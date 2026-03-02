Mykhailo Mudryk, pemain Chelsea yang terpinggirkan, berlatih di klub non-liga sementara larangan doping sementara senilai £89 juta terus berlanjut

Mudryk belum tampil dalam pertandingan kompetitif untuk The Blues sejak laga Liga Konferensi Eropa pada November 2024. Mimpinya yang buruk dimulai pada Desember tahun itu ketika ia dinyatakan positif menggunakan meldonium, zat yang dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Setelah dikenai tuduhan resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) pada Juni 2025, pemain Ukraina ini tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Ia secara konsisten membantah tuduhan tersebut sepanjang proses, meskipun proses hukum belum memberikan kejelasan kapan putusan akhir akan diambil terkait kelayakannya untuk bermain dalam jangka panjang.

Mengonfirmasi tuduhan tersebut kepada pengikutnya melalui media sosial tahun lalu, Mudryk mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap situasi tersebut. Ia menyatakan: "Saya dapat mengonfirmasi bahwa saya telah diberitahu bahwa sampel yang saya berikan kepada The FA mengandung zat terlarang. Hal ini benar-benar mengejutkan saya karena saya tidak pernah secara sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apa pun, dan saya sedang bekerja sama dengan tim saya untuk menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi. Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan apa pun dan tetap optimis bahwa saya akan kembali ke lapangan segera. Saya tidak dapat mengatakan lebih banyak sekarang karena kerahasiaan proses ini, tetapi saya akan melakukannya segera setelah memungkinkan."