Napoli, Lucca kembali menjadi incaran Bologna

Bologna sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Lorenzo Lucca ke Italia. Penyerang asal Italia ini sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest, di mana sejauh ini ia telah mencetak satu gol dalam 7 penampilan dengan total 335 menit bermain.





Lahir pada tahun 2000, ia terikat kontrak hingga Juni 2030 dengan Napoli, yang musim panas lalu membelinya dari Udinese seharga 35 juta euro.

Pada paruh pertama musim ini, Lucca telah mencetak 2 gol dalam 23 penampilan dengan total 595 menit bermain di bawah asuhan Antonio Conte.