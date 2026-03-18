Goal.com
Live
Giuntoli JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Moretto - Giuntoli sedang mencari klub: Gasperini ingin dia bergabung dengan Roma

Mantan petinggi Juventus dan Napoli tersebut sedang mencari proyek baru, dan di Roma ia diduga mendapat dukungan penting dari Gasperini.

Roma saat ini berada di tengah-tengah dualisme antara tuntutan Gian Piero Gasperini dan keputusan yang diambil oleh Frederic Massara, namun pada akhir musim, dualisme ini mungkin akan berakhir.


Sejak beberapa hari terakhir, seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano, nama Cristiano Giuntoli, mantan direktur olahraga Juventus dan Napoli, mulai santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk posisi kepala bidang olahraga klub Giallorossi.


  • KARYA MASSARA

    Keluarga Friedkin saat ini sangat puas dengan kinerja Massara dan cara dia berhasil mengendalikan keuangan klub sambil membangun tim yang secara keseluruhan kompetitif di semua lini. Pihak klub juga menyadari bahwa hubungan antara pelatih dan manajemen belum optimal, dan karena itu akan mengevaluasi posisinya, meskipun saat ini tampaknya masih sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi perubahan drastis.

  • GIUNTOLI INGIN PROYEK BESAR

    Setelah mengakhiri kariernya di Juventus, Giuntoli kini tidak terikat dengan klub mana pun, namun ia sedang mencari proyek yang prestisius dan tidak sekadar tawaran pertama yang datang kepadanya. Di masa lalu, ia pernah didekati oleh klub-klub dari Arab Saudi dan juga klub-klub luar negeri, namun bukan klub-klub papan atas. Ia tidak terburu-buru dalam memilih dan terus memperbarui informasinya hingga sering terlihat di stadion-stadion Eropa (ia terlihat di tribun saat pertandingan Atletico Madrid melawan Tottenham dan juga di beberapa pertandingan liga kami) karena ia ingin memulai kembali dari proyek besar seperti yang mungkin ditawarkan oleh Roma.

  • GASPERINI "MENDUKUNG" GIUNTOLI

    Dan di Trigoria, seperti dilaporkan oleh Moretto, Giuntoli tampaknya akan mendapatkan dukungan yang sangat penting dari Gian Piero Gasperini, yang, antara lain, sempat diinginkan oleh sang eksekutif untuk bergabung dengan Juventus sebelum ia dipecat pada akhir musim lalu. Hubungan di antara keduanya sangat baik, dan jika Massara benar-benar hengkang, pelatih Giallorossi itu akan senang mencoba bekerja sama dengan eksekutif asal Tuscany tersebut.

Europa League
Roma crest
Roma
ROM
Bologna crest
Bologna
BOL
0