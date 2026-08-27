Álvaro Morata telah mengatakan ya kepada Leganés. Menurut Gianluca Di Marzio, penyerang asal Spanyol itu telah menerima tujuan tersebut dan kini Como sedang bekerja sama dengan klub divisi kedua Spanyol itu untuk merampungkan detail terakhir operasi ini, yang seharusnya terwujud dengan formula peminjaman.
(C)Getty Images
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Morata telah mengatakan ya kepada Leganes: Como sedang mengupayakan soal gaji
Masalah gaji
Kendala utama menyangkut gaji sang pemain. Como memang harus turut menanggung pembayaran gaji tersebut dan justru pada aspek inilah kedua klub sedang berupaya mencapai kesepakatan. Sementara itu, keinginan Morata menjadi langkah penting menuju lampu hijau.
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