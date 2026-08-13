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CM Grafica Gabriel Jesus Napoli 16 9Getty Images/Calciomercato

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Napoli makin dekat dengan Gabriel Jesus: kontak baru dengan Arsenal

SSC Napoli

Penyerang Brasil milik Arsenal itu menjadi target utama untuk lini depan: dibutuhkan dua pemain keluar.

Napoli tidak menyerah untuk mendapatkan Gabriel Jesus. Setelah penjualan Romelu Lukaku, Napoli ingin menghadiahkan kepada Massimiliano Allegri seorang penyerang penting lainnya, tetapi sebelumnya mereka perlu membuka ruang tambahan dalam skuad dan mengumpulkan dana. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano di kanal YouTube miliknya, belakangan ini ada kontak baru antara Napoli dan Arsenal dan klub tersebut kini sudah mengetahui semua syarat yang diperlukan untuk membeli penyerang Brasil itu secara permanen.




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    Namun, kesepakatan final dengan Gabriel Jesus soal kontrak dan gaji masih harus dicapai: dialog dengan pihak perwakilannya masih belum sejauh itu dan sang penyerang juga memiliki proposal lain, meski menganggap Napoli sebagai destinasi yang menarik. Napoli bisa menuntaskan operasi ini kapan saja, setelah menyelesaikan beberapa penjualan yang diperlukan untuk membuka ruang di lini serang, termasuk Lorenzo Lucca dan Noa Lang.

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