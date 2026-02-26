MLS membuka musim 2026 dengan rekor 9,7 juta penonton langsung

Angka penonton mencakup distribusi Apple TV, mitra siaran di Amerika Serikat dan Kanada, serta saluran internasional lainnya, menunjukkan permintaan yang kuat untuk konten liga pada awal musim.

Keterlibatan digital juga mengikuti tren kenaikan serupa. Kanal media sosial gabungan MLS dan klub mencatat kenaikan 22 persen secara tahunan, sementara acara pra-pertandingan TikTok Live liga menghasilkan 113.000 tayangan, mencerminkan interaksi penggemar yang semakin meningkat di berbagai platform.