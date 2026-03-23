Napoli, Conte mengambil cuti seminggu lagi: kali ini dengan senyuman

Antonio Conte memanfaatkan jeda untuk pertandingan tim nasional dan mengambil cuti lagi.





Corriere dello Sport melaporkan bahwa pada Selasa, saat latihan kembali dimulai setelah tiga hari libur yang diberikan kepada tim pasca kemenangan di laga awal liga pada Jumat di Cagliari, pelatih juara Italia saat ini tidak akan hadir di pusat latihan Castel Volturno.

Tim pun dipercayakan kepada asistennya, Cristian Stellini, dan staf lainnya selama beberapa hari.





Conte akan mengambil waktu istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga menjelang pertandingan langsung melawan Milan yang dijadwalkan pada malam Paskah, dan diperkirakan akan kembali ke lapangan pada awal minggu depan bersama 13 pemain yang dipanggil ke tim nasional: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne, dan Lukaku.





Melawan tim Rossoneri asuhan Allegri, yang berada di peringkat kedua klasemen dengan selisih satu poin dari Napoli, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, dan Neres yang masih cedera belum akan diturunkan.







