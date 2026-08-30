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Mourinho: Kekalahan Akan Datang, dan Pemain Ini Bersinar Meski "Tidak Dicintai"

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
J. Mourinho
E. Camavinga
Spanyol

Keluhan Malaga soal wasit tidak layak dikomentari, dan Bellingham luar biasa

José Mourinho, pelatih Real Madrid, memuji kemenangan 4-0 timnya atas Malaga pada pekan ketiga La Liga, sekaligus melontarkan sejumlah pujian individu kepada para pemainnya.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Mourinho, yang mengatakan, "Ini adalah target bagi kami, menjaga gawang tetap bersih dan bekerja dengan baik. Kami tidak selalu bisa menyerang secara agresif, karena terkadang lawan yang maju, dan kami harus bertahan dengan baik."

Ia melanjutkan, "Rotasi? Itulah tujuan saya. Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa saya akan melakukan banyak perubahan sebelum laga melawan Real Sociedad. Saya ingin menurunkan pemain yang memiliki kualitas sama dengan yang lain. Ini soal pilihan pelatih, bukan karena ada pemain yang memiliki kualitas lebih besar atau lebih kecil, karena semuanya memiliki kualitas."

Ia menuturkan, "Penting bagi para suporter untuk menikmati pertandingan, tetapi jika orang-orang punya visi tentang apa arti sepak bola level tinggi, mereka juga harus menikmati babak kedua."

Ia menegaskan, "Kami melihat tim yang bekerja dengan baik secara defensif, dan kami melihat Vinicius Junior kehilangan bola lalu kembali bertahan dan merebutnya."

Mourinho menambahkan, "Sepak bola tidak hanya soal menikmati indahnya gol. Tidak mungkin mencetak 121 gol dalam satu musim kecuali ketika kamu memiliki pemain kelas atas di lini serang."

Ia menambahkan, "Kami memang sudah mencetak 10 gol dalam 3 pertandingan, tetapi kami akan menang dalam satu laga dengan skor 1-0, dan kami akan keluar dengan kebahagiaan yang sama."

Mengenai keluhan Malaga soal perwasitan, Mourinho menjawab, "Tidak layak untuk dikomentari."

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kita harus tetap tenang soal Diomande

    Mengenai penampilan Huijsen, ia berkomentar, "Saya sudah berbicara dengannya, dan saya sangat menyukai bahwa ia memiliki hati seorang bek tengah, kualitas dalam mengolah bola, dan kemampuan mengumpan bola di antara garis pertahanan lawan. Namun bagi saya, hal yang paling penting adalah kekuatannya, ketegasannya, kepercayaan dirinya, dan kemampuannya memenangkan duel satu lawan satu. Ia sudah berkembang sangat pesat. Ia tampil dominan dan tegas, dan inilah versi dirinya yang saya inginkan."

    Terkait kilau penampilan Bellingham, ia menjelaskan, "Ia sangat menuntut dirinya sendiri, begitu pula terhadap orang lain. Saya hampir tidak ingin ia bertahan seperti seorang bek kiri kedua. Ia adalah pemain yang luar biasa."

    Mourinho menyoroti, "Namun hari ini, seorang pemain yang tidak mendapatkan banyak cinta tampil dengan pertandingan yang luar biasa, yaitu Camavinga."

    Mengenai keselarasan antara Mbappe, Vinicius, dan Bellingham, ia berkomentar, "Pemain-pemain hebat selalu ingin bermain bersama, karena mereka memiliki kecepatan berpikir yang sama, kualitas yang sama, dan mereka harus selalu selaras satu sama lain."

    Ia menegaskan, "Dulu dikatakan bahwa sang pelatih tidak menginginkan ketiga pemain itu, tetapi yang saya katakan adalah bahwa saya selalu menginginkan yang terbaik."

    Mengenai Diomande, ia menjelaskan, "Berapa yang kami bayarkan untuk mendapatkannya? Biasanya, ketika seorang pemain menghabiskan biaya sebesar ini, ia diharapkan datang dan langsung tampil luar biasa sejak awal. Namun ia masih sangat muda, dan kita harus tetap tenang. Ia tampil sangat baik, tetapi selangkah demi selangkah."

    Mourinho menutup, "Masa sulit akan datang, cedera pemain penting akan datang, kritik-kritik kalian akan datang, dan kekalahan akan datang. Semua itu akan datang, karena hal-hal seperti ini selalu terjadi. Saat itu, kita harus mengeluarkan seluruh kekuatan tim yang sedang kita bangun. Pada momen-momen seperti itu, kita harus tetap seimbang, dan tidak membiarkan periode negatif memberikan dampak pada keseluruhan musim."

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