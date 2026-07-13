Klub Sachsen telah memperpanjang kesepakatan peminjaman pemain serang tersebut dengan klub Liga Utama Inggris, Brighton & Hove Albion, untuk satu musim lagi. Menurut laporan media, kesepakatan tersebut mencakup kewajiban pembelian sebesar 25 juta euro, yang akan berlaku jika pemain tersebut tampil dalam sejumlah pertandingan tertentu.
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Model transfer yang menarik: Pemain tim nasional Brajan Gruda tetap bertahan di RB Leipzig
Gruda (22), yang sebelumnya bermain untuk Mainz, pindah dari Inggris ke RB pada bulan Februari dan telah mencetak tiga gol dalam 14 pertandingan resmi. "Dalam beberapa bulan pertamanya bersama kami, ia telah menunjukkan kualitas yang dimilikinya dan betapa cocoknya profilnya dengan gaya permainan kami," kata Marcel Schäfer, Direktur Olahraga Leipzig.
Gruda “memiliki kemampuan teknis yang kuat, kreatif, memiliki kecepatan tinggi, dan memperkaya lini serang kami dengan kemampuannya di sepertiga akhir lapangan,” tambah Schäfer. Pemain timnas U-21 ini mengatakan bahwa harapannya terhadap Leipzig telah “benar-benar terpenuhi. Gaya bermainnya sangat cocok untuk saya, saya merasa sangat nyaman di dalam tim dan di seluruh klub.”
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