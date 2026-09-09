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MLS pecahkan rekor transfer dengan pengeluaran $370 juta dan penjualan $218 juta
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Tahun rekor untuk perekrutan
Untuk tahun ketiga beruntun, klub-klub MLS mencapai level baru di bursa transfer. Setelah tahun lalu klub-klub menghabiskan $336 juta, musim ini bahkan lebih mahal, dengan total menyentuh $370 juta. Sedikit di bawah 60 persen rekrutan berusia 25 tahun atau lebih muda.
Berbeda dengan musim lalu, ketika hanya segelintir klub menanggung beban terbesar, ini menjadi kampanye yang sibuk di seluruh liga. Sebanyak 13 klub menuntaskan perekrutan atau transfer keluar yang menjadi rekor klub. Toronto FC mencatat angka tertinggi, membayar biaya awal sebesar $22 juta untuk striker USMNT Josh Sargent. Kesepakatan itu bisa mencapai $27 juta jika bonus tertentu terpenuhi. Sporting KC berada tepat di belakangnya, menggelontorkan $18 juta untuk winger Brasil itu dan memberinya kontrak lima tahun.
- Focus Images
Menjual besar
Bagian dari kehadiran MLS di pasar global adalah kemampuan liga untuk menjual pemain ke klub-klub asing. Dan musim panas ini pun tidak berbeda. Colorado Rapids seperti biasa aktif di pasar global, terutama dengan melepas bek tengah remaja Lucas Herrington ke Hull City dengan nilai hingga $23 juta. Winger menjanjikan Zavier Gozo, yang diperkirakan akan menjadi pemain USMNT di masa depan, pindah ke Crystal Palace seharga $15 juta.
Namun, aturan uang tunai untuk pemain yang memungkinkan tim membayar biaya transfer kepada waralaba lain di dalam liga juga benar-benar menonjol pada musim panas ini. St. Louis CITY menghabiskan $12 juta untuk Rafael Navarro, jumlah terbesar dalam sejarah liga. Seattle Sounders menggelontorkan $6 juta untuk Dejan Joveljic.
- Icon Sportswire
Piala Dunia menawarkan dorongan
Sebagian dari lonjakan itu, tanpa diragukan lagi, disebabkan oleh Piala Dunia. Dan klub-klub MLS tentu memainkan peran dalam hampir 300 pemain yang mendapatkan kepindahan ke tempat lain berkat turnamen tersebut. Dua puluh peserta dalam turnamen 2026 bergabung dengan klub-klub MLS. Lebih dari 30 pemain yang pernah tampil dalam edisi apa pun, atau tahun apa pun, dari Piala Dunia menandatangani kesepakatan untuk pindah ke AS atau Kanada, dengan Robert Lewandowski (Chicago) dan Antoine Griezmann (Prancis) sebagai sorotan utama.
- NurPhoto
Selaras dengan pasar global
Semuanya tampak akan berkembang lebih besar lagi dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu alasannya adalah perubahan kalender yang akan datang, yang akan membuat liga mengadopsi model musim gugur-musim semi, mirip dengan yang digunakan sebagian besar liga yang lebih terkemuka dalam sepak bola dunia. Ada juga pembicaraan tentang pelonggaran regulasi gaji, yang akan memberi klub lebih banyak ruang gerak di pasar.
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