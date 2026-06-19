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Musim Nol dan Yamal... Olmo Mengejutkan Kokorela dan Real Madrid

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
D. Olmo
Real Madrid
Barcelona
M. Cucurella
L. Yamal
Spanyol
Arab Saudi

Transfer Real Madrid tidak membuat kami khawatir

Dani Olmo tiba di Piala Dunia 2026 dalam kondisi terbaiknya, karena ia telah tampil di semua pertandingan sepanjang tahun 2026, baik bersama Barcelona maupun tim nasional Spanyol.

Tampaknya pelatih Luis de la Fuente akan mengandalkan Olmo untuk memberikan tim nasional Spanyol lebih banyak opsi serangan saat menghadapi Arab Saudi, serta mengubah citra yang ditunjukkan oleh Los Matadores saat melawan Cape Verde.

Timnas Spanyol sedang bersiap menghadapi timnas Arab Saudi pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

"Kami memiliki keyakinan untuk membalikkan keadaan, dan ini dimulai dengan kemenangan atas Arab Saudi," kata Olmo dalam wawancara dengan surat kabar Sport.

Ia menegaskan, “Kami yakin bahwa kami adalah salah satu tim terbaik, dan ini bukan tanpa alasan. Satu pertandingan saja tidak bisa menodai semua yang telah kami tunjukkan sejauh ini.”

Ia melanjutkan, “Kami memiliki ambisi yang sangat besar. Kami bisa membalikkan keadaan sepenuhnya. Jika kami memenangkan semua pertandingan yang tersisa, kami akan menjadi juara dunia. Mengapa tidak?”

  • dani olmo spanienGetty Images

    Yamal baik-baik saja... dan Álvarez adalah pemain kelas dunia

    Mengenai transfer Real Madrid musim panas ini, ia berkomentar, “Wajar saja jika mereka, setelah dua tahun tanpa gelar, memperkuat skuad mereka. Mereka adalah pemain kelas dunia, tapi kami tidak khawatir.”

    Olmo menjelaskan, “Kami juga telah melakukan transfer yang luar biasa dengan merekrut Gordon, dan kami senang dengan hal itu.”

    Ia menambahkan, “Kami tidak menyangka Mark Cucurella akan pindah ke Real Madrid… Dia merahasiakannya sendiri. Jika memang itu yang dia inginkan, saya senang untuknya karena dia adalah teman saya.”

    Dia menambahkan, “Namun, kini dia harus berjuang di La Liga, begitu pula kami. Sebagai contoh, dia harus menghadapi Lamine Yamal.”

    Dia menyoroti, “Yamal dalam kondisi baik, tetapi penampilannya bergantung pada pelatih Luis de la Fuente, dan juga pada dirinya sendiri. Dia akan sangat membantu kami; dia adalah pemain yang kami butuhkan sepanjang musim, dan kami senang karena dia sedang dalam performa terbaiknya.”

    Dia berkata, “Bagaimana penilaian Anda terhadap perekrutan Gordon? Dia akan memberikan lebih banyak energi bagi Barcelona, dan juga akan memberikan kontribusi besar di lini pertahanan. Dia meningkatkan level tim.”

    Dia menambahkan, “Alvarez? Membicarakan pemain yang masih berada di klub lain tidaklah tepat, karena dia adalah pemain kelas dunia, dan salah satu pemain terbaik di dunia. Dia juga orang yang luar biasa, meskipun dia masih menjadi cadangan bagi Messi.”

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