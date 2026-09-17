Mourinho Kalah dalam Pertarungannya dengan Ruang Ganti Real Madrid

Penampilan Real Madrid, di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho, tidak meyakinkan sebagian besar suporter, meski tim meraih 5 kemenangan dalam 6 pekan pertama perjalanan La Liga.
Dalam sebuah laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa Real Madrid tetap terjebak dalam situasi yang sama seperti yang menyebabkan kepergian Carlo Ancelotti, pemecatan Xabi Alonso, dan masa singkat Alvaro Arbeloa.
Laporan itu melanjutkan, "Sebuah tim yang jemawa dengan bintang-bintangnya, yang oleh presiden klub diberi pengaruh begitu besar hingga sampai pada tahap meremehkan instruksi para pelatih mereka, serta ruang ganti yang didominasi ego, pada sekelompok pemain yang minim sosok pemimpin."
Laporan itu menjelaskan bahwa Mourinho pernah menguasai ruang ganti Los Blancos pada era sebelumnya, berkat kepribadian, kekuatan karakter, dan ketegasannya, tetapi kini ia tiba di Santiago Bernabeu dalam konteks yang berbeda. Real Madrid bukan lagi tim yang sama seperti pada tahun 2010, dan pelatih asal Portugal itu pun bukan lagi pelatih penuh energi yang kita kenal 15 tahun silam.