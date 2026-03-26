Juara NBA asal Jerman, Isaiah Hartenstein, kembali menilai rekan setimnya, Shai Gilgeous-Alexander, sebagai favorit untuk meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini (MVP). Menurut Hartenstein, playmaker andalan juara Oklahoma City Thunder itu adalah "MVP yang jelas". "Dia konsisten. Saya rasa itulah yang paling penting," katanya dalam sebuah wawancara dengan Sky.
"MVP yang Jelas": Juara NBA Hartenstein Memuji Rekan Setimnya
Gilgeous-Alexander, yang telah dinobatkan sebagai MVP tahun lalu, saat ini mencatatkan rekor NBA dengan mencetak setidaknya 20 poin dalam 133 pertandingan berturut-turut. "Itu menunjukkan betapa konsistennya dia. Dia melakukannya dengan cara yang tidak merugikan tim. Banyak pencetak poin hanya fokus pada mencetak poin, sehingga tim sedikit terpinggirkan. Tapi dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan membawa semua orang bersamanya," kata Hartenstein.
Hartenstein Kembali ke Jalurnya Setelah Cedera
Sementara itu, bagi Hartenstein secara pribadi, segalanya mulai membaik kembali setelah beberapa kali mengalami kemunduran akibat cedera. "Awal musim ini adalah salah satu musim terbaik saya," kata pemain berusia 27 tahun itu. Setelah itu, ia mengalami cedera pergelangan kaki, lalu beberapa hari kemudian cedera betis, dan baru-baru ini ia kembali terhambat akibat cedera betis. Namun, kini kondisinya sudah membaik. "Saya masih salah satu pemain besar terbaik di liga," tegas Hartenstein, yang pada akhirnya mengutamakan kesuksesan tim.
Bagi Oklahoma City dan Hartenstein, musim reguler kini memasuki fase akhir sebelum babak playoff dimulai. Tim asuhan pelatih Mark Daigneault ini telah lolos ke babak playoff.