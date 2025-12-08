Getty Images Sport
Mohamed Salah Berpotensi Cabut, Liverpool Bidik Winger Terpinggirkan Real Madrid Rodrygo
- AFP
Salah diperkirakan akan meninggalkan Liverpool pada bulan Januari
Salah telah dikaitkan dengan kepindahan ke Saudi Pro League dan raksasa Turki Galatasaray pada Tahun Baru, meskipun telah menandatangani kontrak dua tahun dengan Liverpool di awal tahun. Pemain berusia 33 tahun itu berperan penting dalam keberhasilan The Reds memenangkan gelar Liga Primer di musim debut Arne Slot sebagai pelatih klub Merseyside tersebut dengan mencetak 29 gol dan memberikan 18 assist.
Namun, Salah gagal menyamai performa gemilangnya musim lalu dan hanya mencetak empat gol serta dua assist dalam 13 pertandingan liga untuk The Reds musim ini. Penyerang Mesir tersebut secara efektif mengisyaratkan niatnya untuk meninggalkan Liverpool bulan depan dengan mengklaim bahwa ia telah "dikorbankan" setelah dicadangkan untuk ketiga kalinya berturut-turut.
"Saya tidak percaya, saya sangat, sangat kecewa. Saya telah berbuat begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu," kata Salah setelah hasil imbang 3-3 di Leeds. "Sekarang saya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu mengapa. Sepertinya klub telah mengkorbankan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya yang menanggung semuanya."
Pertandingan melawan Brighton bisa jadi laga terakhir Salah bersama Liverpool
Salah telah mengisyaratkan bahwa laga Liverpool melawan Brighton bisa menjadi laga terakhirnya berseragam The Reds. Tim asuhan Arne Slot akan menjamu The Seagulls di Anfield setelah bertandang ke Inter Milan di Liga Champions pada pertengahan pekan. Laga melawan Brighton akan menjadi pertandingan terakhir Salah sebelum Piala Afrika.
Salah kemudian akan bergabung dengan tim nasional Mesir dan berpotensi absen hingga enam pertandingan untuk Liverpool jika The Pharaohs berhsail mencapai final Piala Afrika. Klub Arab Saudi Al-Hilal kabarnya memimpin perburuan winger tersebut, dan kepindahan ke Al-Hilal akan mempertemukan Salah dengan Darwin Nunez, yang meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan The Blue Waves pada musim panas lalu.
Menurut media Spanyol Defensa Central, Liverpool telah mengidentifikasi Rodrygo sebagai pengganti ideal untuk Salah. Pemain Brasil itu sebelumnya santer dikaitkan dengan kepindahan dari ibu kota Spanyol, sementara Manchester City sebelumnya memimpin perburuan untuk mendapatkan penyerang serba bisa tersebut.
Namun, City gagal mencapai kesepakatan harga dengan Real Madrid untuk Rodrygo, yang sejak saat itu kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso, hanya menjadi starter dalam tiga pertandingan liga dan mencatatkan 342 menit bermain. Los Blancos dikabarkan telah mematok harga €70 juta untuk pemain berusia 24 tahun tersebut.
- Getty Images Sport
Rodrygo bukan satu-satunya pemain dalam daftar incaran The Reds
Rodrygo bukan satu-satunya winger yang dikaitkan dengan Liverpool, dengan Antoine Semenyo dari Bournemouth menjadi target potensial bagi juara bertahan Liga Primer tersebut. Meskipun telah menandatangani kontrak lima tahun di Vitality Stadium awal tahun ini, penyerang The Cherries tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar £65 juta yang dapat diaktifkan bulan depan.
Liverpool bukan satu-satunya tim yang dikaitkan dengan kepindahan Semenyo, dengan City dan Tottenham sama-sama mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu.
Selain itu, bintang PSG Bradley Barcola dikabarkan masuk radar The Reds karena klub Prancis tersebut kesulitan untuk mengikat sang pemain dengan kontrak baru. Sensasi Bayern Munich Michael Olise adalah pemain lain yang diincar oleh Liverpool, meskipun Die Roten tidak berniat untuk menjualnya.
Upaya Liverpool mempertahankan gelar berantakan
Hasil imbang 3-3 Liverpool dengan Leeds di Elland Road membuat The Reds kini hanya menang empat kali dari 15 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sementara tekanan terus meningkat pada Slot. Selain itu, Liverpool kini tertinggal sepuluh poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal, dengan upaya mereka untuk bisa mempertahankan gelar Liga Primer menjadi sangat sulit.
Iklan