Miretti, masa depannya jauh dari Juventus: Lazio muncul sebagai opsi

Menurut laporan Il Messaggero, dalam beberapa jam terakhir Lazio dikabarkan telah maju, yang sedang mencari pengganti untuk Danilo Cataldi yang cedera. Lazio disebut tertarik kepada Miretti dengan skema peminjaman.





Namun, solusi itu tidak sepenuhnya meyakinkan Juventus: prioritasnya tetap penjualan secara permanen, atau peminjaman dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Untuk saat ini, posisi kedua klub tampak masih berjauhan.



