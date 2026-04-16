Moises Caicedo menyetujui kontrak baru yang menguntungkan di Chelsea
Blues menghargai motor penggerak lini tengah
Pemain berusia 24 tahun itu telah mendesak agar kontraknya diperbarui setelah membantu klub memenangkan Conference League dan Piala Dunia Antarklub musim lalu, dan kini keinginannya terkabul — menurut BBC Sport. Kontrak delapan tahun Caicedo sebelumnya ditandatangani setelah kepindahannya dari Brighton pada 2023 dalam kesepakatan senilai £100 juta, yang saat itu menjadi rekor Inggris, dan meningkat menjadi £115 juta, yang kini telah dilampaui oleh transfer striker Alexander Isak senilai £125 juta oleh Liverpool. Dikabarkan bahwa kontrak baru ini berlaku hingga 2033, memastikan gelandang tangguh ini tetap menjadi sosok sentral bagi Chelsea dalam waktu yang akan datang.
Peremajaan strategis di Stamford Bridge
Kesepakatan ini merupakan yang kedua dari serangkaian perpanjangan kontrak yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada para pemain terbaik Chelsea, dengan kapten Reece James sebagai yang pertama menandatangani kontrak dan klub sedang menegosiasikan setidaknya satu kesepakatan lagi sebelum akhir musim. Strategi ini mencerminkan perubahan kebijakan, menuju model berbasis insentif yang memberi penghargaan atas kesuksesan dan konsistensi di lapangan.
Chelsea juga telah menyetujui kenaikan gaji serupa untuk performa positif kepada Cole Palmer pada awal musim lalu, menunjukkan kesediaan untuk menghargai pemain bintang, meskipun dalam struktur berbasis insentif yang disesuaikan dengan pencapaian target tertentu seperti kualifikasi Liga Champions. Klub jelas memandang Caicedo sebagai aset yang tak tergantikan saat mereka berupaya kembali ke puncak sepak bola Eropa.
Ambisi besar Caicedo
Ketika ditanya selama jeda internasional apakah ia tertarik untuk pindah ke Real Madrid, Caicedo menjawab: "Saat ini saya fokus pada klub saya. Saya ingin menjadi legenda." Chelsea menganggap Caicedo sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dan ia termasuk di antara para kapten klub, yang menunjukkan peran kepemimpinannya yang semakin besar di tengah skuad yang masih muda.
Caicedo adalah satu-satunya pemain yang tampil sebagai starter di setiap pertandingan Liga Premier musim lalu di bawah asuhan mantan manajer Enzo Maresca, sementara musim ini ia selalu tampil, bermain 42 kali dan mencetak lima gol dari posisi gelandang bertahan. Ketangguhan dan kecerdasan taktisnya telah menjadikannya pilihan utama dalam daftar susunan pemain bagi manajer saat ini, Liam Rosenior.
Masa depan Fernandez belum jelas
Sementara itu, gelandang Enzo Fernandez dan bek Levi Colwill termasuk di antara pemain yang diketahui telah membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dalam enam bulan terakhir. Namun, Fernandez baru saja kembali dari skorsing internal dua pertandingan akibat komentar yang ia sampaikan saat membela tim nasional tentang keinginannya untuk tinggal di ibu kota Spanyol, di tengah kabar yang terus beredar mengenai hubungannya dengan Real Madrid.
Setelah skorsing tersebut diumumkan oleh pelatih kepala Rosenior, agen Fernandez, Javier Pastore, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Athletic: "[Dia] layak mendapatkan lebih dari yang dia peroleh saat ini." Chelsea selanjutnya akan menghadapi Manchester United di Stamford Bridge, dengan klub tersebut berada di peringkat keenam Liga Premier dan mengejar kualifikasi Liga Champions melalui finis setidaknya di posisi kelima. Fernandez bisa kembali berduet dengan Caicedo di lini tengah.