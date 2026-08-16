"Negosiasi untuk Zion Suzuki ke Aston Villa tuntas". Hal itu ditulis di XMatteo Moretto. Aston Villa dengan demikian menuntaskan perekrutan kiper Jepang milik Parma tersebut, sebuah langkah yang pada saat bersamaan semakin mendekatkan transfer Dibu Emiliano Martinez ke Juventus.
Diterjemahkan oleh
Moretto - Suzuki ke Aston Villa, negosiasi tuntas
Aston Villa dalam beberapa jam terakhir memanfaatkan kegagalan operasi Zion Suzuki antara Parma dan Paris Saint Germain (tidak tercapainya kesepakatan soal pengelolaan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk kemungkinan dipinjamkan ke Juventus) dan mengajukan tawaran baru kepada klub Emilia itu sebesar 30 juta plus bonus 5 juta yang segera diterima, dan di sinilah Juventus kembali berharap untuk Dibu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami