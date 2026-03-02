Getty Images & @mmudryk10
Diterjemahkan oleh
Mykhailo Mudryk, pemain Chelsea yang terpinggirkan, berlatih di klub non-liga sementara larangan doping sementara senilai £89 juta terus berlanjut
Mudryk berlatih bersama klub non-liga.Mudryk menggunakan media sosial untuk memberikan gambaran tentang pengasingannya saat ini. Video tersebut menampilkan winger tersebut berlatih di lapangan Honeycroft milik klub Southern League Premier South Division. Dalam klip tersebut, Mudryk terlihat melakukan tendangan palsu melewati manekin latihan berwarna kuning di permukaan sintetis sebelum melepaskan tendangan khas kaki kirinya yang menghantam tiang gawang dan masuk ke gawang. Meskipun pilihan lokasi ini tidak biasa untuk seorang bintang Premier League, diketahui bahwa lapangan tersebut berjarak sekitar 40 menit berkendara dari tempat tinggalnya di kawasan mewah Imperial Wharf, Fulham.
- Getty Images Sport
Mudryk masih menjalani hukuman larangan bertanding.
Mudryk belum tampil dalam pertandingan kompetitif untuk The Blues sejak laga Liga Konferensi Eropa pada November 2024. Mimpinya yang buruk dimulai pada Desember tahun itu ketika ia dinyatakan positif menggunakan meldonium, zat yang dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Setelah dikenai tuduhan resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) pada Juni 2025, pemain Ukraina ini tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Ia secara konsisten membantah tuduhan tersebut sepanjang proses, meskipun proses hukum belum memberikan kejelasan kapan putusan akhir akan diambil terkait kelayakannya untuk bermain dalam jangka panjang.
Mengonfirmasi tuduhan tersebut kepada pengikutnya melalui media sosial tahun lalu, Mudryk mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap situasi tersebut. Ia menyatakan: "Saya dapat mengonfirmasi bahwa saya telah diberitahu bahwa sampel yang saya berikan kepada The FA mengandung zat terlarang. Hal ini benar-benar mengejutkan saya karena saya tidak pernah secara sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apa pun, dan saya sedang bekerja sama dengan tim saya untuk menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi. Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan apa pun dan tetap optimis bahwa saya akan kembali ke lapangan segera. Saya tidak dapat mengatakan lebih banyak sekarang karena kerahasiaan proses ini, tetapi saya akan melakukannya segera setelah memungkinkan."
Berinteraksi dengan penggemar di media sosial
Meskipun pemain senilai £89 juta ini sebagian besar menghindari sorotan selama masa suspensi sementara, ia telah melakukan upaya sporadis untuk kembali terhubung dengan basis penggemarnya yang jarang melihatnya bermain di lapangan. Ia hadir dalam perayaan trofi Conference League klub pada musim panas lalu, meskipun tidak dapat bermain. Pada Hari Tahun Baru, ia menggunakan Instagram untuk menyampaikan pesan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah mendukungnya selama periode paling sulit dalam karier sepak bolanya di Inggris.
Dalam pesannya kepada para pendukungnya, Mudryk menulis: "Selamat Tahun Baru untuk semua penggemar saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Saya melihat semua pesan kalian dan benar-benar menghargainya, jadi tolong jangan menyerah pada saya karena saya juga tidak menyerah pada diri sendiri. Tidak sabar untuk bertemu kalian segera." Apakah sesi latihan di Uxbridge menandakan langkah menuju penyelesaian masih harus dilihat, tetapi untuk saat ini, mantan bintang Shakhtar Donetsk tetap menjadi penonton termahal di Premier League sambil menunggu nasibnya.
- Getty Images Sport
Masa depan yang tidak pasti dari investasi senilai £89 juta
The Blues telah mengalami berbagai perubahan dalam susunan pemain dan arah taktik sejak Mudryk terakhir kali bermain, dan masih harus dilihat di mana ia akan menempati posisi dalam hierarki tim jika larangan bermainnya dicabut. Saat ini, fokus tetap pada persidangan hukum yang sedang berlangsung di belakang layar oleh tim hukumnya. Hingga Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengeluarkan putusan akhir, Mudryk kemungkinan akan terus menjalani sesi latihan sendirian, berharap ada penyelesaian yang memungkinkan ia kembali berkarier di Liga Premier.
Iklan