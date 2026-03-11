Massimo Moratti, mantan pemilik dan presiden Inter, berbicara di Radio Kiss Kiss. Tentang situasi Nerazzurri saat ini, yang kalah 1-0 dari Milan dalam derby Milan terakhir: "Tim Chivu kalah dari Milan, tapi mereka masih punya peluang bagus untuk tampil baik dan membawa pulang gelar juara, tapi saya harus mengatakan bahwa mereka harus mulai bergerak cepat. Karena saya melihat penurunan performa fisik, dan untuk memenangkan gelar juara, mereka harus meningkatkan performa mereka."
Moratti mengungkapkan: "Mereka mengusulkan agar saya mengambil alih Napoli dan membangkitkannya kembali."
Moratti kemudian mengungkapkan sebuah anekdot menarik terkait masa lalu Napoli, khususnya tahun 2004 ketika klub tersebut bangkrut: "Ketika klub bangkrut, seorang presiden Serie A menelepon saya dan mengusulkan agar saya mengambil alih klub dan membangkitkannya kembali. Tapi saya melihatnya sebagai campur tangan yang tidak pantas, sebuah ketidakhormatan terhadap kota dan masyarakat yang layak mendapatkan seseorang yang mengambil alih kendali klub, seperti yang dilakukan oleh presiden Aurelio De Laurentiis."
