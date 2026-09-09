Untuk tahun ketiga beruntun, klub-klub MLS mencapai level baru di bursa transfer. Setelah tahun lalu klub-klub menghabiskan $336 juta, musim ini bahkan lebih mahal, dengan total menyentuh $370 juta. Sedikit di bawah 60 persen rekrutan berusia 25 tahun atau lebih muda.

Berbeda dengan musim lalu, ketika hanya segelintir klub menanggung beban terbesar, ini menjadi kampanye yang sibuk di seluruh liga. Sebanyak 13 klub menuntaskan perekrutan atau transfer keluar yang menjadi rekor klub. Toronto FC mencatat angka tertinggi, membayar biaya awal sebesar $22 juta untuk striker USMNT Josh Sargent. Kesepakatan itu bisa mencapai $27 juta jika bonus tertentu terpenuhi. Sporting KC berada tepat di belakangnya, menggelontorkan $18 juta untuk winger Brasil itu dan memberinya kontrak lima tahun.