Aston Villa dalam beberapa jam terakhir memanfaatkan kegagalan operasi Zion Suzuki antara Parma dan Paris Saint Germain (tidak tercapainya kesepakatan soal pengelolaan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk kemungkinan dipinjamkan ke Juventus) dan mengajukan tawaran baru kepada klub Emilia itu sebesar 30 juta plus bonus 5 juta yang segera diterima, dan di sinilah Juventus kembali berharap untuk Dibu.