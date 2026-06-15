Modric, tak ada petunjuk: "Masa depan? Saya hanya memikirkan Piala Dunia"

"Kekuatan terbesar Kroasia dalam edisi-edisi terakhir Piala Dunia selalu terletak pada persatuan, dan hal itu harus tetap terjaga kali ini. Kami tidak berada di sini sekadar untuk ikut serta atau menjadi figuran. Ketika tim bersatu padu, kami mampu bersaing dengan siapa pun. Kami, para pemain berpengalaman, harus membantu para pemain muda, membimbing mereka untuk berkembang, serta menularkan pengalaman, kualitas, dan karakter kami kepada mereka. Para pemain muda harus merasa bebas untuk menunjukkan kualitas mereka dan kami harus mendukung mereka. Saat ini sedang terjadi pergantian generasi, tetapi kami ingin terus menang dan tampil baik seperti yang terjadi pada dua edisi terakhir Piala Dunia."











