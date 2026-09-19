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Anguissa NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Napoli, Anguissa pulih, Spinazzola tidak: daftar skuad untuk Fiorentina

Serie A
SSC Napoli
Fiorentina vs SSC Napoli
Fiorentina

Mini-krisis Napoli berlanjut, tetapi mereka mendapatkan kembali gelandang Kamerun itu.

Napoli akan menutup bagian pertama musim 2026/2027 ini dengan laga terakhir sebelum jeda panjang internasional, tandang ke Franchi di Florence melawan Fiorentina. Massimiliano Allegri harus menegaskan kembali kepercayaan diri yang dipulihkan lewat kemenangan atas Bologna (yang membuat Tedesco kehilangan pekerjaannya) dalam duel melawan Fiorentina yang bangkit lagi setelah kepergian Grosso dan kedatangan Vanoli.


Krisis cedera terus menghantui Italia, tetapi dari ruang perawatan di Castelvolturno datang kabar positif yang dikonfirmasi oleh daftar pemain yang dipanggil pelatih asal Toscana itu untuk laga ini: Frank Zambo Anguissa secara resmi sudah pulih.


  • ANGUISSA YA, SPINAZZOLA TIDAK

    Zambo Anguissa keluar dari daftar panjang pemain cedera yang mencakup Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos, dan Giovane setelah pulih dari masalah otot pada paha yang sejauh ini membuatnya menepi.

    Sayangnya bagi Allegri, setidaknya untuk laga ini, Leonardo Spinazzola justru masuk ke dalam daftar tersebut, dengan kontraktur ringan pada paha kanan yang memaksanya menepi.

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  • DAFTAR LENGKAP

    Kiper: Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese.

    Bek: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Rafa Marin, Rrahmani, Olivera.

    Gelandang: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Gilmour, Vergara.

    Penyerang: Hojlund, Lucca, Neres, Lang, Politano.

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