Mourinho: Saya tidak akan melakukan "pembantaian" di Real Madrid

José Mourinho, pelatih Real Madrid, membantah kebenaran laporan yang menyebutkan niatnya untuk melakukan penjualan besar-besaran terhadap sejumlah bintang Los Blancos pada musim panas ini.

Dalam wawancara eksklusif dengan Adibayo Akinfinwa di podcast Beast Mode On, Mourinho menegaskan bahwa ia tidak ingin melepas para pemain bintang, melainkan ingin mempertahankan mereka dan membangun tim yang solid.

Situs web Goal International mempublikasikan detail wawancara Mourinho, yang berupaya menjelaskan posisinya setelah beredarnya laporan media yang menyebutkan niatnya untuk melepas sejumlah nama besar, akibat krisis ruang ganti Real Madrid pada musim lalu.

Mourinho akan resmi memulai tugasnya bersama Real Madrid pada awal bulan depan, setelah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun, dalam kembalinya yang mencolok ke Stadion Santiago Bernabéu.

Namun, tugas yang menanti pelatih asal Portugal ini tidak akan mudah, mengingat tim tersebut gagal meraih gelar apa pun dalam dua musim terakhir.