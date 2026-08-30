José Mourinho, pelatih Real Madrid, memuji kemenangan 4-0 timnya atas Malaga pada pekan ketiga La Liga, sekaligus melontarkan sejumlah pujian individu kepada para pemainnya.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Mourinho, yang mengatakan, "Ini adalah target bagi kami, menjaga gawang tetap bersih dan bekerja dengan baik. Kami tidak selalu bisa menyerang secara agresif, karena terkadang lawan yang maju, dan kami harus bertahan dengan baik."

Ia melanjutkan, "Rotasi? Itulah tujuan saya. Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa saya akan melakukan banyak perubahan sebelum laga melawan Real Sociedad. Saya ingin menurunkan pemain yang memiliki kualitas sama dengan yang lain. Ini soal pilihan pelatih, bukan karena ada pemain yang memiliki kualitas lebih besar atau lebih kecil, karena semuanya memiliki kualitas."

Ia menuturkan, "Penting bagi para suporter untuk menikmati pertandingan, tetapi jika orang-orang punya visi tentang apa arti sepak bola level tinggi, mereka juga harus menikmati babak kedua."

Ia menegaskan, "Kami melihat tim yang bekerja dengan baik secara defensif, dan kami melihat Vinicius Junior kehilangan bola lalu kembali bertahan dan merebutnya."

Mourinho menambahkan, "Sepak bola tidak hanya soal menikmati indahnya gol. Tidak mungkin mencetak 121 gol dalam satu musim kecuali ketika kamu memiliki pemain kelas atas di lini serang."

Ia menambahkan, "Kami memang sudah mencetak 10 gol dalam 3 pertandingan, tetapi kami akan menang dalam satu laga dengan skor 1-0, dan kami akan keluar dengan kebahagiaan yang sama."

Mengenai keluhan Malaga soal perwasitan, Mourinho menjawab, "Tidak layak untuk dikomentari."

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