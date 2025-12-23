Getty
Musim Alexander Isak Sudah Berakhir? Arne Slot Beri Kabar Terbaru Kondisi Striker Liverpool Usai Jalani Operasi Patah Tulang Fibula
Cedera di waktu yang salah: Isak menjalani masa yang sulit di Liverpool
Isak telah mengalami masa sulit sejak Liverpool memecahkan rekor transfer pada musim panas lalu. Saga transfer yang berkepanjangan membuatnya pindah dari Newcastle ke Merseyside dan tiba dengan sedikit latihan pramusim.
Butuh waktu bagi Liverpool untuk membuatnya kembali ke performa terbaiknya. Tepat ketika proses itu hampir selesai, pemain berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera yang tidak menguntungkan. Isak masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 atas Tottenham. Ia berada di lapangan kurang dari 15 menit sebelum tertatih-tatih menuju meja perawatan.
Tanggapan dari Slot
Saat mencetak gol, Isak terkena tekel keras dari bek Spurs Micky van de Ven. Slot kesal dengan tekel tersebut dan mengatakan kepada wartawan: “Bagi saya itu adalah tekel yang ceroboh. Saya banyak berbicara tentang tekel dari Xavi Simons yang sama sekali tidak disengaja. Saya rasa Anda tidak akan pernah mengalami cedera dari tekel seperti itu. Tekel Van de Ven, jika dilakukan sepuluh kali, saya rasa ada kemungkinan besar seorang pemain mengalami cedera serius. Ini akan menjadi cedera yang lama - beberapa bulan. Sebuah kekecewaan besar baginya dan bagi kami.”
Tottenham bermain dengan sembilan pemain melawan Liverpool, dengan Xavi Simons menjadi pemain pertama yang dikeluarkan setelah menendang betis Virgil van Dijk dengan sepatunya, sebelum Cristian Romero juga diusir keluar lapangan.
Slot berpendapat bahwa Van de Ven juga seharusnya dihukum karena tekelnya terhadap Isak, karena kecil kemungkinan dia bisa mendekati bola. Kini, The Reds akan kehilangan Isak selama beberapa pekan karena operasi pergelangan kaki dan patah tulang fibula.
Liverpool sudah kehilangan superstar pencetak 250 gol Mohamed Salah yang sedang bertugas di Piala Afrika bersama Mesir, Dominik Szoboszlai akan menjalani hukuman larangan bermain, sementara Conor Bradley dan Cody Gakpo diperkirakan akan bermain dalam pertandingan kandang melawan Wolves yang berada di posisi terbawah klasemen.
Isak butuh dukungan: Masa sulit bagi striker senilai £125 juta
Meskipun Isak dipastikan absen dalam pertandingan itu, dan beberapa pertandingan lagi di awal tahun 2026, Slot percaya bahwa pemain tersebut akan kembali sebelum akhir musim. Ketika ditanya apakah Isak membutuhkan dukungan, seiring dengan meningkatnya masalahnya, dan apakah ia masih memiliki peran di musim ini, ia berkata: “Ya, itu hal terakhir yang saya butuhkan. Dan yang pertama, ini merupakan periode yang sangat menantang dan sulit baginya, menurut saya."
“Anda bergabung dengan klub baru dan biasanya ketika Anda bergabung dengan klub baru, Anda, dan tentu saja dia, sangat bersemangat dan ingin segera menunjukkan semua kualitas yang Anda miliki, tetapi itu sama sekali tidak mungkin."
“Mungkin tidak ada yang mengerti, tetapi jika Anda belum berlatih selama tiga atau empat bulan secara serius dengan tim dan Anda bermain di liga ini… di liga ini Anda harus berada di puncak performa untuk memberikan dampak dalam pertandingan sepakbola. Itu membutuhkan waktu, yang kita semua tahu, berbulan-bulan sebelum kami dapat membawanya ke sana karena tidak ada pramusim, hanya pertandingan, pertandingan, pertandingan.”
“Kami hampir tidak punya waktu untuk berlatih, jadi kami selalu tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu baginya dan itulah mengapa dia sangat tidak beruntung karena sekarang cedera, karena saya pikir kita semua melihat dengan golnya melawan West Ham, dengan gol ini [melawan Tottenham], bahwa dia semakin mendekati pemain seperti saat di Newcastle.”
Rekor Isak di Liverpool: Gol dan pertandingan
Gol Isak melawan Spurs hanyalah gol ketiganya untuk The Reds dalam 16 penampilan di semua kompetisi. Dia telah mencetak 52 gol dalam dua musim terakhir di Newcastle, dan jumlah gol tersebut meyakinkan Liverpool untuk mengeluarkan dana besar. Dia berharap masih dapat berperan dalam perebutan trofi domestik dan kontinental menjelang akhir musim debutnya di Anfield.
