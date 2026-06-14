Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mondiali 2026, Olanda-Giappone LIVE

Netherlands vs Japan
Japan
Netherlands
World Cup

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG hari pertama Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026

Belanda vs Jepang

Pencetak Gol:


Giliran Belanda asuhan Ronald Koeman yang akan membuka Piala Dunia mereka, dengan pertandingan puncak Grup F: Oranje akan bertanding pada pukul 22.00 waktu Italia melawan Jepang asuhan Hajime Moriyasu, di AT&T Stadium, Arlington, Virginia. Pertandingan besar antara dua favorit grup ini akan mempertemukan Malen, Dumfries, dan rekan-rekan mereka melawan tim Jepang, yang diprediksi menjadi kuda hitam turnamen dan bertekad melaju sejauh mungkin. Pertandingan malam ini kemungkinan besar akan menentukan posisi teratas di grup, sambil menunggu hasil pertandingan Swedia vs Tunisia yang dijadwalkan pada malam hari.




  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    • Iklan

  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Belanda vs Jepang

    Pencetak gol:


    BELANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. Pelatih: Koeman


    JEPANG (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda. Pelatih: Moriyasu.


    Wasit: Elfath (AS)

    Kartu kuning:

    Dikeluarkan:

    Asisten:

World Cup
Netherlands crest
Netherlands
NED
Japan crest
Japan
JPN