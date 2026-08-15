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grafica mourinho perez real madridGetty Images

Diterjemahkan oleh

Mourinho mengibarkan bendera perlawanan: Real Madrid memulai perang menjatuhkan Barcelona

J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
FEATURES
Y. Diomande
D. Dumfries
M. Cucurella
B. Silva
I. Konate
H. Flick
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Schalke 04
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Elche
Portugal
Côte d’Ivoire
Belanda
Spanyol
Prancis
Jerman
Mesir

Sang Los Blancos mengubah kebiasaannya: The Special One memimpin revolusi besar

Di tengah paceklik gelar, Real Madrid bergerak agresif di bursa transfer, dengan menempatkan pembangunan kembali tim serta pemulihan dominasi di kancah domestik dan kontinental sebagai prioritas utama. Setelah dua musim tanpa meraih satu pun gelar besar, klub berjuluk Los Blancos itu membuka lebar-lebar pundi-pundinya untuk memperkuat skuad, dalam upaya mengakhiri dominasi Barcelona yang diarsiteki Hansi Flick dan kembali ke podium juara.

Setahun lalu, Real Madrid telah merampungkan salah satu transfer tersuksesnya sejak 2019, namun musim panas ini mereka memutuskan untuk memperluas cakupan investasinya, di mana lebih dari sepertiga pengeluaran untuk perekrutan pemain selama lima tahun terakhir terfokus pada beberapa bulan belakangan, sebagai indikasi jelas atas besarnya perubahan yang ditargetkan klub.

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    225 juta euro yang membentuk ulang Real Madrid

    Dengan mendatangkan Diomande, Cucurella, Espe, dan Dumfries, Real Madrid menghabiskan sekitar 225 juta euro untuk memperkuat skuad asuhan Jose Mourinho.

    Pemain asal Pantai Gading, Diomande, menjadi transfer termahal dalam sejarah klub, sementara Real Madrid membayar 55 juta euro kepada Chelsea untuk mendapatkan Cucurella.

    Nilai transfer Espe mencapai 25 juta euro yang masuk ke kas Levante, sedangkan Dumfries, yang datang dari Inter Milan, menelan biaya 20 juta euro.

    Selain transfer-transfer tersebut, Real Madrid memperkuat skuadnya dengan dua transfer Bernardo Silva dan Konate secara gratis, setelah kontrak keduanya dengan Manchester City dan Liverpool berakhir masing-masing.

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    Real Madrid memuncaki bursa transfer Spanyol

    Berkat enam transaksi, Real Madrid memuncaki daftar klub dengan pengeluaran terbanyak di Liga Spanyol musim panas ini, setelah menyerap sekitar 40% dari total pengeluaran klub-klub di kompetisi tersebut, yang telah melampaui 560 juta euro hingga saat ini, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

    Perbandingan lain mengungkap besarnya pengeluaran Los Blancos, di mana Real Madrid hingga kini telah mengeluarkan lebih banyak dibandingkan Barcelona dan Atletico Madrid jika digabungkan; pengeluaran Barcelona mencapai sekitar 100,5 juta euro, berbanding 102 juta euro untuk Atletico Madrid, dengan masih adanya sejumlah transaksi yang dinantikan untuk dirampungkan oleh kedua klub tersebut, seperti Rodri dan Cuti Romero.

    Pengaruh Real Madrid tidak berhenti pada batas sepak bola Spanyol saja, karena klub kerajaan ini menjadi satu-satunya klub dari luar Liga Primer Inggris di antara enam klub dengan pengeluaran terbanyak di bursa transfer musim panas ini.

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    Strategi baru tanpa meninggalkan identitas klub

    Bursa transfer musim ini mencerminkan keinginan Real Madrid untuk merebut kembali gelar La Liga dan Liga Champions, sekaligus mengakhiri absennya selama dua tahun dari podium juara.

    Musim lalu yang berlalu tanpa gelar telah mendorong manajemen klub untuk memperluas kebijakannya di bursa transfer. Selama tahun-tahun terakhir, Real Madrid mengandalkan dua strategi utama: merekrut talenta muda yang menjanjikan untuk masa depan, serta memanfaatkan para pemain berpengalaman melalui transaksi berbiaya rendah atau transfer gratis.

    Dalam kerangka strategi pertama, klub merekrut pemain seperti Bellingham dan Tchouaméni, yang termasuk transfer termahal Real Madrid dalam lima tahun terakhir. Adapun Rüdiger, Trent, dan Joselu adalah contoh paling menonjol dari strategi menarik pemain berpengalaman.

    Musim panas ini, Real Madrid memperluas cakrawalanya tanpa meninggalkan identitasnya, dengan merekrut talenta masa depan seperti Diomande, di samping para pemain yang dapat memberikan tambahan secara instan seperti Konaté dan Bernardo Silva melalui transfer gratis.

    Klub bahkan melangkah lebih jauh dengan merekrut Cucurella yang berusia 27 tahun, dan Dumfries yang berusia 30 tahun, dalam pergeseran mencolok dari kebijakan sebelumnya.

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    Pergeseran mencolok dalam kebijakan transfer

    Terkecuali Trent, yang membuat Real Madrid membayar 10 juta euro untuk memajukan tanggal berakhirnya kontraknya dengan Liverpool dan memastikan keikutsertaannya di Piala Dunia Antarklub, klub itu belum pernah membayar biaya transfer untuk pemain berusia di atas 23 tahun sejak merekrut Eden Hazard dan Ferland Mendy pada 2019.

    Dan sejak mendatangkan Luka Modric pada 2012, selama periode pertama Jose Mourinho, Real Madrid hanya membayar biaya transfer untuk merekrut lima pemain yang berusia di atas 25 tahun, yaitu Hazard, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Kiko Casilla, dan Diego Lopez, dengan catatan bahwa dua nama terakhir merupakan lulusan akademi Real Madrid.

    Musim panas ini menegaskan bahwa klub telah memutuskan untuk mengubah kaidah tersebut, dan lebih mengandalkan pemain-pemain yang mampu memberikan dampak instan di samping investasi untuk masa depan.

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    Akademi Real Madrid mendanai pembangunan kembali

    Pengeluaran besar di bursa transfer tidak terlepas dari kebijakan ekonomi Real Madrid, di mana akademi klub, «La Fabrica», memainkan peran sentral dalam mendanai aktivitas ini, setelah penjualan pemain dan pendapatan dari hak-hak mereka mencatat pertumbuhan yang mencolok.

    Akademi Real Madrid bahkan telah menghasilkan sekitar 199 juta euro dari penjualan pemain dan keuntungan yang terkait dengan persentase hak yang dipertahankan klub dalam sejumlah kesepakatan.

    Gonzalo hengkang dengan nilai 40 juta euro, dengan Real Madrid mempertahankan 30% dari haknya, sementara Como mendapatkan 60 juta euro untuk 50% hak Nico Paz, yang sebagiannya masih dipertahankan Los Blancos.

    Real Madrid juga meraih sekitar 20 juta euro dari kesepakatan Victor Muñoz, di samping keuntungan lain dari kepindahan Palacios, Jacobo Ortega, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García, dan Mario Martín.

    Dengan demikian, transaksi langsung maupun tidak langsung turut memperkuat tim secara olahraga dan meningkatkan pendapatan klub, tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu ciri paling menonjol dari manajemen Real Madrid.