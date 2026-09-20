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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho dalam posisi sulit: mesin dahsyat Flick menyulut api krisis di dalam Real

FEATURES
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
Spanyol
Portugal
Jerman
Argentina

Pelatih Barcelona, Hans Flick, menghentikan sementara laju gemilang timnya selama tiga pekan, sementara Barcelona bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol dengan rekor hasil yang fenomenal, seraya berharap agar "virus FIFA" tidak menjangkiti para pemainnya, terutama Raphinha yang tengah berada di puncak performanya, selama jeda internasional dan kepergian para pemain untuk membela tim nasional masing-masing.

Di sisi lain, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, bisa bernapas lega usai kemenangan atas Real Madrid, sementara Jose Mourinho mendidih dalam kemarahan, karena ia menghadapi dua puluh satu hari penuh krisis dan kontroversi di lingkungan klub Kerajaan tersebut menyusul kekalahan derby (2-1) yang melemahkan posisinya.

Hal itu terutama disebabkan oleh keputusan Mourinho untuk menarik Vinicius Junior pada momen krusial ketika pertandingan berubah menjadi tugas yang berat dan rumit, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Katalan "Sport".

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick membanggakan rekor mengesankan

    Barcelona bisa berbangga dengan catatan mengesankan berupa tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan, yang mencakup kemenangan telak di sebagian besar laga berkat gaya bermain yang memadukan keunggulan dan efektivitas.

    Segala keraguan yang sempat menyelimuti kerapuhan pertahanan yang dialami tim asuhan Flick pada dua musim pertamanya bersama Barca pun sirna, berkat intensitas pressing, kegemilangan permainan kolektif, dan efektivitas para penyerang; terutama Raphinha dan peran "ujung tombak" yang diciptakan untuknya oleh sang pelatih asal Jerman itu, yang mengubahnya menjadi penyerang murni kelas atas.

    Sebanyak 31 gol yang dicetak Barcelona benar-benar menutupi tujuh gol yang bersarang di gawangnya; dan 12 dari gol-gol tersebut merupakan hasil torehan Raphinha, yang bersinar dengan level yang menyamai para bintang besar Brasil dalam sejarah klub, mulai dari Evaristo, Ronaldinho, hingga Romario dan Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick mengatur ritme proyeknya

    Sejak hari pertama, Flick menetapkan dengan jelas pilar-pilar utama proyeknya: gaya bermain yang sangat menyerang dengan bertumpu pada pressing intensif, lini pertahanan yang tinggi, dan pengerahan tenaga fisik secara maksimal.

    Pertandingan dibangun atas dasar pertukaran serangan dan persaingan sengit, di mana kemenangan menjadi milik tim yang lebih baik; hal yang menuntut para pemain dengan bakat besar, kemampuan fisik luar biasa, dan komitmen penuh terhadap tujuan kolektif.

    Raphinha adalah perwujudan paling ideal dari konsep-konsep ini, sehingga tidak mengherankan jika ia mengemban peran sebagai kapten dan menjadi panutan bagi bintang-bintang muda seperti Lamine Yamal, karena keduanya bersama-sama membentuk duet yang mematikan.

    Di sisi lain, bergabungnya Rodri turut menghadirkan kematangan yang dibutuhkan -bekerja sama dengan Pedri- untuk mengatur gaya permainan tim dan menyeimbangkan dorongan serangan vertikal serta energi liar yang dibawa oleh para pemain seperti Fermin, Gordon, dan Ademi.

    Transfer yang dilakukan oleh direktur olahraga Deco musim panas lalu tidak hanya menambah kualitas, tetapi juga memperkuat persaingan untuk mengamankan tempat di susunan pemain inti; suatu hal yang tanpa ragu dapat dibuktikan oleh pemain seperti Kounde dan Balde.

    Pada saat yang sama, pemain terbaru yang bergabung dari akademi muda, Xavi Espart, turut memperluas basis pemain multiposisi seperti Eric Garcia dan Gerard Martin yang benar-benar memahami filosofi dan gaya bermain "La Masia".

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Derby Selamatkan Simeone dan Permalukan Mourinho

    Hasil pertandingan derbi yang berakhir dengan kemenangan Atletico Madrid atas Real Madrid (2-1) pada Minggu malam memberikan pelampung penyelamat bagi Simeone yang meminta agar dirinya diberi waktu, sembari menegaskan bahwa timnya masih dalam tahap pembangunan meski dua dekade telah berlalu.

    Sementara di sisi lain, hasil derbi tersebut menempatkan Jose Mourinho dalam posisi sulit, mengingat ia datang dengan tujuan mengakhiri dominasi Barcelona yang berlangsung selama dua tahun. Barangkali inilah yang menjelaskan kemarahannya dalam konferensi pers seusai laga.

    Mourinho melancarkan serangan tajam kepada wasit Ortiz Arias dalam konferensi pers, di mana derbi tersebut menyuguhkan sejumlah momen kontroversial, yang terpenting adalah pengusiran Dean Huijsen, bek Los Blancos, dan pemberian penalti untuk Atleti, di samping tuntutan kubu Los Blancos agar duo Atleti, Lee Kang-in dan Cristian Romero, diusir karena dua tekel berbahaya.

    Mourinho mengatakan dalam konferensi pers: "Seharusnya pertandingan menjadi 11 pemain melawan 9 pemain selama 50 menit, tetapi sebaliknya justru menjadi 11 lawan 10 yang merugikan kami."

    Ia menambahkan: "Tuan Trujillo, wasit VAR, yang tidak memanggil wasit untuk meninjau situasi kartu merah Kang-in Lee, memiliki kisah yang sangat aneh dengan Real Madrid. Adapun wasit malang Ortiz, jelas ia tidak mampu menghadapi tekanan dalam pertandingan seperti ini."

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Keputusan mengganti Vinicius

    Masih harus dilihat seberapa besar kerusakan yang menimpa citra pelatih asal Portugal itu akibat keputusannya menarik keluar Vinicius Junior dan memasukkan Antonio Rudiger pada menit ke-59, ketika skor menunjukkan timnya tertinggal satu gol tanpa balas dalam laga derby tersebut.

    Tak lama setelah itu, tim "Los Rojiblancos" berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0, yang mengingatkan banyak suporter pada peristiwa penarikan pemain asal Brasil itu saat laga El Clasico melawan Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu pada musim lalu; sebuah peristiwa yang sempat menyulut konflik internal yang tajam, meski Real Madrid berhasil meraih kemenangan dan memperkokoh posisinya di puncak klasemen atas Blaugrana.

    Beberapa bulan kemudian, Alonso dipecat, dan kekacauan melanda ruang ganti tim Los Blancos, hingga Presiden Florentino Perez memutuskan bahwa "Special One" harus kembali untuk mengembalikan disiplin dan ketertiban.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ketenangan di Barcelona, kekhawatiran di dalam Madrid

    Masih tersisa 31 pekan di La Liga Spanyol, dan Mourinho memiliki banyak waktu untuk membangun tim yang sesuai dengan ambisinya serta menjaga peluangnya untuk bersaing memperebutkan gelar hingga napas terakhir; ini belum ditambah dengan kembalinya Atletico Madrid yang kuat di bawah kepemimpinan "Cholo".

    Meski demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa Barcelona saat ini memuncaki klasemen dengan selisih 5 poin atas Atletico Madrid dan 6 poin atas Real Madrid, sebuah situasi yang berpotensi memicu kekhawatiran dan menyulut perdebatan di Madrid selama tiga pekan mendatang.

    Mourinho akan menjalani serangkaian pertandingan sebelum tiba pada laga "El Clasico" melawan Barcelona di Stadion "Spotify Camp Nou" pada 25 Oktober, dalam kondisi yang memungkinkannya untuk bersaing dan membuktikan kemampuannya menantang Barcelona dalam perebutan gelar.

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