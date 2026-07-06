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Radja Nainggolan 2026Getty

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Nainggolan: “Cristiano Ronaldo dan Balogun, ini bukan lagi sepak bola. Ini hanya soal uang”

FIFA Club World Cup
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup

Radja Nainggolan tidak setuju. Dalam sebuah wawancara dengan Repubblica, mantan pemain Roma dan Inter ini menyampaikan pandangannya mengenai pencabutan skorsing Balogun, yang kini dapat bermain melawan Belgia: "Dengan begini, sepak bola bukan lagi sepak bola. Cristiano mendapat pengurangan dua pertandingan skorsing agar bisa bermain di Piala Dunia sejak pertandingan pertama. Sekarang skorsing Balogun dicabut. Dan jeda hidrasi itu tidak masuk akal. Ini bukti bahwa sepak bola kini hanyalah soal uang."

  • REAKSI TRUMP

    Saya tidak mengkritiknya. Itu reaksi wajar sebagai suporter Amerika; saya pun akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Seluruh tanggung jawab ada pada pihak yang mengambil keputusan itu. Untuk apa kartu-kartu itu ada, jika pada akhirnya dicabut begitu saja? Tapi saya tidak terkejut. Di Piala Dunia ini, Kroasia tersingkir karena sentuhan bola yang tidak ada. Dan itu sangat disayangkan, karena kita juga telah menyaksikan hal-hal yang indah.”

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