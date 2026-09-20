Pelatih Barcelona, Hans Flick, menghentikan sementara laju gemilang timnya selama tiga pekan, sementara Barcelona bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol dengan rekor hasil yang fenomenal, seraya berharap agar "virus FIFA" tidak menjangkiti para pemainnya, terutama Raphinha yang tengah berada di puncak performanya, selama jeda internasional dan kepergian para pemain untuk membela tim nasional masing-masing.

Di sisi lain, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, bisa bernapas lega usai kemenangan atas Real Madrid, sementara Jose Mourinho mendidih dalam kemarahan, karena ia menghadapi dua puluh satu hari penuh krisis dan kontroversi di lingkungan klub Kerajaan tersebut menyusul kekalahan derby (2-1) yang melemahkan posisinya.

Hal itu terutama disebabkan oleh keputusan Mourinho untuk menarik Vinicius Junior pada momen krusial ketika pertandingan berubah menjadi tugas yang berat dan rumit, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Katalan "Sport".

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