"Musim Masih Panjang..." - Xabi Alonso Tanggapi Kritik Usai Real Madrid Gagal Menang Di Tiga Laga Beruntun Di La Liga

Meski gagal meraih poin maksimal, Alonso kini mendorong anak asuhnya untuk segera bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Athletic Bilbao. Ia menambahkan: “Dalam satu musim ada beberapa fase. Ada momen-momen, terutama di awal, ketika kami tampil konsisten. Dan di babak kedua ada beberapa fase… Hari ini, babak kedua jauh lebih baik daripada babak pertama, dan kami mampu bangkit. Tim ingin mengatasi skor 1-0."

"Namun kami kurang… Kami memiliki tiga atau empat peluang bersih di dalam kotak penalti untuk mencetak gol kedua dan menang. Namun kami harus terus berjuang dengan tuntutan yang dibutuhkan bermain untuk Real Madrid."

“Hari ini saya menyukai reaksinya. Itu belum cukup, tetapi kami sudah hampir menang. Kami harus melanjutkan kekompakan yang kami miliki, tapi tetap melakukan evaluasi. Kami ingin menang di pertandingan tandang, sesuatu yang sangat memengaruhi kami di kalender ini. Pada hari Rabu kami memiliki peluang di Bilbao. Kita lihat saja nanti.”