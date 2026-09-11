Mourinho: "Melawan Inter kami bisa mencetak delapan gol, kenapa mereka tidak mengatakannya?"

Mourinho menjelaskan sudut pandangnya sebagai berikut: "Kylian benar: seorang pemain yang mencetak 40 gol per musim bukanlah masalah bagi tim. Ada berbagai tipe orang, mereka yang paham dan mereka yang tidak paham; kelompok terakhir ini tahu bahwa tidak ada kepentingan bagi mereka untuk membicarakan hal-hal positif. Saya melihat Kylian turun membantu Cucurella saat tim bermain dengan 10 orang. Saya sangat menghargai perilaku seperti ini. Lalu orang-orang yang sama ini tidak mengatakan bahwa kami bertahan dengan baik atau bahwa kami bisa saja mencetak delapan gol. Akan ada pertandingan-pertandingan membosankan ketika tim-tim tidak mengambil risiko dan berakhir 0-0. Inter bisa saja mencetak empat gol, tetapi kami bisa saja mencetak delapan. Mengapa mereka tidak mengatakannya? Mereka tidak senang kami menang? Staf sangat senang; kami menderita dan kalah bersama melawan Betis. Kami memiliki perasaan dan komitmen ini untuk bekerja demi Real Madrid. Kami akan melakukan segalanya yang mungkin untuk membuat orang-orang bahagia".