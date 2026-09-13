Monza, Juric: "Lecce tidak pernah melepaskan tembakan ke gawang"

"Tim memainkan sepakbola yang sangat bagus, kami menunjukkannya juga hari ini. Kami sedang membayar mahal kesalahan individu, tetapi memang begitulah sepakbola. Statistik tidak terlalu berarti, jika kami menaikkan level, kami bisa berkembang - tambah Juric, seperti dilaporkan Alfredo Pedullà -. Mereka punya agresivitas saat menyerang lewat bola mati dan kami kurang agresif dalam bertahan. Kami menciptakan banyak peluang, Falcone melakukan penyelamatan-penyelamatan besar terlepas dari kesalahannya. Fase bertahan kami lakukan dengan sangat baik, saya tidak ingat penyelamatan dari kiper kami. Kami akan bekerja pada situasi-situasi tertentu. Pada babak pertama kami punya enam peluang gol besar".



