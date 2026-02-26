Getty Images Sport
MLS membuka musim 2026 dengan rekor 9,7 juta penonton langsung
Catat momentum untuk memulai musim
Angka penonton mencakup distribusi Apple TV, mitra siaran di Amerika Serikat dan Kanada, serta saluran internasional lainnya, menunjukkan permintaan yang kuat untuk konten liga pada awal musim.
Keterlibatan digital juga mengikuti tren kenaikan serupa. Kanal media sosial gabungan MLS dan klub mencatat kenaikan 22 persen secara tahunan, sementara acara pra-pertandingan TikTok Live liga menghasilkan 113.000 tayangan, mencerminkan interaksi penggemar yang semakin meningkat di berbagai platform.
Rekor kehadiran tertinggi pada akhir pekan pembukaan sepanjang sejarah.
Di stadion-stadion, Opening Weekend menarik 387.271 penonton, memecahkan beberapa rekor. Ini merupakan jumlah penonton Opening Weekend terbesar sepanjang sejarah dan total penonton tertinggi dalam satu akhir pekan pertandingan dalam sejarah liga. Pertandingan utama antara Inter Miami CF dan LAFC di Los Angeles Memorial Coliseum menarik 75.673 penonton, menandai jumlah penonton tunggal terbesar kedua yang pernah dicatat oleh MLS.
Semua sudah siap untuk Pekan 2
Momentum terus berlanjut hingga Pekan 2, yang menampilkan jadwal penuh pertandingan. Di antara sorotan utamanya, Real Salt Lake akan menjamu Seattle Sounders FC dalam Walmart Saturday Showdown, disusul oleh Inter Miami CF yang akan bertandang ke Orlando City SC dalam Sunday Night Soccer yang diselenggarakan oleh Continental Tire. Kedua pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung di Apple TV.
Hasil dan kehadiran minggu ke-1
St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22.423
FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FC TQL Stadium — 25.513
D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18.003
Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadium — 24.453
Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt LakeBC Place — 23.546
Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadium — 20.738
FC Dallas 3-2 Toronto FC Toyota Stadium — 11.004
Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadium — 20.254
Nashville SC 4-1 New England RevolutionGEODIS Park — 25.044
Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75.673
Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22.210
San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadium — 25.412
San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16.367
LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25.025
Seattle Sounders FC 2-0 Colorado RapidsLumen Field — 31.606
