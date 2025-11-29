Moises Caicedo, Declan Rice & 10 Gelandang Terbaik Liga Premier Saat Ini

Hal itulah yang menginspirasi GOAL untuk menyusun daftar ini. Liga Primer, sebagai wujud nyata dari 'Liga Super Eropa', penuh dengan kualitas. Peringkat 50 gelandang teratas akan memicu perdebatan lebih lanjut, tetapi peringkat 10 akan: a) lebih bersahabat bagi kami sebagai penulis dan Anda sebagai pembaca, dan b) lebih tajam.

Ketika kita berbicara tentang 'gelandang', yang kita maksud bukan tipe Palmer, Florian Wirtz, atau Eberechi Eze yang bisa dengan mudah digolongkan sebagai penyerang juga. Tidak, tidak. Kita di sini untuk membahas tipe gelandang tengah, mereka yang bisa bermain di posisi sentral dalam formasi 4-3-3. Performa dan kebugaran selama beberapa tahun terakhir juga digunakan untuk membedakan pemain terbaik dari yang terbaik. Mengerti?

Oh, dan dengan sedikit risiko, pemain seperti Elliot Anderson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Adam Wharton, Sandro Tonali dan Casemiro tidak masuk dalam daftar. Maaf...