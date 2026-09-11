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MourinhoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mourinho: "Melawan Inter kami bisa mencetak delapan gol, kenapa mereka tidak mengatakannya?"

Inter
Real Madrid
Champions League

Pelatih asal Portugal itu membela Vinicius dan Mbappé dari kritik

Dalam konferensi pers jelang laga melawan Rayo Vallecano, José Mourinho, pelatih Real Madrid, membela Vinicius JR dan Kylian Mbappé dari kritik yang mereka terima setelah laga yang dimenangi 2-1 atas Inter di Liga Champions, pertandingan di mana pemain Brasil dan Prancis itu gagal memaksimalkan banyak peluang untuk memperlebar keunggulan. Mou merespons dengan mengutip sebuah peribahasa Portugal: "Kritik untuk Vini dan Mbappé? Kritik seperti itu seperti batu yang dilemparkan ke pohon yang berbuah".

  • Mourinho menjelaskan sudut pandangnya sebagai berikut: "Kylian benar: seorang pemain yang mencetak 40 gol per musim bukanlah masalah bagi tim. Ada berbagai tipe orang, mereka yang paham dan mereka yang tidak paham; kelompok terakhir ini tahu bahwa tidak ada kepentingan bagi mereka untuk membicarakan hal-hal positif. Saya melihat Kylian turun membantu Cucurella saat tim bermain dengan 10 orang. Saya sangat menghargai perilaku seperti ini. Lalu orang-orang yang sama ini tidak mengatakan bahwa kami bertahan dengan baik atau bahwa kami bisa saja mencetak delapan gol. Akan ada pertandingan-pertandingan membosankan ketika tim-tim tidak mengambil risiko dan berakhir 0-0. Inter bisa saja mencetak empat gol, tetapi kami bisa saja mencetak delapan. Mengapa mereka tidak mengatakannya? Mereka tidak senang kami menang? Staf sangat senang; kami menderita dan kalah bersama melawan Betis. Kami memiliki perasaan dan komitmen ini untuk bekerja demi Real Madrid. Kami akan melakukan segalanya yang mungkin untuk membuat orang-orang bahagia".

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