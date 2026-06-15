Masa depan bisa ditunda dulu. Apakah Luka Modric akan terus bermain sepak bola, tetap bersama Milan, atau pensiun dari dunia sepak bola? Bintang Kroasia ini telah memberikan wawancara video kepada saluran-saluran federasi, di mana ia membahas banyak hal.
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Modric, tak ada petunjuk: "Masa depan? Saya hanya memikirkan Piala Dunia"
TENTANG KARIR
"Saya hanya fokus pada turnamen ini karena saya ingin membantu tim sebaik mungkin," jelas sang kapten, yang akan mencatatkan rekor 200 penampilan bersama tim nasional selama Piala Dunia ini, yang menjadi turnamen terakhirnya.
PERGANTIAN GENERASI
"Kekuatan terbesar Kroasia dalam edisi-edisi terakhir Piala Dunia selalu terletak pada persatuan, dan hal itu harus tetap terjaga kali ini. Kami tidak berada di sini sekadar untuk ikut serta atau menjadi figuran. Ketika tim bersatu padu, kami mampu bersaing dengan siapa pun. Kami, para pemain berpengalaman, harus membantu para pemain muda, membimbing mereka untuk berkembang, serta menularkan pengalaman, kualitas, dan karakter kami kepada mereka. Para pemain muda harus merasa bebas untuk menunjukkan kualitas mereka dan kami harus mendukung mereka. Saat ini sedang terjadi pergantian generasi, tetapi kami ingin terus menang dan tampil baik seperti yang terjadi pada dua edisi terakhir Piala Dunia."
PERJALANAN
"Inggris adalah favorit di grup ini. Kami menghormati semua tim, tapi kami tidak takut pada siapa pun. Kini saatnya kami membuktikannya di lapangan. Kami ingin membuat seluruh rakyat Kroasia bangga."