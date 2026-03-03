Musim Jeremy Jacquet yang akan bergabung dengan Liverpool hampir berakhir setelah Rennes mengonfirmasi bahwa bek yang cedera tersebut akan menjalani operasi

Cedera tersebut terjadi selama kekalahan Rennes 3-1 dari Lens, sebuah pertandingan yang sangat merugikan bagi bek tengah muda tersebut. Jacquet terpaksa meninggalkan lapangan dalam keadaan kesakitan yang jelas setelah sebuah tekel membuatnya memegang bahunya dengan rasa sakit yang parah. Setelah evaluasi medis yang mendalam dan konsultasi dengan para ahli, kekhawatiran terburuk tim medis telah terkonfirmasi.

Pemain berusia 20 tahun, yang direkrut oleh pihak Anfield setelah mengalahkan persaingan ketat dari Chelsea, kini harus menjalani operasi yang hampir pasti mengakhiri musim 2025-26-nya. Ini merupakan pukulan berat bagi pemain yang baru saja mulai mempersiapkan diri untuk pindah ke Premier League.

Rennes mengeluarkan pernyataanresmi mengenai kondisi sang bek, yang berbunyi: “Jeremy Jacquet akan menjalani operasi. Pada pertandingan melawan Lens pada 7 Februari, Jeremy Jacquet terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera bahu kiri. Setelah pemeriksaan medis, operasi dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan. Stade Rennais F.C. mendoakan pemulihan cepat baginya.”