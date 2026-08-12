Di situs resmi Napoli, tertulis: "SSC Napoli mengumumkan telah melepas hak registrasi pemain Romelu Lukaku Bolingoli secara permanen ke Fenerbahçe Spor Kulübü.





Pada 31 Agustus 2024, Romelu menjalani debutnya dengan seragam Napoli dan langsung mencetak gol dalam kemenangan comeback melawan Parma di Maradona. Ia mencatatkan 45 penampilan, dengan torehan 15 gol, termasuk satu yang tak terlupakan dalam pertandingan Scudetto keempat melawan Cagliari, di akhir sebuah aksi progresi yang dahsyat.

Bersama Napoli, ia memenangi satu gelar liga dan Supercoppa Italiana.





Semoga sukses, Big Rom!".







