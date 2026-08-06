Murid Slot dan penakluk Barcelona: Apa yang menanti Al Ahly bersama Posecic?

Bosic memulai perjalanan kepelatihannya dari dalam sekolah sepakbola Belanda, di mana ia bekerja sebagai asisten rekan senegaranya, Arne Slot, di Alkmaar, sebelum ikut mendampinginya juga di Feyenoord. Itulah periode saat ia menyerap banyak detail taktik yang menjadikan Slot salah satu pelatih paling menonjol di Eropa.

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Setelah itu, ia memulai kariernya sebagai manajer, membawa Twente kembali ke Liga Utama Belanda, sebelum menjalani babak terpentingnya bersama klub Ukraina, Shakhtar Donetsk. Di sana ia meraih gelar Liga Ukraina, menjuarai Piala Ukraina dua kali, dan tampil mengesankan di Liga Champions Eropa.

Momen Eropa paling menonjolnya adalah ketika ia membawa Shakhtar mengalahkan Barcelona pada fase grup edisi 2023-2024, sebuah hasil yang menegaskan kemampuan sang pelatih dalam mengelola laga-laga besar dan bersaing dengan klub-klub raksasa.