Mourinho Kalah dalam Pertarungannya dengan Ruang Ganti Real Madrid

Mourinho mengumumkan sebuah tim yang lebih haus kemenangan, tetapi kenyataannya tim justru berakhir mundur ke wilayahnya sendiri dalam blok pertahanan rendah, sebuah gaya yang diakui Mourinho sendiri di Valdebebas bahwa hal itu mengganggunya, dan bergantung pada mundur untuk hidup dari serangan balik, bahkan di Bernabeu, di mana ia akhirnya menunggu peluit panjang menghadapi Inter Milan di Liga Champions, setelah menang berkat kesalahan-kesalahan fatal dari pihak Italia dan penyelamatan-penyelamatan ajaib dari Thibaut Courtois.

Inilah Real Madrid milik Mourinho, yang bahkan tidak bertahan dengan baik, meski pelatih Portugal itu bersikeras pada kerja taktis defensif dan komitmen para pemain menyerangnya untuk melakukan pressing. Kenyataan tak terbantahkan. Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, Rayo Vallecano, dan Elche telah mencetak gol ke gawangnya, dan ia hanya menjaga gawangnya tetap bersih menghadapi Malaga. Semua tim menciptakan peluang menghadapinya, dan di setiap pertandingan, Courtois melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial.

Hubungannya dengan para bintang tidak sampai pada perlakuan penuh kekeluargaan seperti yang dilakukan Ancelotti terhadap para pemainnya, tetapi pada saat yang sama, jauh dari tuntutan wajar yang berakhir dengan pemecatan Xabi Alonso.

Mourinho bahkan sampai merayakan aksi Vinicius memotong bola, seolah-olah itu adalah gol, seraya berkata, "Siapa yang memberikan segala yang ia miliki, tidak diminta untuk memberikan lebih."

Kenyataannya, pemain Brasil itu adalah pemain tim dengan menit bermain terbanyak kedua, dengan total 511 menit, meski ia hanya mencetak satu gol dalam 6 pertandingan, sedangkan yang pertama adalah Kylian Mbappe, yang tampak lebih sibuk dengan Ballon d'Or dan menyelesaikan urusan di ruang pers.

Mourinho berkata tentang Kylian, yang juga disebut oleh publik Santiago Bernabeu sebagai salah satu penyebab Real Madrid tidak meraih gelar apa pun selama dua tahun terakhir, "Pemain yang mencetak 40 gol tidak mungkin menjadi masalah."