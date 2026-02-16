Goal.com
Live
Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold menunjukkan kelas mereka, sementara Lens menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan PSG dalam perebutan gelar Ligue 1: Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola di Eropa akhir pekan ini

Meskipun Liga Premier mengambil jeda seminggu untuk memberi ruang bagi Piala FA, masih banyak cerita menarik yang bisa diikuti di Inggris, sementara persaingan gelar di seluruh Eropa terus mengalami berbagai liku-liku.

Meskipun pemenang akhir Bundesliga dan Serie A semakin terlihat pasti, hal yang sama tidak berlaku untuk La Liga atau - agak mengejutkan - Ligue 1, sementara mungkin persaingan gelar terbaik di Eropa saat ini berlangsung di Skotlandia setelah akhir pekan yang dramatis di puncak Premiership.

Namun, siapa saja pemenang dan pecundang terbesar akhir pekan ini dari seluruh Eropa? GOAL telah memilih lima dari masing-masing...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    WINNER: Mohamed Salah

    Waktu Mohamed Salah sebagai pemain Liverpool semakin singkat setiap harinya, dengan 'Raja Mesir' hampir pasti akan meninggalkan Merseyside pada musim panas ini saat The Reds bersiap untuk memanfaatkan salah satu pemain terbaik mereka 12 bulan sebelum kontraknya berakhir. Dan setelah musim yang sulit hingga saat ini, Salah menunjukkan pada Sabtu lalu mengapa dia akan sangat dirindukan di Anfield.

    Untuk ketiga kalinya dalam kariernya di Liverpool, Salah mencetak gol, memberikan assist, dan memenangkan penalti sebagai bagian dari penampilan gemilang untuk tim Arne Slot, yang menang 3-0 atas Brighton di Piala FA berkat gol tambahan dari Curtis Jones dan Dominik Szoboszlai. Penampilan Salah sepanjang musim ini masih jauh dari harapan, dengan gol penalti pada Sabtu hanya menjadi gol ketujuhnya di semua kompetisi, namun ia menunjukkan dalam penampilan energiknya bahwa ia siap berjuang untuk trofi meskipun ini mungkin menjadi bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Liverpool.

    "Sangat menyenangkan melihatnya kembali mencetak gol, tetapi yang paling saya sukai adalah dia mencetak gol – hal itu hampir bisa diprediksi – tetapi dia juga banyak membantu tim secara defensif, dan itu adalah hal yang sangat positif," kata Slot setelah pertandingan.

    • Iklan
  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    PEMENANG: Phil Foden

    Gelas itu tidak bisa memberikan kelegaan bagi semua orang. Diperkirakan Phil Foden sedang kembali ke performa terbaiknya selama paruh pertama musim yang menjanjikan bagi pahlawan lokal Manchester City, tetapi penampilannya sejak awal tahun ini lebih mirip dengan apa yang dia tunjukkan musim lalu, dengan sudah lebih dari dua bulan sejak Foden mencetak gol di kompetisi apa pun.

    Dia berharap dapat mengakhiri tren tersebut pada Sabtu lalu ketika dia masuk dalam susunan pemain Pep Guardiola untuk pertandingan melawan Salford City, tim dari Liga Dua yang dikalahkan Manchester City 8-0 di Piala FA musim lalu. Namun, Foden menjadi salah satu dari beberapa pemain Manchester City yang kesulitan memberikan dampak melawan lawan yang lebih lemah, dengan tuan rumah hanya mampu menang 2-0 di Etihad Stadium.

    Foden menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempatnya di skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini, dan dengan Cole Palmer yang mulai menemukan performa terbaiknya, sepertinya ini akan menjadi pertarungan langsung antara bintang Man City dan Eberechi Eze untuk satu tempat di skuad Thomas Tuchel. Mengingat perbedaan performa mereka melawan tim-tim divisi bawah akhir pekan ini, sepertinya Eze mungkin telah unggul meskipun dia sendiri mengalami kesulitan di Premier League.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PEMENANG: Trent Alexander-Arnold

    Foden bukanlah satu-satunya nama besar yang membutuhkan beberapa bulan ke depan untuk membuktikan diri kepada pelatih Inggris, Tuchel. Awal karier Trent Alexander-Arnold di Real Madrid yang diwarnai cedera telah membuatnya tergeser dalam hierarki timnas Inggris, dengan bek mantan Liverpool itu hanya mencatatkan 26 menit bermain di level internasional sejak Tuchel mengambil alih pada awal 2025.

    Namun, jika penampilannya untuk Madrid dalam kemenangan atas Real Sociedad pada Sabtu lalu dapat diulang hingga musim panas, maka akan butuh keberanian besar untuk tidak memasukkan Alexander-Arnold dalam skuad yang akan berangkat ke Amerika Utara pada Juni. Bek sayap tersebut memberikan assist yang luar biasa untuk Gonzalo Garcia membuka skor bagi Los Blancos dalam kemenangan 4-1 atas tim yang tak terkalahkan dalam 11 pertandingan di bawah pelatih baru Pellegrino Mattarazzo.

    "Dia tampak sebagai orang yang sangat cerdas, yang memahami permainan dengan baik, dan cepat menangkap apa yang kami inginkan darinya," kata pelatih Madrid Alvaro Arbeloa tentang Alexander-Arnold setelah penampilannya sebagai starter pertama sejak awal Desember. "Dia bukan bek sayap tipikal yang selalu berada di sisi lapangan, dia juga bisa bermain di tengah. Kami ingin pemain bisa bertukar posisi. Kami beruntung memiliki pemain seperti itu."

  • Rayo Vallecano de Madrid v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    LOSER: Atletico Madrid

    Dulu, entah menang atau kalah, Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan dari Atletico Madrid. Diego Simeone akan mengatur timnya sedemikian rupa sehingga mereka jarang memberikan peluang kepada lawan, dan meskipun mereka juga jarang menciptakan peluang untuk diri sendiri, mereka umumnya memiliki kualitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas lebih sering daripada tidak.

    Bagaimana 'El Cholo' pasti merindukan hari-hari itu sekarang. Atleti seharusnya berada di puncak kebahagiaan saat memasuki pertandingan melawan Rayo Vallecano pada Minggu, setelah menghancurkan Barcelona 4-0 tiga hari sebelumnya di leg pertama semifinal Copa del Rey. Namun, perasaan positif yang ada di skuad Rojiblancos menghilang seiring kekalahan 3-0 mereka dari tim yang terancam degradasi, yang saat ini terpaksa memainkan pertandingan kandang mereka di Leganes karena kondisi lapangan mereka sendiri.

    "Kami tidak boleh kalah dalam pertandingan seperti ini," keluh kiper Jan Oblak. "Kami tidak boleh bermain seperti ini. Bermain dengan cara ini, akan sulit untuk bersaing. Pertandingan tidak dipilih. Anda harus bersaing di level tertinggi, dan kami tidak melakukannya. Rayo jauh lebih baik, kami pantas kalah."

    Atletico kini telah kalah dalam dua pertandingan berturut-turut di La Liga meskipun mereka memenangkan dua pertandingan Copa sebelumnya dengan skor agregat 9-0, dan harapan tipis mereka untuk menantang Real Madrid dan Barcelona dalam perebutan gelar kini telah hilang sepenuhnya. Faktanya, tim Simeone harus waspada, karena Real Betis kini hanya tertinggal empat poin di belakang mereka dalam perebutan tiket Liga Champions.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    PEMENANG: Inter

    Dalam pertandingan paling dramatis akhir pekan ini, Inter memperkuat posisi mereka dalam perburuan gelar Serie A dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Juventus pada Sabtu. Setelah Andrea Cambiaso membatalkan gol bunuh dirinya sendiri untuk menyamakan kedudukan Juventus di babak pertama, pertandingan berbalik ketika Pierre Kalulu secara aneh diusir dari lapangan untuk Bianconeri menjelang akhir babak pertama karena kartu kuning kedua.

    Pio Esposito seolah-olah telah memastikan kemenangan untuk Inter saat ia membawa timnya unggul kembali pada menit ke-76, namun Manuel Locatelli menyamakan kedudukan untuk tim tamu tujuh menit kemudian. Namun, Inter memiliki kata terakhir dalam salah satu Derby d'Italia paling kontroversial sepanjang sejarah saat Piotr Zielinski mencetak gol penentu pada menit akhir, memicu keributan di San Siro.

    "Malam seperti ini adalah apa yang kamu impikan saat mulai bermain sepak bola sebagai anak-anak," kata Esposito, penggemar Inter sejak kecil, kepada Sky Sport Italia. "Yang paling saya harapkan malam ini adalah kemenangan dan gol, dan saya mendapatkannya."

    Kemenangan ini membuat tim Cristian Chivu unggul delapan poin dari AC Milan di puncak klasemen, meskipun Rossoneri masih memiliki satu pertandingan sisa melawan Como pada Rabu, dan dengan pertandingan melawan Lecce dan Genoa yang sedang kesulitan sebelum Derby Milan pada 8 Maret, Inter akan yakin dapat menempatkan diri mereka dalam posisi untuk hampir memastikan pertahanan Scudetto mereka sebelum jeda internasional Maret.

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    PEMENANG: Cesc Fabregas

    Jika keadaan berbeda pada musim panas lalu, Cesc Fabregas akan menjadi pelatih Inter, bukan Chivu. Pemain Spanyol itu berada di urutan teratas daftar keinginan Nerazzurri, namun ia memilih untuk tetap bersama Como untuk musim berikutnya, dan sejauh ini berjalan cukup baik, dengan tim Fabregas lolos ke semifinal Coppa Italia sambil masih bersaing untuk finis di empat besar Serie A.

    Kekalahan Juventus, ditambah dengan hasil imbang Roma melawan Napoli, membuka peluang lebih lebar bagi Como, namun mereka gagal memanfaatkannya, kalah 2-1 di kandang dari Fiorentina yang sedang terpuruk, yang ditutup dengan kartu merah yang diterima Alvaro Morata di menit-menit akhir.

    "Saya kesal karena tidak bisa membantu para pemain memahami pentingnya pertandingan ini. Saya menunjukkan pengalaman saya sebagai pemain sepak bola selama seminggu, mungkin terlalu banyak, tetapi itu tidak cukup," kata Fabregas setelah pertandingan. "Ini bukan pertandingan sepak bola di babak kedua. Terlepas dari itu, pertandingan harus dimenangkan dengan motivasi dan energi yang tepat.

    "Saya merasa buruk sebagai pelatih, karena saya tidak bisa menyampaikan hal ini kepada para pemain saya hari ini. Mungkin itu ada di pikiran kami. Kami membuat kesalahan dalam sikap kami, kami harus menunjukkan lebih banyak keinginan. Saya tidak suka babak pertama, babak kedua, saya ulangi, bukan pertandingan sepak bola."

    Kekalahan ini membuat Como tertinggal enam poin dari Roma yang berada di peringkat keempat, dengan pertandingan melawan Milan dan Juve yang akan datang minggu ini yang kemungkinan akan menentukan apakah upaya untuk lolos ke Eropa masih realistis untuk sisa musim ini.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LENSAFP

    PEMENANG: Lensa

    Mungkin persaingan gelar paling menarik di antara lima liga besar Eropa (Big Five) terus berlanjut di Ligue 1, di mana dua tim teratas kembali bertukar posisi. Lens, yang menjadi kejutan musim ini, kembali memuncaki klasemen, unggul satu poin dari Paris Saint-Germain, yang mengalami kekalahan 3-1 di kandang Rennes pada Jumat lalu.

    "Saya pikir kita perlu menunjukkan lebih banyak semangat," tegas pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele setelah hasil mengecewakan PSG terbaru. "Kita harus bermain untuk Paris Saint-Germain agar bisa memenangkan pertandingan, karena jika kita bermain sendiri di lapangan, itu tidak akan berhasil, kita tidak akan memenangkan gelar yang kita inginkan.

    "Musim lalu, kita memprioritaskan klub di atas kepentingan pribadi, dan saya pikir kita perlu kembali ke sana, terutama dalam pertandingan seperti ini. Kita sudah memasuki paruh kedua musim, dan yang harus didahulukan adalah Paris Saint-Germain, bukan pemain individu. Kita harus bermain untuk klub, bukan untuk diri sendiri."

    Lens hanya memiliki kurang dari 24 jam untuk menunggu sebelum mereka bisa merespons, dan mereka bisa dimaafkan jika menunjukkan ketegangan saat mengunjungi Paris FC. Namun, tim asuhan Pierre Sage tidak menunjukkan tanda-tanda tertekan saat mereka menang 5-0 di ibu kota Prancis, menjaga peluang mereka untuk meraih gelar liga pertama sejak 1998.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    PEMENANG: Marseille

    Selama sebagian besar musim, Marseille meyakini diri mereka berada dalam persaingan gelar juara. Namun, rentetan hasil buruk tidak hanya membuat OM terlempar dari persaingan gelar dan menyebabkan Roberto De Zerbi kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kini mengancam OM untuk gagal lolos ke Liga Champions.

    Untuk kedua kalinya dalam tiga minggu, Marseille membuang keunggulan dua gol dalam 20 menit terakhir pertandingan dan berakhir imbang 2-2, kali ini membiarkan Strasbourg membawa pulang satu poin dari Velodrome. OM hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan kini tertinggal lima poin dari Lyon yang sedang dalam performa bagus, yang menempati posisi ketiga dan terakhir untuk kualifikasi otomatis Liga Champions musim depan.

    Direktur olahraga Medhi Benatia mengikuti De Zerbi dalam meninggalkan klub setelah hasil imbang pada Sabtu, dengan salah satu klub terbesar Prancis kini kembali ke mode krisis dan berjuang untuk menyelamatkan musim mereka yang terpuruk.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    PEMENANG: Harry Kane

    Setelah mengalami sedikit kendala, Bayern Munich kembali melaju menuju gelar Bundesliga, dengan kemenangan 3-0 atas Werder Bremen pada Sabtu lalu mempertahankan keunggulan enam poin mereka atas Borussia Dortmund, sementara laga klasik penting di akhir bulan mulai terlihat di cakrawala. Tidak ada yang terlalu menonjol dari kemenangan Bayern atas tuan rumah yang terancam degradasi pada Sabtu lalu, tetapi hari itu menjadi momen bersejarah bagi Harry Kane.

    Mantan bintang Tottenham itu menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 500 gol senior untuk klub dan negaranya dengan mencetak dua gol, membawa total golnya musim ini menjadi 41 dari 35 pertandingan untuk Bayern, sementara ia juga mengonversi penalti ke-100 dalam karier gemilangnya.

    Manajer Bayern, Vincent Kompany, mengatakannya dengan tepat setelah pertandingan: "Dia adalah Harry Kane, dia selalu mencetak gol dan akan terus melakukannya."

  • Claudio Braga Hearts 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Hati

    Mimpi Hearts untuk mengakhiri dominasi Old Firm di Scottish Premiership tetap hidup, namun Minggu ini tentu saja bisa berjalan lebih baik bagi tim Derek McInnes dalam upaya mereka meraih gelar liga pertama sejak 1960.

    Pertama, tim pemuncak klasemen hanya bisa menonton saat Celtic, yang berada di posisi ketiga, bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk mencetak gol penentu di menit tambahan dan menang 3-2 di Kilmarnock, sebelum Hearts bertanding di Ibrox melawan Rangers yang berada di posisi kedua. Tim McInnes dua kali memimpin di babak pertama, tetapi selalu disamakan skornya sebelum tuan rumah menang 4-2 berkat hat-trick dari Youssef Chermiti.

    Hearts tetap di puncak klasemen, tetapi selisih poin dengan Rangers kini hanya dua poin, sementara Celtic tertinggal satu poin lagi dengan satu pertandingan lebih sedikit dari dua tim teratas. McInnes, bagaimanapun, tetap optimis bahwa timnya bisa menyelesaikan tugas.

    "Kami masih merasa, meskipun kami kalah dalam pertarungan hari ini, masih ada perang yang harus dimenangkan dan kami masih berada dalam posisi yang baik," katanya dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Bagi kami, berada di puncak klasemen pada tahap ini musim ini adalah bukti dari usaha para pemain.

    "Tidak ada yang memalukan dalam kekalahan ini dan kami kecewa. Tapi kami masih berjuang. Fakta bahwa kami berada di sana bersama dua raksasa, Rangers dan Celtic, menunjukkan banyak hal tentang para pemain. Dan kami masih memiliki 11 pertandingan tersisa. Kami tidak merasa akan pergi ke mana pun."

0