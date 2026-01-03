'Mirip Kanada' - John Herdman Ungkap Alasan Terima Tawaran PSSI

Herdman menjadi pelatih pertama yang tampil di Piala Dunia bersama tim pria maupun wanita. Dia melatih timnas wanita Kanada dari tahun 2011 hingga 2018, dan mencapai perempat-final Piala Dunia Wanita 2015. Dia kemudian beralih menangani tim pria untuk meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022.

“Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang dapat Anda rasakan semangat dan intensitas para penggemarnya. [PSSI] ingin mendatangkan seseorang dengan kebiasaan kualifikasi (Piala Dunia) itu,” kata Herdman yang sedang liburan di Meksiko ketika dihubungi The Canadian Press.

“Yang saya lihat potensi bakatnya ada. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Negara besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain dwikewarganegaraan (naturalisasi) yang sudah mereka mulai.”