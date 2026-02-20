Musim Kiper Utama Berakhir, Maarten Paes Bersiap Jadi Penjaga Gawang Nomor Satu Ajax Amsterdam

“Kiper Ajax, Vitezslav Jaros, dipastikan absen hingga akhir musim. Penjaga gawang klub Amsterdam itu mengalami cedera lutut serius saat latihan hari ini (Jumat),” demikian pernyataan Ajax di laman resmi klub.

“Pemeriksaan medis di rumah sakit menunjukkan operasi diperlukan, yang berarti dia tidak akan bermain lagi musim ini.”