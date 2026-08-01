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Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mourinho Rancang Strategi Khusus untuk Meredam Bintang Real Madrid

LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
A. Ruediger
Spanyol

Real Madrid memulai bulan Agustus dengan sasaran utama menyongsong laga pembuka Liga Spanyol dalam kondisi fisik terbaik. Karena itulah Jose Mourinho beserta staf pelatihnya menaruh perhatian besar pada setiap detail, hal yang tergambar jelas dalam laga uji coba melawan Fiorentina, begitu pula dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan tersebut.

Pelatih asal Portugal itu mengumumkan daftar tanpa satu pun bek tengah dari tim utama, mengingat Dean Huijsen tengah mengalami sejumlah nyeri, sementara Antonio Rudiger tetap tinggal di Madrid sebagai langkah antisipasi.

Bek asal Jerman itu tidak ikut terbang ke Austria, meski ia telah kembali berlatih pada hari yang sama dengan kembalinya Endrick, yang justru sudah bepergian bersama tim, hal yang menimbulkan banyak komentar di kalangan pendukung Real Madrid.

Jaringan "Defensa Central" yang dekat dengan Real Madrid menyebutkan bahwa Los Blancos ingin menjaga Rudiger dengan menghindari kelelahan pada kedua lututnya yang sebelumnya sempat bermasalah, agar ia mampu tampil dengan level terbaiknya pada pertandingan-pertandingan yang menurut Mourinho perlu diperkuat olehnya.

Karena alasan itu, bek asal Jerman dan pelatih asal Portugal tersebut sepakat menjalani masa persiapan yang tenang, tanpa mengambil risiko, dengan cukup bermain dalam jumlah menit yang diperlukan saja, dengan mempertimbangkan bahwa ia tidak akan menjalani 60 pertandingan musim ini, terutama setelah perekrutan Ibrahima Konate.

Hal itu juga menjelaskan tekanan yang diberikan Mourinho kepada manajemen Real Madrid untuk merekrut bek tengah baru, meski hal tersebut akan bergantung pada apa yang terjadi dengan Raul Asencio, yang mengalami cedera beberapa hari lalu dan tidak akan kembali ke lapangan sebelum bulan September.

  • Rudiger(C)Getty Images

    Elemen utama di lini pertahanan

    Selepas kepergian David Alaba, Antonio Rudiger menjadi bek paling berpengalaman di Real Madrid. Oleh karena itu, tim pelatih memandang bahwa perannya harus berpengaruh, baik di dalam maupun di luar lapangan. 

    Untuk alasan inilah Rudiger akan ditangani dengan sangat hati-hati selama beberapa bulan mendatang, agar ia bisa mencapai kesiapan terbaiknya menjelang fase-fase krusial musim ini.

    Pendekatan ini bisa dipahami mengingat usia sang pemain dan rekam jejaknya dengan cedera. Rudiger sendiri juga menunjukkan kerja sama yang besar, menyadari betapa pentingnya dirinya di dalam tim, serta rasa bahagianya yang besar bisa bekerja di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, sesuatu yang sebelumnya telah ia singgung selama Piala Dunia terakhir.

    Rudiger saat itu mengatakan dalam pernyataan kepada jurnalis Sergio Kiranti dari jaringan DAZN, "Saya tidak bisa mengatakan banyak, tetapi saya bisa memastikan bahwa saya sangat bersemangat."

    Ia melanjutkan, "Akhirnya saya akan mendapat kesempatan bermain di bawah kepemimpinan Mourinho. Di masa lalu ada banyak pembicaraan dengannya, tetapi karena suatu alasan hal itu tidak pernah terwujud. Karena itu sekarang saya lebih berbahagia menyambutnya bersama kami."

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