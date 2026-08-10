Fabio Miretti tetap menjadi salah satu pemain dengan masa depan yang belum pasti di Juventus. Gelandang kelahiran 2003 itu bukan termasuk pilihan utama Luciano Spalletti dan klub tersebut bersedia mempertimbangkan penjualannya, baik untuk menambah pemasukan maupun untuk memasukkannya dalam kemungkinan operasi transfer masuk.
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Miretti, masa depannya jauh dari Juventus: Lazio muncul sebagai opsi
Menurut laporan Il Messaggero, dalam beberapa jam terakhir Lazio dikabarkan telah maju, yang sedang mencari pengganti untuk Danilo Cataldi yang cedera. Lazio disebut tertarik kepada Miretti dengan skema peminjaman.
Namun, solusi itu tidak sepenuhnya meyakinkan Juventus: prioritasnya tetap penjualan secara permanen, atau peminjaman dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Untuk saat ini, posisi kedua klub tampak masih berjauhan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami