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Mourinho Kalah dalam Pertarungannya dengan Ruang Ganti Real Madrid

FEATURES
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol

Mourinho kehilangan kendali, dan derbi bisa memanaskan situasi

Penampilan Real Madrid, di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho, tidak meyakinkan sebagian besar suporter, meski tim meraih 5 kemenangan dalam 6 pekan pertama perjalanan La Liga.

Dalam sebuah laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa Real Madrid tetap terjebak dalam situasi yang sama seperti yang menyebabkan kepergian Carlo Ancelotti, pemecatan Xabi Alonso, dan masa singkat Alvaro Arbeloa.

Laporan itu melanjutkan, "Sebuah tim yang jemawa dengan bintang-bintangnya, yang oleh presiden klub diberi pengaruh begitu besar hingga sampai pada tahap meremehkan instruksi para pelatih mereka, serta ruang ganti yang didominasi ego, pada sekelompok pemain yang minim sosok pemimpin."

Laporan itu menjelaskan bahwa Mourinho pernah menguasai ruang ganti Los Blancos pada era sebelumnya, berkat kepribadian, kekuatan karakter, dan ketegasannya, tetapi kini ia tiba di Santiago Bernabeu dalam konteks yang berbeda. Real Madrid bukan lagi tim yang sama seperti pada tahun 2010, dan pelatih asal Portugal itu pun bukan lagi pelatih penuh energi yang kita kenal 15 tahun silam.

  • rodri(C)Getty Images

    Pukulan telak akibat Rodri

    Tujuh pertandingan, enam di antaranya di Liga Spanyol dan satu di Liga Champions Eropa, sudah cukup untuk meyakinkan para pendukung Real Madrid bahwa tidak ada yang berubah. Mourinho tidak lagi sama seperti yang kita kenal pada periodenya sebelumnya. Di usia 63 tahun, pelatih asal Portugal itu tampil dalam versi yang lebih tenang, berubah menjadi pembela garang bagi versi terburuk yang diingat semua orang dari Vinicius di Stadion Santiago Bernabeu. 

    Sementara itu, di ruang konferensi pers, ia menunjukkan sikap dingin terhadap Arda Guler, satu-satunya pemain yang membuat tim bekerja secara harmonis dan alami. Bukan rahasia lagi bahwa Arda menjadi mata rantai terlemah dibandingkan Vinicius.

    Sumber-sumber di dalam klub menyebutkan bahwa pukulan yang diterima sang pelatih akibat kepindahan Rodri ke Barcelona sangatlah berat, di mana ia dua kali berbicara dengan kapten timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia itu.

    Percakapan pertama terjadi setelah Mourinho menganggap kedatangan pemain tersebut sebagai hal yang sudah pasti, mengingat kecocokan langsung di antara keduanya. Namun para pejabat Real Madrid memperlambat negosiasi dengan Manchester City, sehingga sang pemain memutuskan untuk lebih mengutamakan ketertarikan Barcelona.

    Sport mencatat, "Masalahnya, Real Madrid 2026-2027 mengulangi kesalahan dan kebiasaan tim yang tidak mengangkat gelar apa pun sejak dua musim lalu. Mourinho datang sambil menjual janji hasil dan Real Madrid yang menang, tetapi kenyataannya ia dengan cepat menelan kekalahan pertamanya di Sevilla melawan Real Betis yang tampil lesu, ditambah ketiadaan sama sekali konsep sepak bola yang jelas."

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Real Madrid tidak bertahan dengan baik

    Mourinho mengumumkan sebuah tim yang lebih haus kemenangan, tetapi kenyataannya tim justru berakhir mundur ke wilayahnya sendiri dalam blok pertahanan rendah, sebuah gaya yang diakui Mourinho sendiri di Valdebebas bahwa hal itu mengganggunya, dan bergantung pada mundur untuk hidup dari serangan balik, bahkan di Bernabeu, di mana ia akhirnya menunggu peluit panjang menghadapi Inter Milan di Liga Champions, setelah menang berkat kesalahan-kesalahan fatal dari pihak Italia dan penyelamatan-penyelamatan ajaib dari Thibaut Courtois.

    Inilah Real Madrid milik Mourinho, yang bahkan tidak bertahan dengan baik, meski pelatih Portugal itu bersikeras pada kerja taktis defensif dan komitmen para pemain menyerangnya untuk melakukan pressing. Kenyataan tak terbantahkan. Espanyol, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, Rayo Vallecano, dan Elche telah mencetak gol ke gawangnya, dan ia hanya menjaga gawangnya tetap bersih menghadapi Malaga. Semua tim menciptakan peluang menghadapinya, dan di setiap pertandingan, Courtois melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial.

    Hubungannya dengan para bintang tidak sampai pada perlakuan penuh kekeluargaan seperti yang dilakukan Ancelotti terhadap para pemainnya, tetapi pada saat yang sama, jauh dari tuntutan wajar yang berakhir dengan pemecatan Xabi Alonso.

    Mourinho bahkan sampai merayakan aksi Vinicius memotong bola, seolah-olah itu adalah gol, seraya berkata, "Siapa yang memberikan segala yang ia miliki, tidak diminta untuk memberikan lebih."

    Kenyataannya, pemain Brasil itu adalah pemain tim dengan menit bermain terbanyak kedua, dengan total 511 menit, meski ia hanya mencetak satu gol dalam 6 pertandingan, sedangkan yang pertama adalah Kylian Mbappe, yang tampak lebih sibuk dengan Ballon d'Or dan menyelesaikan urusan di ruang pers.

    Mourinho berkata tentang Kylian, yang juga disebut oleh publik Santiago Bernabeu sebagai salah satu penyebab Real Madrid tidak meraih gelar apa pun selama dua tahun terakhir, "Pemain yang mencetak 40 gol tidak mungkin menjadi masalah."

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sikap acuh tak acuh di babak kedua

    Tanda kekhawatiran terakhir yang menegaskan lemahnya sebuah kelompok yang terbiasa bersantai adalah kebiasaan tim untuk berhenti mengerahkan upaya ketika pertandingan tampak sudah aman. Terutama pada babak kedua, karena tim kalah dalam laga menghadapi Real Betis setelah memberi lawannya kesempatan untuk hidup kembali usai membuang peluang di babak pertama, begitu pula menghadapi Espanyol yang seharusnya bisa dituntaskan lebih awal, sebelum pertandingan berakhir dengan kemenangan Real Madrid pada masa perpanjangan waktu melalui gol Carlos Espi.

    Hal serupa terulang di Elche, bahkan menghadapi Inter Milan di Stadion Bernabeu, setelah Real Madrid mengakhiri babak pertama dengan unggul 2-0, sebelum tim Italia itu mendekati skor imbang usai jeda istirahat.

    Sport menyoroti, "Mourinho pada periode keduanya bersama Real Madrid bertindak dengan kelicikan yang lebih besar dibandingkan pernyataan langsung. Ia menyiratkan setelah kekalahan menghadapi Real Betis bahwa suporter tim Andalusia itu mendukung timnya sepanjang sembilan puluh menit, dan tidak melontarkan cemoohan terhadapnya, dalam sebuah pesan yang jelas kepada suporter Real Madrid di Bernabeu."

    Dan di Elche, ia memperingatkan, tanpa kehilangan logika dalam ucapannya, bahwa tim telah membuang banyak peluang yang seharusnya dapat menuntaskan hasil pertandingan di babak pertama.

    Pesan-pesan yang dilontarkan secara bergantian dengan retorika penyerahan diri, menyebabkan suporter Real Madrid dilanda frustrasi, meski musim masih berada di awal.

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  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Derby yang bisa memanaskan situasi

    Beginilah Real Madrid tiba di laga derby, yang bisa menjadi titik balik, atau sumbu yang meledakkan situasi serupa dengan yang terjadi musim lalu bersama Xabi Alonso.

    Setelah kekalahan di Stadion Metropolitano itu, Jude Bellingham menjalani pertemuan pertamanya dengan pelatih Xabi Alonso, dan dalam perjalanan berikutnya langsung ke Kazakhstan, Fede Valverde meledak di ruang pers, sementara Vinicius menunjukkan ketidakpuasannya ketika ditarik keluar.

    Tampaknya hal itu tidak akan terjadi dengan Mourinho, tetapi ketakutan yang dirasakan ruang ganti terhadap pelatih asal Portugal itu saat kedatangannya telah berubah menjadi sekadar rasa hormat. Dan tidak ada jejak sedikit pun dari sosok pelatih yang tegas dan kontroversial yang kita kenal pada periode pertamanya.

    Dengan demikian, para bintang terus melakukan apa yang mereka sukai, dan menentukan nasib berbagai hal sesuai keinginan mereka. Bahkan Vinicius kemarin malam telah berasumsi, melalui akun-akunnya di media sosial, bahwa ia akan tampil dalam laga di Metropolitano, setelah pertandingan yang buruk melawan Elche.

    Ada banyak alasan untuk tidak memainkannya, tetapi Mourinho yang sekarang bukan lagi Mourinho yang dulu.

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