"Musim Terberat" - Arne Slot Mengakui Performa Liverpool Merosot Tajam Usai Jadi Juara Liga Primer

"Ini adalah musim terberat yang pernah saya jalani sejauh ini, dengan selisih yang sangat jauh. Sepanjang karier manajerial saya sebelumnya, hampir semuanya hanya diisi oleh hal-hal positif. Saya rasa saya tidak pernah mengalami kekalahan dalam dua pertandingan berturut-turut sampai saat ini; ini adalah pengecualian bagi saya dan saya belum terbiasa dengan situasi seperti ini," ucap Slot dikutip dari BBC.

"Kami tidak merasa seperti baru kalah dua kali dari 17 pertandingan terakhir karena di klub ini, hasil imbang pun sudah terasa seperti kekalahan. Para pemain sangat memahami apa arti standar Liverpool yang sesungguhnya, dan saat ini kami tidak tampil sesuai standar tersebut. Mereka merasakan kekecewaan yang sangat mendalam atas situasi yang terjadi di lapangan."

"Jika kami tidak berhasil mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan, maka musim ini secara otomatis dinyatakan sebagai kegagalan yang tidak bisa diterima. Tentu saja memimpin tim setelah mengalami kekalahan atau rentetan hasil imbang terasa sangat berbeda dibandingkan saat meraih kemenangan, namun saya rasa tidak ada seorang pun di gedung ini yang menganggap kepribadian saya berubah total karena tekanan. Masih ada peluang bagi kami untuk melakukan sesuatu yang spesial di sisa musim ini jika kami mampu bangkit."