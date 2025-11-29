EPL midfielder rankings GFXGetty/GOAL
Yosua Arya

Moises Caicedo, Declan Rice & 10 Gelandang Terbaik Liga Premier Saat Ini

Tahun lalu, narasi seputar pertemuan Chelsea dengan Arsenal di Stamford Bridge berfokus pada apakah Cole Palmer telah mencapai level Bukayo Saka. Ia telah menggemparkan London barat selama tahun pertamanya bersama The Blues dan memimpin upaya perebutan gelar yang tak terduga sepanjang musim gugur. Namun, kini perdebatan antara kedua rival tersebut beralih ke gelandang Moises Caicedo dan Declan Rice.

Hal itulah yang menginspirasi GOAL untuk menyusun daftar ini. Liga Primer, sebagai wujud nyata dari 'Liga Super Eropa', penuh dengan kualitas. Peringkat 50 gelandang teratas akan memicu perdebatan lebih lanjut, tetapi peringkat 10 akan: a) lebih bersahabat bagi kami sebagai penulis dan Anda sebagai pembaca, dan b) lebih tajam.

Ketika kita berbicara tentang 'gelandang', yang kita maksud bukan tipe Palmer, Florian Wirtz, atau Eberechi Eze yang bisa dengan mudah digolongkan sebagai penyerang juga. Tidak, tidak. Kita di sini untuk membahas tipe gelandang tengah, mereka yang bisa bermain di posisi sentral dalam formasi 4-3-3. Performa dan kebugaran selama beberapa tahun terakhir juga digunakan untuk membedakan pemain terbaik dari yang terbaik. Mengerti?

Oh, dan dengan sedikit risiko, pemain seperti Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali dan Casemiro tidak masuk dalam daftar. Maaf...

    10Martin Zubimendi (Arsenal)

    Ketidakmampuan Liverpool untuk mendapatkan Martin Zubimendi pada tahun 2024 tampaknya tidak menghalangi prospek jangka pendek mereka, dengan trio Gravenberch, Mac Allister dan Dominik Szoboszlai melenggang mulus menuju gelar Liga Primer musim lalu tanpa banyak kesulitan.

    Namun, pemain internasional Spanyol ini langsung terbukti menjadi bintang di Arsenal setelah memutuskan untuk menolak tawaran The Reds 12 bulan sebelumnya dan bergabung dengan The Gunners setelah satu tahun lagi membela Real Sociedad. Ia memancarkan kelas dari setiap pergerakannya, menguasai bola, dan menjaga permainan tetap berjalan dengan mudah.

    Zubimendi bukan hanya gelandang andalan Liga Primer, tetapi juga salah satu bintang yang menonjol di musim 2025/26 secara keseluruhan. Arsenal memang kekurangan pemain bernomor punggung 6 yang andal dalam hal progresi bola selama beberapa tahun, tetapi ia telah mengisi kekosongan itu, bahkan lebih dari itu.

    9Enzo Fernandez (Chelsea)

    Chelsea tahu betul, lebih baik daripada klub lain, bahwa semua masalah bisa diselesaikan jika Anda cukup menggelontorkan dana yang cukup. Keputusan mereka untuk membayar £106,8 juta yang diinginkan Benfica untuk pemenang Piala Dunia Enzo Fernandez pada Januari 2023 terkesan gegabah dan lancang selama kurang lebih satu tahun setelah transfer tersebut, tetapi kini terasa lebih nyaman.

    Masa tenggang di Stamford Bridge terasa sempit mengingat besarnya uang yang dikeluarkan Chelsea untuk jasa Fernandez. Saat tiba, ia kesulitan mengimbangi laju Liga Primer yang tak kenal lelah, meskipun hampir tiga tahun kemudian hal ini bukan lagi masalah.

    Pemain Argentina ini bukanlah gelandang yang paling teknis dan Anda mungkin tidak akan terlalu mempercayainya sebagai sumber kreativitas utama di tim, tetapi ia melakukan segalanya dengan cukup baik untuk menjadikannya komponen kunci dalam sistem Enzo Maresca, dengan mencetak sepuluh gol dan delapan assist di liga saja sejak penunjukan pelatih asal Italia itu sebagai pelatih kepala.

    8Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Seandainya kami menyusun peringkat ini selama musim panas, Szoboszlai mungkin akan menjadi satu-satunya gelandang dari starting XI terkuat Liverpool yang tidak akan lolos. Sayangnya, performa buruk Gravenberch dan Mac Allister turut bertanggung jawab atas keterpurukan mereka sejauh musim ini, tetapi Anda tidak bisa menyalahkan pemain Hungaria itu.

    Szoboszlai telah memberikan segalanya untuk mencoba menghentikan pendarahan The Reds, bahkan sampai mengisi posisi bek kanan (melanggar kriteria untuk masuk dalam peringkat ini, tetapi kami rela mengabaikannya) sementara Arne Slot mencari formula untuk menghentikan penurunan performa sang juara di klasemen.

    Dengan tiga gol dan lima assist di semua kompetisi dari seluruh lini, pemain berusia 25 tahun ini memenuhi janjinya musim ini. Hal yang sama tidak berlaku untuk sebagian besar rekan setimnya yang performanya buruk.

    7Granit Xhaka (Sunderland)

    Jika Anda kembali ke tahun 2021 dan mengatakan empat tahun kemudian, Granit Xhaka tidak hanya akan menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia yang bermain untuk Sunderland, Anda mungkin juga mulai memberi tahu orang-orang bahwa kebangkitannya juga akan datang. Perjalanan penebusan bintang Swiss ini sungguh luar biasa untuk disaksikan.

    Dulu ia dianggap sebagai pemain kekanak-kanakan yang tak akan pernah bisa melepaskan diri dari labelnya sebagai beban di Arsenal, Xhaka kini menjadi veteran cerdas yang tak diragukan lagi membuat tim yang ia bela menjadi lebih baik. Ia memimpin tidak hanya dengan inspirasi tetapi juga dengan teladan, dan itulah salah satu alasan utama mengapa The Black Cats menikmati kesuksesan awal yang begitu besar di kasta tertinggi.

    Xhaka adalah komandan di lini tengah Regis Le Bris. Segala sesuatu datang dan pergi melalui dirinya. Setelah meninggalkan The Gunners pada tahun 2023 dan kemudian menjadi legenda bersama Bayer Leverkusen yang menjuarai Bundesliga, ia pantas mendapatkan pengakuan itu.

    6Bruno Guimaraes (Newcastle)

    Newcastle secara efektif terpaksa menjual Alexander Isak di akhir bursa transfer musim panas - £125 juta adalah harga yang sulit ditolak oleh pemain mana pun - tetapi setidaknya mereka tidak perlu menjual kapten mereka. Bruno Guimaraes adalah jantung dari salah satu tim terkuat dan paling kejam di Inggris.

    Tidak mungkin The Magpies mampu mengistirahatkan Guimaraes di Liga Primer atau Liga Champions. Untungnya ia hampir tidak pernah libur sejak bergabung dari Lyon pada Januari 2022, bermain 172 pertandingan di semua kompetisi sejak pindah dan menjadi pemain kunci bagi Brasil.

    Hampir tidak ada kelemahan dalam permainan Guimaraes, dengan bertahan, mengumpan, menggiring bola, dan mencetak gol sebagai kekuatannya - rekor 25 gol dan 29 assist untuk Newcastle adalah buktinya.

    5Martin Odegaard (Arsenal)

    Sulit untuk menentukan di mana tepatnya Martin Odegaard harus ditempatkan. Ia adalah kandidat Pemain Terbaik saat Arsenal finis sebagai runner-up di bawah Manchester City pada musim 2023/24 dan kini memiliki rekam jejak yang panjang di Liga Primer, namun ia menghabiskan sebagian besar tahun lalu dengan cedera atau performa yang kurang memuaskan.

    Pada akhirnya, posisi kelima terasa tepat. Di masa keemasannya, pemain Norwegia ini masih menjadi salah satu playmaker terbaik dunia dan ancaman gol dari lini tengah. Ironisnya, performa gemilang The Gunners pada musim 2025/26 tanpa dirinya dan kepemimpinannya justru merugikan posisinya, sehingga Mikel Arteta akhirnya dapat mempercayakan skuad yang lebih besar untuk menggantikan absennya sang kapten.

    Odegaard hampir pulih dari cedera terbarunya dan telah menggunakan teknologi canggih untuk membantu pemulihannya. Arsenal berharap ia dapat membawa kembali keajaiban yang sama dan tak terduga itu begitu ia kembali bermain.

    4Bruno Fernandes (Manchester United)

    Benar, jika Ruben Amorim melakukan hal yang cerdas dan memutuskan untuk memainkan Bruno Fernandes di salah satu dari dua posisi di belakang sang striker dalam sistem 3-4-3 yang kontroversial, maka playmaker asal Portugal itu mungkin akan dicoret dari daftar ini dengan alasan yang sama seperti Palmer dkk. Namun, entah mengapa, bos Manchester United itu telah berusaha untuk memaksa pemain terbaik dan paling produktifnya ke peran yang lebih dalam.

    Kualitas Fernandes memang tak terbantahkan, bahkan di posisi yang kurang familiar. Lagipula, dialah satu-satunya pemain yang mampu berprestasi musim lalu, membawa Setan Merah naik hingga... posisi ke-15. Meski begitu, dia adalah pemain hebat United masa kini dan bintang yang seharusnya menjadi panutan. Setelah benar-benar fit selama, yah, hampir seluruh masa baktinya di Old Trafford, dia mengungguli Odegaard untuk mendapatkan tempat di empat besar, dengan produktivitas dan ketersediaannya yang terlalu sulit untuk diabaikan.

    Fernandes secara konsisten muncul di puncak daftar pencipta peluang. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah seorang penyerang yang bisa mencetak gol lebih konsisten.

    3Rodri (Manchester City)

    Seperti Odegaard, peringkat Rodri terbukti bermasalah. Ia memenangkan Ballon d'Or lebih dari setahun yang lalu, tetapi hanya bermain beberapa kali sejak kemenangan itu menyusul cedera ACL dan beberapa cedera ringan lainnya.

    Anda juga bisa mengaitkan sebagian besar kejatuhan Manchester City dengan absennyaa Rodri, dengan Erling Haaland yang harus bermain sendirian untuk mencoba mempertahankan The Cityzens dalam dua perebutan gelar terakhir. Namun, tidak ada jaminan bahwa Rodri masih akan menjadi gelandang penakluk yang sama, dan akan terlalu berat bagi kami untuk menghukum para pesaingnya atas hal ini.

    Bagaimanapun, Rodri masih memiliki kualitas untuk layak mendapatkan tempat di podium kami. Sekalipun ia hanya bisa bermain setengah dari kemampuannya di musim 2023/24, City akan sangat diuntungkan. Mereka membutuhkannya untuk kembali fit sepenuhnya sesegera mungkin atau berisiko menjalani satu tahun lagi tanpa trofi.

    2Moises Caicedo (Chelsea)

    Moises Caicedo meraih medali perak dalam daftar ini. Tak perlu malu, tetapi mereka yang membaca tulisan ini pasti akan kecewa karena ia tidak meraih posisi teratas.

    Seperti halnya rekannya di Chelsea, Fernandez, Caicedo membutuhkan waktu untuk beradaptasi di Stamford Bridge. Ia beberapa kali melakukan kesalahan selama debutnya di musim 2023/24 bersama klub, tetapi kini ia jauh di atas gelandang peraih bola lainnya di divisi ini. Perbandingan dengan N'Golo Kante dan Claude Makelele mulai masuk akal, meskipun ia masih perlu memenangkan Liga Primer atau Liga Champions untuk mencapai perdebatan yang sama.

    Setelah membawa lini tengah Chelsea dalam kemenangan 1-0 atas Tottenham di awal November, Robert Sanchez merangkum bagaimana perasaan para pemain dan penggemar The Blues terhadap Caicedo, menepis anggapan bahwa reputasinya layak dibicarakan. "Saya tidak perlu bicara banyak tentang dia, tapi dia benar-benar buas," kata pemain Spanyol itu, acuh tak acuh dengan sikapnya. "Dia pemain terbaik di dunia di posisinya. Dia salah satu yang terbaik di dunia, siapa yang lebih baik darinya di posisi itu? Dia buas. Setiap peluang 50-50, setiap tantangan, dia menangkan dan sangat tenang saat menguasai bola."

    "Saya belum melihatnya banyak berubah. Sebagai pemain dan sebagai karakter, dia selalu sama, pekerja keras, berusaha, pendiam, tapi orang yang sangat baik. Jelas, tubuhnya sedikit lebih berisi seiring bertambahnya usia dan pengalaman, dia semakin baik di lapangan. Kepercayaan dirinya juga semakin tinggi. Dia jago dalam menguasai lini tengah."

    1Declan Rice (Arsenal)

    Declan Rice adalah gelandang terbaik di Liga Primer. Dialah yang menetapkan standar, pemain yang diidam-idamkan dan dijadikan panutan oleh pemain lain. Selama Arsenal tetap berpegang pada rencana dan meraih gelar juara, pemain nomor 41 mereka akan memenuhi ramalan untuk menjadi penerus Patrick Vieira yang telah lama ditunggu-tunggu.

    Dulunya gelandang bertahan standar di West Ham, Rice bisa melakukan segalanya. Dalam beberapa hal, ia juga merupakan figur 'Oppenheimer' di balik revolusi bola mati Liga Primer, dengan umpan-umpan bola matinya yang luar biasa menghasilkan 26 assist untuk Arsenal, dua kali lipat dari jumlah assist yang ia raih bersama The Irons dalam 123 pertandingan. Jika Caicedo diberi tahu bahwa ia membutuhkan lebih banyak kontribusi gol untuk berada di antara para elite, Rice sudah ada di sana. Ada nominasi Penghargaan Puskas yang bisa ia andalkan juga setelah merobek gawang Thibaut Courtois dalam kemenangan telak atas Real Madrid musim lalu.

    Rice adalah satu-satunya gelandang yang masuk dalam Tim Terbaik PFA 2023/24 dan 2024/25, meskipun Arsenal mengalami penurunan performa di hari-hari terakhir. Pengakuannya di level internasional juga menjadi pertimbangan. Ia dianggap setara dengan kapten sekaligus pencetak gol terbanyak Harry Kane bagi Thomas Tuchel di timnas Inggris. Itulah betapa pentingnya dirinya sebagai seorang pemain.

    Daftar penghargaan dan prestasi yang telah diraih Rice cukup panjang. Trofi bergengsi itulah satu-satunya yang menghalanginya meraih pengakuan global yang pantas ia dapatkan.