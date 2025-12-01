Getty Images
"Musim Masih Panjang..." - Xabi Alonso Tanggapi Kritik Usai Real Madrid Gagal Menang Di Tiga Laga Beruntun Di La Liga
Real Madrid ukir rekor buruk
Meski menguasai jalannya pertandingan sejak awal, Real Madrid gagal membawa pulang tiga poin ketika bertandang ke markas Girona pada lanjutan La LIga, Senin (1/12) dini hari WIB. Pasukan Xabi Alonso bahkan tertinggal lebih dulu lewat gol Azzedine Ounahi di penghujung babak pertama, sebelum Kylian Mbappe menyamakan kedudukan lewat titik putih di paruh kedua. Hasil ini membuat mereka mengulang rekor buruk, dengan Los Blancos untuk pertama kalinya meraih tiga hasil imbang dalam tiga pertandingan berturut-turut di La Liga sejak Desember 2019 ketika di bawah arahan Zinedine Zidane.
Alonso akui para pemainnya kesulitan mencetak gol
Dalam pertandingan tersebut, Los Blancos sebenarnya mampu mencatatkan 24 tembakan tetapi hanya lima yang mengarah ke gawang. Satu-satunya gol Madrid di laga ini pun tercipta lewat tendangan penalti Mbappe. Berbicara setelah pertandingan, Xabi mengaku bahwa para pemainnya benar-benar kehabisan cara untuk bisa menjebol gawang Girona.
“Di babak kedua, terutama, ada peningkatan. Kami menekan dan menciptakan lebih banyak peluang. Kami memiliki cukup peluang untuk menang, tetapi akurasinya masih kurang. Tidak menang… Ya, kami sudah di sana, semuanya sangat seimbang, ini musim yang sangat panjang dan kami harus melanjutkannya," ucap Alonso dikutip dari Diario AS.
Alonso dorong pemain Madrid segera bangkit
Meski gagal meraih poin maksimal, Alonso kini mendorong anak asuhnya untuk segera bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Athletic Bilbao. Ia menambahkan: “Dalam satu musim ada beberapa fase. Ada momen-momen, terutama di awal, ketika kami tampil konsisten. Dan di babak kedua ada beberapa fase… Hari ini, babak kedua jauh lebih baik daripada babak pertama, dan kami mampu bangkit. Tim ingin mengatasi skor 1-0."
"Namun kami kurang… Kami memiliki tiga atau empat peluang bersih di dalam kotak penalti untuk mencetak gol kedua dan menang. Namun kami harus terus berjuang dengan tuntutan yang dibutuhkan bermain untuk Real Madrid."
“Hari ini saya menyukai reaksinya. Itu belum cukup, tetapi kami sudah hampir menang. Kami harus melanjutkan kekompakan yang kami miliki, tapi tetap melakukan evaluasi. Kami ingin menang di pertandingan tandang, sesuatu yang sangat memengaruhi kami di kalender ini. Pada hari Rabu kami memiliki peluang di Bilbao. Kita lihat saja nanti.”
Jadwal padat Madrid jelang tahun baru
Di bulan Desember ini, jadwal pertandingan Madrid terbilang cukup padat. Setelah bertandang ke Bilbao, mereka akan menghadapi empat pertandingan lagi sebelum pergantian tahun. Los Blancos bakal melawan Celta Vigo pada 8 Desember, disusul laga berat menghadapi Manchester City di Liga Champions tiga hari kemudian, lalu duel melawan Deportivo Alaves dan Sevilla pada lanjutan La Liga.
