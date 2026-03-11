Moratti mengungkapkan: "Mereka mengusulkan agar saya mengambil alih Napoli dan membangkitkannya kembali."

Moratti kemudian mengungkapkan sebuah anekdot menarik terkait masa lalu Napoli, khususnya tahun 2004 ketika klub tersebut bangkrut: "Ketika klub bangkrut, seorang presiden Serie A menelepon saya dan mengusulkan agar saya mengambil alih klub dan membangkitkannya kembali. Tapi saya melihatnya sebagai campur tangan yang tidak pantas, sebuah ketidakhormatan terhadap kota dan masyarakat yang layak mendapatkan seseorang yang mengambil alih kendali klub, seperti yang dilakukan oleh presiden Aurelio De Laurentiis."