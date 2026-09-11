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Mourinho merancang rencana ketat untuk Real Madrid sebelum jeda internasional

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

3 ujian penuh risiko bagi Real Madrid

Kekalahan di markas Real Betis memengaruhi sebagian rencana Real Madrid pada awal La Liga.

Pelatih Jose Mourinho bermaksud mencapai jeda internasional pertama musim ini dengan raihan poin sebanyak mungkin, yakni 21 poin dari 21 poin yang tersedia, demi meraih kepercayaan diri sekaligus membangun tim, serta menekan Barcelona. 

Namun, tersandung di hadapan Real Betis menjadi pukulan yang nyata bagi target Mourinho, dan tiba-tiba, hanya setelah 4 pekan, Real Madrid tertinggal 3 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Mourinho tidak mundur dari tujuannya, justru sebaliknya; sebab pentingnya meraih poin sebanyak mungkin sebelum jeda internasional menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan hal itu disampaikannya kepada para pemain. 

Ada 9 poin yang tersedia sebelum jeda internasional, dan Mourinho menyadari dengan jelas bahwa ia harus meraih semuanya demi menjaga kekuatan Los Blancos dalam perlombaan musim ini.

Sebelum menghadapi Real Betis, yang tingkat kesulitannya sudah ia peringatkan, Mourinho menjelaskan pandangannya mengenai La Liga dengan mengatakan, "Di sini ada tekanan terus-menerus untuk selalu meraih kemenangan. Di Prancis atau Jerman, para kandidat tahu bahwa mereka akan menjadi juara setiap tahun. Sedangkan di sini tidak. Dan tekanan ini mengandung risiko yang besar."

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    Rayo Vallecano vs Elche

    Tugas ini tidak akan mudah, karena awalnya akan menjamu Rayo Vallecano di Stadion Santiago Bernabeu, yang merupakan laga termudah di atas kertas, terutama karena sang tamu tidak mengawali musim dengan baik, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya berpihak kepada Real Madrid.

    Rayo Vallecano belum pernah menang di Stadion Santiago Bernabeu sejak 1996, dan hanya mampu meraih poin dalam satu kunjungan dari 14 kunjungan terakhirnya di liga.

    Namun, keadaan akan semakin sulit setelah itu, dimulai dari kunjungan ke Elche, yang menempati peringkat kedua dari bawah dalam klasemen, dan biasanya tampil kuat di kandangnya melawan Real Madrid. 

    Pada musim lalu, sebagai contoh, Elche berhasil merebut hasil imbang 2-2 dari Real Madrid di Stadion Martinez Valero.

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    Derby Madrid di Stadion Metropolitano

    Lalu datanglah ujian sesungguhnya, yakni derbi di Stadion Metropolitano melawan Atletico Madrid.

    Los Rojiblancos sama sekali tidak memulai musim ini dengan baik, karena hanya menang dalam dua dari lima pertandingan. Namun, situasinya juga serupa pada musim lalu, dan meski begitu Real Madrid menerima pukulan telak saat berkunjung ke markas tetangganya.

    Kekalahan dengan skor 2-5 itu menjadi awal dari akhir bagi pelatih Xabi Alonso, dan Mourinho kini sudah menyadari hal tersebut.

    Adapun Barcelona, akan menjalani laga melawan Levante, Racing, dan Sevilla sebelum jeda internasional. 

    Tim Catalan itu dianggap sebagai favorit terkuat dalam semua pertandingan tersebut, dengan kunjungan ke Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dinilai paling berbahaya di atas kertas.

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