Mohamed Salah Berpotensi Cabut, Liverpool Bidik Winger Terpinggirkan Real Madrid Rodrygo

Salah telah dikaitkan dengan kepindahan ke Saudi Pro League dan raksasa Turki Galatasaray pada Tahun Baru, meskipun telah menandatangani kontrak dua tahun dengan Liverpool di awal tahun. Pemain berusia 33 tahun itu berperan penting dalam keberhasilan The Reds memenangkan gelar Liga Primer di musim debut Arne Slot sebagai pelatih klub Merseyside tersebut dengan mencetak 29 gol dan memberikan 18 assist.

Namun, Salah gagal menyamai performa gemilangnya musim lalu dan hanya mencetak empat gol serta dua assist dalam 13 pertandingan liga untuk The Reds musim ini. Penyerang Mesir tersebut secara efektif mengisyaratkan niatnya untuk meninggalkan Liverpool bulan depan dengan mengklaim bahwa ia telah "dikorbankan" setelah dicadangkan untuk ketiga kalinya berturut-turut.

"Saya tidak percaya, saya sangat, sangat kecewa. Saya telah berbuat begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu," kata Salah setelah hasil imbang 3-3 di Leeds. "Sekarang saya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu mengapa. Sepertinya klub telah mengkorbankan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya yang menanggung semuanya."