Musim Kiper Utama Berakhir, Maarten Paes Bersiap Jadi Penjaga Gawang Nomor Satu Ajax Amsterdam
Jaros dihantam cedera lutut dalam sesi latihan
Ajax Amsterdam mendapat kabar tidak menyenangkan dalam upaya mereka menembus dua besar Eredivisie Belanda 2025/26. Ajax dipastikan kehilangan kiper utama Vitezslav Jaros hingga akhir musim. Kiper pijaman dari Liverpool ini terpaksa hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya berlaga akibat dibekap cedera lutut dalam sesi latihan, Jumat (20/2). Di lain sisi, situasi itu memberikan keuntungan tersendiri bagi Maarten Paes. Kiper timnas Indonesia tersebut kini bakal menjadi penjaga gawang utama sampai musim berakhir.
Pernyataan resmi klub terkait kondisi Jaros
“Kiper Ajax, Vitezslav Jaros, dipastikan absen hingga akhir musim. Penjaga gawang klub Amsterdam itu mengalami cedera lutut serius saat latihan hari ini (Jumat),” demikian pernyataan Ajax di laman resmi klub.
“Pemeriksaan medis di rumah sakit menunjukkan operasi diperlukan, yang berarti dia tidak akan bermain lagi musim ini.”
Paes menjadi satu-satunya kiper berpengalaman di Ajax
Jaros telah tampil di 26 laga untuk Ajax pada musim ini, serta kebobolan 42 kali, dan mencatatkan lima clean sheet. Performa Jaros itu telah memaksa kiper kawakan Remko Pasveer hengkang ke Heracles Almelo pada bursa musim dingin tahun ini. Paes bakal menjadi pilihan utama, karena Ajax tidak memiliki kiper berpengalaman lagi. Sementara Joeri Heerkens hanya sebagai pelapis, mengingat usianya baru 19 tahun, dan belum memiliki pengalaman di Eredivisie. Dia pun tidak banyak mendapat kesempatan bersama Jong Ajax.
Kiper timnas Indonesia menjalani debut dalam laga kandang
Debut Paes ini akan terasa istimewa. Sebab, dia bakal melakukannya di hadapan fans salah satu klub raksasa Belanda tersebut saat melakoni pertandingan kandang di Stadion Johan Cruyff Arena, Minggu (22/2) dini hari WIB, melawan NEC Nijmegen, klub yang pernah dibela penggawa timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdonk.
