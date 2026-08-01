Real Madrid memulai bulan Agustus dengan sasaran utama menyongsong laga pembuka Liga Spanyol dalam kondisi fisik terbaik. Karena itulah Jose Mourinho beserta staf pelatihnya menaruh perhatian besar pada setiap detail, hal yang tergambar jelas dalam laga uji coba melawan Fiorentina, begitu pula dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan tersebut.

Pelatih asal Portugal itu mengumumkan daftar tanpa satu pun bek tengah dari tim utama, mengingat Dean Huijsen tengah mengalami sejumlah nyeri, sementara Antonio Rudiger tetap tinggal di Madrid sebagai langkah antisipasi.

Bek asal Jerman itu tidak ikut terbang ke Austria, meski ia telah kembali berlatih pada hari yang sama dengan kembalinya Endrick, yang justru sudah bepergian bersama tim, hal yang menimbulkan banyak komentar di kalangan pendukung Real Madrid.

Jaringan "Defensa Central" yang dekat dengan Real Madrid menyebutkan bahwa Los Blancos ingin menjaga Rudiger dengan menghindari kelelahan pada kedua lututnya yang sebelumnya sempat bermasalah, agar ia mampu tampil dengan level terbaiknya pada pertandingan-pertandingan yang menurut Mourinho perlu diperkuat olehnya.

Karena alasan itu, bek asal Jerman dan pelatih asal Portugal tersebut sepakat menjalani masa persiapan yang tenang, tanpa mengambil risiko, dengan cukup bermain dalam jumlah menit yang diperlukan saja, dengan mempertimbangkan bahwa ia tidak akan menjalani 60 pertandingan musim ini, terutama setelah perekrutan Ibrahima Konate.

Hal itu juga menjelaskan tekanan yang diberikan Mourinho kepada manajemen Real Madrid untuk merekrut bek tengah baru, meski hal tersebut akan bergantung pada apa yang terjadi dengan Raul Asencio, yang mengalami cedera beberapa hari lalu dan tidak akan kembali ke lapangan sebelum bulan September.