Nainggolan: “Cristiano Ronaldo dan Balogun, ini bukan lagi sepak bola. Ini hanya soal uang”

“Saya tidak mengkritiknya. Itu reaksi wajar sebagai suporter Amerika; saya pun akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Seluruh tanggung jawab ada pada pihak yang mengambil keputusan itu. Untuk apa kartu-kartu itu ada, jika pada akhirnya dicabut begitu saja? Tapi saya tidak terkejut. Di Piala Dunia ini, Kroasia tersingkir karena sentuhan bola yang tidak ada. Dan itu sangat disayangkan, karena kita juga telah menyaksikan hal-hal yang indah.”