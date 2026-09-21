Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
raphinha - ballon dor - kooora onlykooora
Diterjemahkan oleh

Monster dari era lain: Raphinha bertekad membalas dendam di atas pundak Messi dan Ronaldo

FEATURES
Ballon d'Or
Raphinha
C. Ronaldo
L. Messi
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Brasil
Portugal
Argentina
Spanyol

Apakah sang pemain Brasil akan memutar balik waktu?

Banyak yang mengira bahwa era angka-angka mustahil telah berakhir seiring hengkangnya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dari LaLiga, dan bahwa mencapai angka seperti 48 dan 50 gol dalam satu musim telah menjadi bagian dari masa lalu.

Namun Raphinha memutuskan untuk membuka kembali berkas ini dengan cara yang tak seorang pun menduganya.


12 gol hanya dalam 7 pertandingan pertama. Sebuah angka yang menempatkan bintang Brasil itu di wilayah yang hanya dimasuki oleh para raksasa sepak bola, dan membuatnya mengejar jejak Cristiano Ronaldo serta Messi sejak pekan-pekan awal musim.

Ironisnya, ledakan gol ini datang bersamaan dengan pukulan besar yang dialaminya berupa tersingkirnya dia dari daftar 30 nominasi Ballon d'Or.

Namun Raphinha tidak masuk ke dalam perang kata-kata, tidak butuh pernyataan-pernyataan pedas, dan memilih cara yang paling menyakitkan untuk membalas: gol-gol.

Dan kini, setelah berubah menjadi monster yang melahap pertahanan LaLiga, muncul pertanyaan: mampukah Raphinha mengembalikan era Messi dan Ronaldo ke kompetisi ini serta mengetuk pintu angka yang selama bertahun-tahun tampak mustahil untuk diraih?

  • Angka yang bukan milik zaman ini

    Angka-angka saja sudah cukup untuk menjelaskan kondisi Raphinha, di mana bintang asal Brasil ini mencetak 12 gol dalam 7 pertandingan pertamanya di LaLiga, atau dengan rata-rata 1,71 gol per pertandingan.

    Dan untuk memahami betapa dahsyatnya awal musim ini, cukup menempatkannya berdampingan dengan awal musim terbaik Messi dan Ronaldo di abad ini.

    Cristiano Ronaldo mencetak 13 gol dalam 7 pertandingan pertamanya bersama Real Madrid pada musim 2014-2015, sementara Messi mencetak 11 gol dalam jumlah pertandingan yang sama pada musim 2017-2018.

    Dengan demikian, Raphinha tidak sedang mengejar angka-angka biasa, melainkan memulai musimnya dengan cara para pemain yang membuat rekor-rekor di LaLiga seolah menjadi milik pribadi mereka.

    Dan perhitungan sederhana semakin mengungkap kegilaan awal musim ini.

    Jika Raphinha mempertahankan rata-rata 1,71 gol per pertandingan sepanjang 38 pekan, maka secara teoritis ia akan mencapai 65 gol.

    Tentu saja, hal itu tidak bisa dianggap sebagai prediksi akhir musim, tetapi sekadar melakukan perhitungan ini menunjukkan sejauh mana rata-rata yang ia raih di awal musim.

    Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    • Iklan

  • Duel Puncak Messi dan Ronaldo

    Sebelum Raphinha bermimpi mencetak rekor, ia harus melihat puncak yang telah diciptakan Messi dan Ronaldo.

    Lionel Messi mencetak 50 gol di Liga Spanyol pada musim 2011-2012, sebuah rekor untuk jumlah gol terbanyak dalam satu musim dalam sejarah kompetisi, dan setelahnya menyusul Cristiano Ronaldo, yang mencetak 48 gol bersama Real Madrid pada musim 2014-2015.

    Ironisnya, kedua rekor ini adalah milik sebuah era yang telah benar-benar pergi dari Liga Spanyol seiring perginya kedua pemiliknya.

    Dan sejak berakhirnya era tersebut, mencapai batas 40 gol menjadi peristiwa langka, sementara angka 50 berubah menjadi angka yang tampak jauh dari realitas kompetisi.

    Namun kini Raphinha kembali menghidupkan pembicaraan tentang zona terlarang ini.

    Ia tidak perlu melanjutkan dengan rata-rata 12 gol setiap 7 pertandingan untuk memecahkan rekor Messi; jika ia ingin mencapai 51 gol, setelah 12 golnya saat ini ia membutuhkan 39 gol dalam 31 pertandingan yang tersisa, yakni dengan rata-rata 1,26 gol per pertandingan.

  • Suarez, Mbappe, dan Lewandowski: Perbedaannya Sangat Besar

    Bahkan para pencetak gol terbaik yang datang setelah era Messi dan Ronaldo tidak mampu mengulang kegilaan periode tersebut.

    Luis Suarez tampil dengan musim luar biasa bersama Barcelona pada 2015-2016, dan mencetak 40 gol di LaLiga, yang merupakan raihan tertingginya di kompetisi tersebut.

    Sementara itu, Kylian Mbappe mencapai 31 gol pada musim 2024-2025 bersama Real Madrid, kemudian dinobatkan lagi sebagai top skorer kompetisi pada musim berikutnya dengan raihan 25 gol.

    Sedangkan musim terbaik Robert Lewandowski di LaLiga adalah musim 2022-2023, ketika ia mencetak 23 gol.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Balas Dendam Terbesar: Dari Daftar 30 Pemain Menuju Mimpi Ballon d'Or

    Di titik inilah kisahnya menjadi semakin menarik.

    Raphinha menjadi salah satu nama paling menonjol yang absen dari daftar 30 nominasi Ballon d'Or, meski ia berhasil menempati peringkat kelima pada edisi sebelumnya.

    Alih-alih terlibat dalam perdebatan panjang soal layak atau tidaknya ia berada di sana, jawabannya justru datang di atas lapangan: 12 gol dalam 7 pertandingan.

    Ini bukan sekadar angka seorang pemain yang mengawali musim dengan baik, melainkan awal yang membuka skenario luar biasa di hadapannya, yang tidak akan berhenti sekadar pada kembalinya ia ke daftar nominasi Ballon d'Or 2027, tetapi juga bisa berujung pada bintang Brasil itu meraih penghargaan tersebut.

    Di sini perlu kami tegaskan bahwa tidak dapat diketahui apakah pencoretan itu benar-benar telah berubah menjadi bahan bakar tambahan baginya, tetapi apa yang terjadi di lapangan memberikan kisah balas dendam ini seluruh elemennya.

    Pada akhirnya, Messi dan Ronaldo telah meninggalkan La Liga, dan bersama keduanya lenyap pula rata-rata ketajaman mencetak gol yang tak lagi mudah kita saksikan. Namun setelah hanya 7 pertandingan, Raphinha muncul untuk melontarkan sebuah pertanyaan yang tak diduga siapa pun: bagaimana jika waktu berputar kembali ke masa lalu?

    Hingga kini, jawabannya bukan pada pernyataan maupun nominasi. Jawabannya ada pada kedua kaki Raphinha.