Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Grafica Miretti ComoCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Miretti, masa depannya jauh dari Juventus: Lazio muncul sebagai opsi

Juventus
Lazio
F. Miretti

Lazio tertarik kepada gelandang tersebut, tetapi masih ada perbedaan soal formulanya

Fabio Miretti tetap menjadi salah satu pemain dengan masa depan yang belum pasti di Juventus. Gelandang kelahiran 2003 itu bukan termasuk pilihan utama Luciano Spalletti dan klub tersebut bersedia mempertimbangkan penjualannya, baik untuk menambah pemasukan maupun untuk memasukkannya dalam kemungkinan operasi transfer masuk.



  • Menurut laporan Il Messaggero, dalam beberapa jam terakhir Lazio dikabarkan telah maju, yang sedang mencari pengganti untuk Danilo Cataldi yang cedera. Lazio disebut tertarik kepada Miretti dengan skema peminjaman.


    Namun, solusi itu tidak sepenuhnya meyakinkan Juventus: prioritasnya tetap penjualan secara permanen, atau peminjaman dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Untuk saat ini, posisi kedua klub tampak masih berjauhan.


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Palermo crest
Palermo
PAL
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Mantova crest
Mantova
MAN