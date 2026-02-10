AFP
"Musim Terberat" - Arne Slot Mengakui Performa Liverpool Merosot Tajam Usai Jadi Juara Liga Primer
Liverpool semakin tertinggal dari papan atas
Kekalahan menyakitkan dari Manchester City pada akhir pekan lalu telah menempatkan Liverpool dalam posisi yang mengkhawatirkan di klasemen Liga Primer. Sang juara bertahan kini terlempar ke posisi keenam, tertinggal empat poin dari Chelsea di peringkat kelima. Situasi ini sangat kontras dengan dominasi yang mereka tunjukkan pada musim lalu.
Pasukan Arne Slot saat ini mengoleksi poin yang sama dengan Brentford di posisi ketujuh. Bahkan, Liverpool hampir saja merosot lebih jauh ke bawah The Bees jika gol ketiga Rayan Cherki untuk City di menit-menit akhir tidak dianulir oleh wasit. Di musim 2025/26, The Reds hanya mampu meraih 11 kemenangan, enam hasil imbang, dan delapan kekalahan di liga. Performa ini dianggap sangat mengecewakan, mengingat klub telah memecahkan rekor transfer Inggris sebesar £125 juta untuk Alexander Isak sebagai bagian dari belanja musim panas yang mencapai total £450 juta.
Krisis cedera
Transisi dari era Jurgen Klopp ke Arne Slot awalnya berjalan sangat mulus ketika pelatih asal Belanda itu membawa Liverpool meraih gelar liga ke-20 pada musim debutnya. Namun, stabilitas tersebut tampak goyah musim ini. Slot mengakui bahwa mengelola ekspektasi setelah kesuksesan besar jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan sebelumnya.
Absennya pemain kunci akibat cedera panjang menjadi faktor krusial di balik penurunan performa ini. Pemain-pemain seperti Alexander Isak dan bek muda Giovanni Leoni harus menepi dari lapangan, sementara krisis di sektor bek kanan semakin diperparah dengan absennya Conor Bradley, Jeremie Frimpong dan Joe Gomez secara bersamaan.
Di luar lapangan, manajemen klub juga menyadari risiko finansial dan reputasi jika gagal mengamankan tiket Liga Champions. Meskipun ada kemungkinan lima tim Inggris akan lolos ke kompetisi elite tersebut musim depan, performa Liverpool saat ini justru menjauhkan mereka dari zona aman, yang memicu tekanan besar bagi Slot dan jajaran stafnya.
"Musim terberat yang pernah saya jalani"
"Ini adalah musim terberat yang pernah saya jalani sejauh ini, dengan selisih yang sangat jauh. Sepanjang karier manajerial saya sebelumnya, hampir semuanya hanya diisi oleh hal-hal positif. Saya rasa saya tidak pernah mengalami kekalahan dalam dua pertandingan berturut-turut sampai saat ini; ini adalah pengecualian bagi saya dan saya belum terbiasa dengan situasi seperti ini," ucap Slot dikutip dari BBC.
"Kami tidak merasa seperti baru kalah dua kali dari 17 pertandingan terakhir karena di klub ini, hasil imbang pun sudah terasa seperti kekalahan. Para pemain sangat memahami apa arti standar Liverpool yang sesungguhnya, dan saat ini kami tidak tampil sesuai standar tersebut. Mereka merasakan kekecewaan yang sangat mendalam atas situasi yang terjadi di lapangan."
"Jika kami tidak berhasil mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan, maka musim ini secara otomatis dinyatakan sebagai kegagalan yang tidak bisa diterima. Tentu saja memimpin tim setelah mengalami kekalahan atau rentetan hasil imbang terasa sangat berbeda dibandingkan saat meraih kemenangan, namun saya rasa tidak ada seorang pun di gedung ini yang menganggap kepribadian saya berubah total karena tekanan. Masih ada peluang bagi kami untuk melakukan sesuatu yang spesial di sisa musim ini jika kami mampu bangkit."
Jadwal padat menanti Liverpool
Langkah terdekat bagi Liverpool adalah perjalanan menantang ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland, Kamis (12/2) dini hari WIB. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat sulit karena Sunderland memegang rekor belum terkalahkan dalam laga kandang musim ini.
Setelah laga melawan Sunderland, The Reds akan bertarung melawan Brighton di Piala FA, sebelum menghadapi Nottingham Forest dan West Ham akhir bulan Februari.
