'Mirip Kanada' - John Herdman Ungkap Alasan Terima Tawaran PSSI
PSSI menginginkan pelatih yang mampu meloloskan tim ke Piala Dunia
PSSI secara resmi telah mengumumkan penunjukkan John Herdman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, Sabtu (3/1). Pria asal Inggris tersebut mendapat tugas untuk meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2030 setelah mendapat kontrak berdurasi empat tahun. Herdman mengungkapkan alasannya menerima tawaran PSSI untuk membesut timnas senior yang gagal tampil di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada pada tahun ini dengan menyatakan 'mereka ingin mendatangkan seseorang dengan kebiasaan kualifikasi (Piala Dunia) itu'.
Indonesia dinilai memiliki potensi mirip Kanada
Herdman menjadi pelatih pertama yang tampil di Piala Dunia bersama tim pria maupun wanita. Dia melatih timnas wanita Kanada dari tahun 2011 hingga 2018, dan mencapai perempat-final Piala Dunia Wanita 2015. Dia kemudian beralih menangani tim pria untuk meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022.
“Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang dapat Anda rasakan semangat dan intensitas para penggemarnya. [PSSI] ingin mendatangkan seseorang dengan kebiasaan kualifikasi (Piala Dunia) itu,” kata Herdman yang sedang liburan di Meksiko ketika dihubungi The Canadian Press.
“Yang saya lihat potensi bakatnya ada. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Negara besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain dwikewarganegaraan (naturalisasi) yang sudah mereka mulai.”
Herdman ingi n lebih banyak menghabiskan waktu di Indonesia
Herdman dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada pekan depan untuk diperkenalkan kepada publik. Berbeda dengan Kluivert yang lebih memilih pulang ke Belanda di saat timnas senior tidak memiliki agenda pertandingan, Herdman justru sebaliknya. Dia berharap bisa lebih banyak tinggal di Indonesia.
“Saya pikir itu tentu merupakan bagian penting dari mempelajari budaya, sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya... Anda benar-benar harus memahami orang-orang dan adat istiadat untuk menciptakan koneksi itu,” ucap pelatih berusia 50 tahun tersebut.
Laga pertama Herdman bersama timnas Indonesia di FIFA Series
Setelah gagal ke Piala Dunia 2026, timnas senior kini hanya menjalani rangkaian FIFA Matchday dan Piala AFF pada tahun ini. Tugas pertama Herdman adalah memimpin timnas senior tampil di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Match Day 23–31 Maret. Dia kemudian melanjutkan tugasnya di agenda kalender FIFA pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan mulai berlangsung 25 Juli 2026.
