Napoli tidak menyerah untuk mendapatkan Gabriel Jesus. Setelah penjualan Romelu Lukaku, Napoli ingin menghadiahkan kepada Massimiliano Allegri seorang penyerang penting lainnya, tetapi sebelumnya mereka perlu membuka ruang tambahan dalam skuad dan mengumpulkan dana. Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano di kanal YouTube miliknya, belakangan ini ada kontak baru antara Napoli dan Arsenal dan klub tersebut kini sudah mengetahui semua syarat yang diperlukan untuk membeli penyerang Brasil itu secara permanen.











