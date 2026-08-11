Film dokumenter ini juga mengangkat kembali perselisihan terkenal antara Mourinho dan Casillas, yang meletus setelah kiper Real Madrid itu menghubungi kapten Barcelona, Xavi Hernandez, dalam upaya meredakan ketegangan yang meningkat di antara para pemain kedua tim, setelah persaingan mereka dalam laga-laga El Clasico merembet ke suasana timnas Spanyol.

Casillas menjelaskan bahwa situasinya sangat rumit baginya, karena ia menjabat sebagai kapten Real Madrid dan timnas Spanyol pada saat yang sama, dan ia berkata: "Kamu menghadapi rekan-rekanmu yang menjadi musuhmu di lapangan sepak bola, lalu mereka menjadi rekan setimmu di timnas. Aku tidak suka melihat hal itu dan aku mengatakannya kepada pelatih".

Namun, Mourinho memandang persoalan ini dengan cara yang sama sekali berbeda, karena ia menilai bahwa mempertahankan ketajaman persaingan merupakan hal yang penting selama kedua tim bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar.

Ia berkata: "Aku berkata kepada mereka: Ini adalah duel Barcelona dan Real Madrid. Ketika kalian pergi ke timnas, kalian boleh saling berciuman, tetapi tidak sekarang. Ini perang. Ada hal-hal yang tidak aku terima dan tidak akan pernah aku terima. Dan ketika seseorang tidak menghormatiku, itu berubah menjadi masalah".

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