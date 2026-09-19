Napoli akan menutup bagian pertama musim 2026/2027 ini dengan laga terakhir sebelum jeda panjang internasional, tandang ke Franchi di Florence melawan Fiorentina. Massimiliano Allegri harus menegaskan kembali kepercayaan diri yang dipulihkan lewat kemenangan atas Bologna (yang membuat Tedesco kehilangan pekerjaannya) dalam duel melawan Fiorentina yang bangkit lagi setelah kepergian Grosso dan kedatangan Vanoli.





Krisis cedera terus menghantui Italia, tetapi dari ruang perawatan di Castelvolturno datang kabar positif yang dikonfirmasi oleh daftar pemain yang dipanggil pelatih asal Toscana itu untuk laga ini: Frank Zambo Anguissa secara resmi sudah pulih.



