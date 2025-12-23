Musim Alexander Isak Sudah Berakhir? Arne Slot Beri Kabar Terbaru Kondisi Striker Liverpool Usai Jalani Operasi Patah Tulang Fibula

Meskipun Isak dipastikan absen dalam pertandingan itu, dan beberapa pertandingan lagi di awal tahun 2026, Slot percaya bahwa pemain tersebut akan kembali sebelum akhir musim. Ketika ditanya apakah Isak membutuhkan dukungan, seiring dengan meningkatnya masalahnya, dan apakah ia masih memiliki peran di musim ini, ia berkata: “Ya, itu hal terakhir yang saya butuhkan. Dan yang pertama, ini merupakan periode yang sangat menantang dan sulit baginya, menurut saya."

“Anda bergabung dengan klub baru dan biasanya ketika Anda bergabung dengan klub baru, Anda, dan tentu saja dia, sangat bersemangat dan ingin segera menunjukkan semua kualitas yang Anda miliki, tetapi itu sama sekali tidak mungkin."

“Mungkin tidak ada yang mengerti, tetapi jika Anda belum berlatih selama tiga atau empat bulan secara serius dengan tim dan Anda bermain di liga ini… di liga ini Anda harus berada di puncak performa untuk memberikan dampak dalam pertandingan sepakbola. Itu membutuhkan waktu, yang kita semua tahu, berbulan-bulan sebelum kami dapat membawanya ke sana karena tidak ada pramusim, hanya pertandingan, pertandingan, pertandingan.”

“Kami hampir tidak punya waktu untuk berlatih, jadi kami selalu tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu baginya dan itulah mengapa dia sangat tidak beruntung karena sekarang cedera, karena saya pikir kita semua melihat dengan golnya melawan West Ham, dengan gol ini [melawan Tottenham], bahwa dia semakin mendekati pemain seperti saat di Newcastle.”