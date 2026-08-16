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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Moretto - Suzuki ke Aston Villa, negosiasi tuntas

Z. Suzuki
Transfers
Aston Villa
Parma Calcio 1913

Kiper Jepang itu selangkah lagi bergabung dengan Aston Villa


"Negosiasi untuk Zion Suzuki ke Aston Villa tuntas". Hal itu ditulis di XMatteo Moretto. Aston Villa dengan demikian menuntaskan perekrutan kiper Jepang milik Parma tersebut, sebuah langkah yang pada saat bersamaan semakin mendekatkan transfer Dibu Emiliano Martinez ke Juventus.

  • Aston Villa dalam beberapa jam terakhir memanfaatkan kegagalan operasi Zion Suzuki antara Parma dan Paris Saint Germain (tidak tercapainya kesepakatan soal pengelolaan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk kemungkinan dipinjamkan ke Juventus) dan mengajukan tawaran baru kepada klub Emilia itu sebesar 30 juta plus bonus 5 juta yang segera diterima, dan di sinilah Juventus kembali berharap untuk Dibu.

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