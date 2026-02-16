Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold menunjukkan kelas mereka, sementara Lens menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan PSG dalam perebutan gelar Ligue 1: Pemenang dan pecundang dalam pertandingan sepak bola di Eropa akhir pekan ini

Jika keadaan berbeda pada musim panas lalu, Cesc Fabregas akan menjadi pelatih Inter, bukan Chivu. Pemain Spanyol itu berada di urutan teratas daftar keinginan Nerazzurri, namun ia memilih untuk tetap bersama Como untuk musim berikutnya, dan sejauh ini berjalan cukup baik, dengan tim Fabregas lolos ke semifinal Coppa Italia sambil masih bersaing untuk finis di empat besar Serie A.

Kekalahan Juventus, ditambah dengan hasil imbang Roma melawan Napoli, membuka peluang lebih lebar bagi Como, namun mereka gagal memanfaatkannya, kalah 2-1 di kandang dari Fiorentina yang sedang terpuruk, yang ditutup dengan kartu merah yang diterima Alvaro Morata di menit-menit akhir.

"Saya kesal karena tidak bisa membantu para pemain memahami pentingnya pertandingan ini. Saya menunjukkan pengalaman saya sebagai pemain sepak bola selama seminggu, mungkin terlalu banyak, tetapi itu tidak cukup," kata Fabregas setelah pertandingan. "Ini bukan pertandingan sepak bola di babak kedua. Terlepas dari itu, pertandingan harus dimenangkan dengan motivasi dan energi yang tepat.

"Saya merasa buruk sebagai pelatih, karena saya tidak bisa menyampaikan hal ini kepada para pemain saya hari ini. Mungkin itu ada di pikiran kami. Kami membuat kesalahan dalam sikap kami, kami harus menunjukkan lebih banyak keinginan. Saya tidak suka babak pertama, babak kedua, saya ulangi, bukan pertandingan sepak bola."

Kekalahan ini membuat Como tertinggal enam poin dari Roma yang berada di peringkat keempat, dengan pertandingan melawan Milan dan Juve yang akan datang minggu ini yang kemungkinan akan menentukan apakah upaya untuk lolos ke Eropa masih realistis untuk sisa musim ini.