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Jose Mourinho Beast Mode On PodcastBeast Mode On Podcast

Diterjemahkan oleh

Mourinho: Saya tidak akan melakukan "pembantaian" di Real Madrid

LaLiga
J. Mourinho
Real Madrid
Spanyol

José Mourinho, pelatih Real Madrid, membantah kebenaran laporan yang menyebutkan niatnya untuk melakukan penjualan besar-besaran terhadap sejumlah bintang Los Blancos pada musim panas ini.

Dalam wawancara eksklusif dengan Adibayo Akinfinwa di podcast Beast Mode On, Mourinho menegaskan bahwa ia tidak ingin melepas para pemain bintang, melainkan ingin mempertahankan mereka dan membangun tim yang solid. 

Situs web Goal International mempublikasikan detail wawancara Mourinho, yang berupaya menjelaskan posisinya setelah beredarnya laporan media yang menyebutkan niatnya untuk melepas sejumlah nama besar, akibat krisis ruang ganti Real Madrid pada musim lalu.

Mourinho akan resmi memulai tugasnya bersama Real Madrid pada awal bulan depan, setelah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun, dalam kembalinya yang mencolok ke Stadion Santiago Bernabéu.

Namun, tugas yang menanti pelatih asal Portugal ini tidak akan mudah, mengingat tim tersebut gagal meraih gelar apa pun dalam dua musim terakhir.

  • Saya berusaha menghindari terulangnya masalah yang terjadi di ruang ganti Real Madrid

    Setelah pengumuman resmi mengenai penunjukannya, beredar laporan di media Spanyol yang menyebutkan bahwa Mourinho berencana melakukan perubahan besar-besaran di dalam tim, yang bahkan bisa berujung pada penjualan enam pemain bintangnya.

    Dalam percakapannya dengan Adibayo Akinfinwa di acara Beast Mode On Podcast, Mourinho memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi rumor-rumor tersebut.

    Pelatih asal Portugal itu berkata, “Kita tidak seharusnya membicarakan Real Madrid, tapi saya bisa menyinggung satu hal kecil. Saya membaca beberapa pemberitaan yang mengatakan bahwa Mourinho akan datang ke sini dan menyingkirkan beberapa pemain bintang karena mereka mengalami masalah selama musim ini. Tidak, itu tidak benar.”

    Ia menambahkan, “Saya menginginkan para pemain ini. Saya menginginkan pemain-pemain terbaik. Sekarang saya harus menemukan cara yang tepat untuk membangun tim, dan memastikan masalah-masalah yang – menurut apa yang saya baca – terjadi pada musim-musim sebelumnya tidak terulang.”

    Dia melanjutkan, “Jika Anda memiliki masalah dengan pemain biasa, itu memang masalah besar. Namun, pemain-pemain bintang tetaplah pemain bintang.”

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  • Adebayo Akinfenwa Jose MourinhoGOAL

    Saya selalu mencari pemain yang sempurna

    Mourinho memimpin tim yang diisi oleh sejumlah besar bintang, dan ia telah memperkuat skuadnya dengan merekrut nama-nama ternama seperti Mark Kokorela, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konaté.

    Ketika ditanya mengenai kualitas apa yang ia cari dalam seorang pemain, terutama dengan kemungkinan adanya lebih banyak transfer dalam beberapa bulan ke depan, ia menjawab, “Kualitas. Terkadang orang mengatakan bahwa pemain ini memiliki kualitas luar biasa, tetapi secara fisik ia tidak prima. Jadi, ia bukanlah pemain yang bagus.”

    Dia menambahkan, “Dan mereka mengatakan tentang pemain lain bahwa dia memiliki potensi luar biasa, tetapi performanya tidak konsisten; kadang-kadang bersinar dan kadang-kadang menurun. Jadi, dia juga bukan pemain hebat.”

    Mourinho menjelaskan pandangannya tentang pemain ideal dengan mengatakan, “Pemain hebat adalah paket lengkap. Dia harus unggul secara teknis, kuat secara fisik, tangguh secara mental, dan menjadi pemain yang mengutamakan kerja sama tim. Inilah tipe pemain yang saya cari.”

    Ia menambahkan, “Terkadang Anda memiliki banyak pemain seperti itu di dalam tim Anda, dan saat itulah Anda berada di surga. Terkadang jumlahnya lebih sedikit, sehingga pekerjaan menjadi lebih sulit.”

    Dia menutup pembicaraannya dengan mengatakan, “Saya selalu percaya bahwa salah satu kualitas terpenting seorang pelatih adalah kemampuannya untuk membimbing para pemain dan mengarahkan mereka ke arah yang diinginkannya.”