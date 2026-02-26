Goal.com
Live
Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

MLS membuka musim 2026 dengan rekor 9,7 juta penonton langsung

Kampanye Major League Soccer (MLS) 2026 dimulai dengan awal yang bersejarah, dengan stadion yang penuh sesak menghasilkan lonjakan signifikan dalam jumlah penonton nasional dan internasional. Setelah mencatatkan jumlah penonton tertinggi pada akhir pekan pembukaan dalam sejarah liga, MLS melaporkan rekor penonton di platform televisi linear dan streaming — peningkatan sebesar 59 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada musim lalu.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Catat momentum untuk memulai musim

    Angka penonton mencakup distribusi Apple TV, mitra siaran di Amerika Serikat dan Kanada, serta saluran internasional lainnya, menunjukkan permintaan yang kuat untuk konten liga pada awal musim.

    Keterlibatan digital juga mengikuti tren kenaikan serupa. Kanal media sosial gabungan MLS dan klub mencatat kenaikan 22 persen secara tahunan, sementara acara pra-pertandingan TikTok Live liga menghasilkan 113.000 tayangan, mencerminkan interaksi penggemar yang semakin meningkat di berbagai platform.

    • Iklan
  • San Diego FC v CF MontrealGetty Images Sport

    Rekor kehadiran tertinggi pada akhir pekan pembukaan sepanjang sejarah.

    Di stadion-stadion, Opening Weekend menarik 387.271 penonton, memecahkan beberapa rekor. Ini merupakan jumlah penonton Opening Weekend terbesar sepanjang sejarah dan total penonton tertinggi dalam satu akhir pekan pertandingan dalam sejarah liga. Pertandingan utama antara Inter Miami CF dan LAFC di Los Angeles Memorial Coliseum menarik 75.673 penonton, menandai jumlah penonton tunggal terbesar kedua yang pernah dicatat oleh MLS.

  • Orlando City SC v New York Red BullsGetty Images Sport

    Semua sudah siap untuk Pekan 2

    Momentum terus berlanjut hingga Pekan 2, yang menampilkan jadwal penuh pertandingan. Di antara sorotan utamanya, Real Salt Lake akan menjamu Seattle Sounders FC dalam Walmart Saturday Showdown, disusul oleh Inter Miami CF yang akan bertandang ke Orlando City SC dalam Sunday Night Soccer yang diselenggarakan oleh Continental Tire. Kedua pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung di Apple TV.

  • Seattle Sounders FC v Colorado RapidsGetty Images Sport

    Hasil dan kehadiran minggu ke-1

    St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22.423

    FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FC TQL Stadium — 25.513

    D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18.003

    Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadium — 24.453

    Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt LakeBC Place — 23.546

    Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadium — 20.738

    FC Dallas 3-2 Toronto FC Toyota Stadium — 11.004

    Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadium — 20.254

    Nashville SC 4-1 New England RevolutionGEODIS Park — 25.044

    Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75.673

    Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22.210

    San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadium — 25.412

    San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16.367

    LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25.025

    Seattle Sounders FC 2-0 Colorado RapidsLumen Field — 31.606

0