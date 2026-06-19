Musim Nol dan Yamal... Olmo Mengejutkan Kokorela dan Real Madrid

Dani Olmo tiba di Piala Dunia 2026 dalam kondisi terbaiknya, karena ia telah tampil di semua pertandingan sepanjang tahun 2026, baik bersama Barcelona maupun tim nasional Spanyol.

Tampaknya pelatih Luis de la Fuente akan mengandalkan Olmo untuk memberikan tim nasional Spanyol lebih banyak opsi serangan saat menghadapi Arab Saudi, serta mengubah citra yang ditunjukkan oleh Los Matadores saat melawan Cape Verde.

Timnas Spanyol sedang bersiap menghadapi timnas Arab Saudi pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

"Kami memiliki keyakinan untuk membalikkan keadaan, dan ini dimulai dengan kemenangan atas Arab Saudi," kata Olmo dalam wawancara dengan surat kabar Sport.

Ia menegaskan, “Kami yakin bahwa kami adalah salah satu tim terbaik, dan ini bukan tanpa alasan. Satu pertandingan saja tidak bisa menodai semua yang telah kami tunjukkan sejauh ini.”

Ia melanjutkan, “Kami memiliki ambisi yang sangat besar. Kami bisa membalikkan keadaan sepenuhnya. Jika kami memenangkan semua pertandingan yang tersisa, kami akan menjadi juara dunia. Mengapa tidak?”