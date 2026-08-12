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CM Grafica Lukaku 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Napoli, Lukaku resmi ke Fenerbahce: angkanya

R. Lukaku
Transfers
SSC Napoli
Fenerbahce

Klub Turki itu mengumumkan perekrutan penyerang Belgia tersebut, yang meninggalkan Napoli setelah dua tahun.

Romelu Lukaku resmi menjadi pemain baru Fenerbahçe. Klub Turki itu mengumumkan perekrutan penyerang Belgia tersebut dari Napoli melalui sebuah unggahan di akun media sosial resmi mereka. Tak lama kemudian, pernyataan resmi klub Napoli juga menyusul. Lukaku meninggalkan Napoli setelah 2 musim, periode di mana ia membukukan 45 penampilan, 15 gol, dan 11 assist.

  • ANGKA-ANGKA

    Fenerbahce mendorong untuk mencapai kesepakatan dengan Napoli dan mengamankan striker Belgia itu seharga 6 juta euro. Menurut Francesco Modugno dari Sky Sport, jumlah itu akan dibagi sebagai berikut: 3 juta bonus, 2 untuk performa pribadi dan 1 untuk kemenangan liga.

    • Iklan

  • PENGUMUMAN FENERBAHCE



  • PERNYATAAN RESMI NAPOLI

    Di situs resmi Napoli, tertulis: "SSC Napoli mengumumkan telah melepas hak registrasi pemain Romelu Lukaku Bolingoli secara permanen ke Fenerbahçe Spor Kulübü.


    Pada 31 Agustus 2024, Romelu menjalani debutnya dengan seragam Napoli dan langsung mencetak gol dalam kemenangan comeback melawan Parma di Maradona. Ia mencatatkan 45 penampilan, dengan torehan 15 gol, termasuk satu yang tak terlupakan dalam pertandingan Scudetto keempat melawan Cagliari, di akhir sebuah aksi progresi yang dahsyat.

    Bersama Napoli, ia memenangi satu gelar liga dan Supercoppa Italiana.


    Semoga sukses, Big Rom!".



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