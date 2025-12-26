Mohamed Salah dilaporkan telah menolak kemungkinan bergabung dengan raksasa Turki Fenerbahce setelah kontak langsung antara klub Istanbul dan perwakilannya. Perkembangan ini terjadi saat masa depan penyerang Liverpool itu makin menjadi sorotan karena perannya yang berkurang di Anfield pada musim ini.

Menurut laporan dari Turki, pejabat Fenerbahce mengadakan pembicaraan dengan agen Salah, Ramy Abbas, awal pekan ini. Tujuan pertemuan itu adalah untuk menjajaki apakah pemain internasional Mesir tersebut akan mempertimbangkan kepindahan ke Istanbul. Diskusi ini akhirnya menghasilkan respons cepat dan tegas dari kubu Salah.

Abbas membantah rumor kepindahan Salah ke Istanbul, dann memberikan kejelasan tentang masa depan pemain berusia 33 tahun itu. Terlepas dari kabar yang menghubungkannya dengan beberapa klub di luar Inggris, pendekatan dari Fenerbahce ditolak dengan tegas, dan sang agen juga memperkuat pilihan terbatas yang saat ini dipertimbangkan Salah.