Álvaro Morata telah mengatakan ya kepada Leganés. Menurut Gianluca Di Marzio, penyerang asal Spanyol itu telah menerima tujuan tersebut dan kini Como sedang bekerja sama dengan klub divisi kedua Spanyol itu untuk merampungkan detail terakhir operasi ini, yang seharusnya terwujud dengan formula peminjaman.











