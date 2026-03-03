Getty
Musim Jeremy Jacquet yang akan bergabung dengan Liverpool hampir berakhir setelah Rennes mengonfirmasi bahwa bek yang cedera tersebut akan menjalani operasi
Jacquet akan menjalani operasi.
Cedera tersebut terjadi selama kekalahan Rennes 3-1 dari Lens, sebuah pertandingan yang sangat merugikan bagi bek tengah muda tersebut. Jacquet terpaksa meninggalkan lapangan dalam keadaan kesakitan yang jelas setelah sebuah tekel membuatnya memegang bahunya dengan rasa sakit yang parah. Setelah evaluasi medis yang mendalam dan konsultasi dengan para ahli, kekhawatiran terburuk tim medis telah terkonfirmasi.
Pemain berusia 20 tahun, yang direkrut oleh pihak Anfield setelah mengalahkan persaingan ketat dari Chelsea, kini harus menjalani operasi yang hampir pasti mengakhiri musim 2025-26-nya. Ini merupakan pukulan berat bagi pemain yang baru saja mulai mempersiapkan diri untuk pindah ke Premier League.
Rennes mengeluarkan pernyataanresmi mengenai kondisi sang bek, yang berbunyi: “Jeremy Jacquet akan menjalani operasi. Pada pertandingan melawan Lens pada 7 Februari, Jeremy Jacquet terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera bahu kiri. Setelah pemeriksaan medis, operasi dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan. Stade Rennais F.C. mendoakan pemulihan cepat baginya.”
Siap untuk mengejar ketinggalan dalam pra-musim
Para pendukung Liverpool telah dengan antusias memantau perkembangan Jacquet di Prancis, melihat pemain muda ini sebagai elemen kunci dalam evolusi pertahanan jangka panjang klub. Meskipun operasi tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah dengan sukses, masa pemulihan yang panjang berarti pemain Prancis ini akan tiba di Merseyside pada musim panas ini setelah absen selama beberapa bulan dari pertandingan kompetitif.
Hal ini menempatkan tekanan besar pada program kebugaran pra-musimnya, karena ia perlu mengejar ketinggalan untuk beradaptasi dengan rekan setim barunya. The Reds menghabiskan £60 juta untuk mendapatkan tanda tangannya, biaya yang menjadikannya pemain termahal yang pernah dijual Rennes dalam sejarah, melampaui £55,5 juta yang dibayarkan Manchester City untuk Jeremy Doku pada 2023. Meskipun ada kendala, Liverpool tetap sepenuhnya berkomitmen pada pemain berusia 20 tahun ini dan akan memantau proses rehabilitasinya.
Pertarungan untuk prospek elit Eropa
Sebelum Liverpool mencapai kesepakatan untuk membawa Jacquet ke Inggris, bek tersebut menjadi incaran utama Stamford Bridge. Chelsea diyakini sebagai favorit untuk merekrut pemain muda berbakat tersebut selama jendela transfer musim dingin, saat mereka berusaha memperkuat barisan pertahanan mereka. Namun, The Blues akhirnya enggan memenuhi harga yang diminta oleh klub Prancis dan menolak untuk menawarnya, memungkinkan Liverpool untuk bergerak cepat dan menyelesaikan transfer tersebut.
Setelah memutuskan untuk mundur dari perburuan Jacquet, Chelsea memilih untuk mempercayai kedalaman skuad internal dan strategi perekrutan yang sudah ada daripada mengeluarkan dana berlebihan untuk pemain Rennes tersebut. Sementara itu, Jacquet dianggap sebagai penambahan jangka panjang untuk barisan belakang Liverpool, yang saat ini dipimpin oleh Virgil van Dijk. Meskipun kedatangannya dianggap sebagai langkah penting dalam mempertahankan standar rotasi pertahanan The Reds, ia harus terlebih dahulu mengatasi hambatan fisik sebelum dapat bersaing untuk posisi starter.
Jalan panjang menuju pemulihan
Masa depan Jacquet dalam waktu dekat melibatkan periode istirahat pasca operasi, diikuti dengan program rehabilitasi intensif di Prancis. Tim medis Liverpool akan memantau proses pemulihannya untuk memastikan ia siap menghadapi tuntutan sepak bola Inggris saat musim 2026-27 dimulai. Tujuannya adalah agar bek tersebut cukup fit untuk bergabung dengan skuad pada awal tur musim panas mereka.
