Banyak yang mengira bahwa era angka-angka mustahil telah berakhir seiring hengkangnya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dari LaLiga, dan bahwa mencapai angka seperti 48 dan 50 gol dalam satu musim telah menjadi bagian dari masa lalu.

Namun Raphinha memutuskan untuk membuka kembali berkas ini dengan cara yang tak seorang pun menduganya.





12 gol hanya dalam 7 pertandingan pertama. Sebuah angka yang menempatkan bintang Brasil itu di wilayah yang hanya dimasuki oleh para raksasa sepak bola, dan membuatnya mengejar jejak Cristiano Ronaldo serta Messi sejak pekan-pekan awal musim.

Ironisnya, ledakan gol ini datang bersamaan dengan pukulan besar yang dialaminya berupa tersingkirnya dia dari daftar 30 nominasi Ballon d'Or.

Namun Raphinha tidak masuk ke dalam perang kata-kata, tidak butuh pernyataan-pernyataan pedas, dan memilih cara yang paling menyakitkan untuk membalas: gol-gol.

Dan kini, setelah berubah menjadi monster yang melahap pertahanan LaLiga, muncul pertanyaan: mampukah Raphinha mengembalikan era Messi dan Ronaldo ke kompetisi ini serta mengetuk pintu angka yang selama bertahun-tahun tampak mustahil untuk diraih?