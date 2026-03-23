cm grafica conte napoli 2025 26 16 9

Napoli, Conte mengambil cuti seminggu lagi: kali ini dengan senyuman

Seperti pada bulan November, sang pelatih tidak akan bersama tim saat latihan dimulai kembali untuk memulihkan tenaga menjelang laga penting melawan Milan.

Antonio Conte memanfaatkan jeda untuk pertandingan tim nasional dan mengambil cuti lagi.


Corriere dello Sport melaporkan bahwa pada Selasa, saat latihan kembali dimulai setelah tiga hari libur yang diberikan kepada tim pasca kemenangan di laga awal liga pada Jumat di Cagliari, pelatih juara Italia saat ini tidak akan hadir di pusat latihan Castel Volturno.

Tim pun dipercayakan kepada asistennya, Cristian Stellini, dan staf lainnya selama beberapa hari.


Conte akan mengambil waktu istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga menjelang pertandingan langsung melawan Milan yang dijadwalkan pada malam Paskah, dan diperkirakan akan kembali ke lapangan pada awal minggu depan bersama 13 pemain yang dipanggil ke tim nasional: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne, dan Lukaku.


Melawan tim Rossoneri asuhan Allegri, yang berada di peringkat kedua klasemen dengan selisih satu poin dari Napoli, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, dan Neres yang masih cedera belum akan diturunkan.



  • KASUS SEBELUMNYA

    Situasi yang sama sudah pernah terjadi pada November lalu, tapi kali ini dengan lebih banyak senyuman.

    Faktanya, kini Napoli baru saja meraih 4 kemenangan beruntun dengan selisih tipis, yang memungkinkan mereka kembali bermimpi meraih Scudetto dengan selisih 7 poin dari Inter yang berada di puncak klasemen.


    Sebaliknya, saat itu tim barusaja mengalami kekalahan di Bologna, ditambah dengan cedera yang dialami Zambo Anguissa (yang tidak dipanggil oleh Kamerun).

    Conte mengubah formasi menjadi 3-4-2-1 dan memenangkan 5 pertandingan berturut-turut: melawan Atalanta, Roma, dan Juventus di Serie A, Qarabag di Liga Champions, serta Cagliari di Coppa Italia melalui adu penalti.


