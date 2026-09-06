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Milos Kerkez keluarkan peringatan saat Liverpool bersiap menghadapi Atletico Madrid dan jadwal padat yang melelahkan
Momentum kemenangan di Portman Road
Liverpool akhirnya menjalankan mesin Premier League mereka dengan kemenangan 2-0 atas Ipswich Town di Portman Road. Dua gol cepat dari Alexander Isak menjadi pembeda, tetapi bagi Kerkez, arti hasil ini lebih dari sekadar tiga poin. Setelah awal yang tersendat di kampanye domestik, bek kiri itu cepat menyoroti bagaimana tim membenahi kegagalan sebelumnya untuk mengamankan hasil yang sangat dibutuhkan dalam laga tandang.
Merefleksikan penampilan tersebut, Kerkez penuh pujian untuk penyelesaian klinis yang ditunjukkan tim. "Sangat menyenangkan. Saya pikir kami sudah masuk ke dalam permainan sejak menit pertama. Itulah yang kami bicarakan [tentang] di dua pertandingan pertama [bahwa] kami perlu tampil lebih baik. Saya pikir kami melakukan itu dengan luar biasa. Jelas Alex mulai mencetak gol dan saya berharap itu berlanjut. Saya senang dengan para pemain dan secara keseluruhan dengan betapa agresifnya kami bermain," kata sang bek kepada situs resmi klub.
- Getty Images Sport
Memperingatkan agar tidak merayakan terlalu dini
Semakin jelas bahwa para pemain mulai sepenuhnya memahami tuntutan spesifik Andoni Iraola. Masa transisi antarmanajer sering kali bisa berjalan sulit, tetapi Kerkez merasa skuad kini mulai menemukan ritmenya. Dengan fase grup Liga Champions yang sudah di depan mata, ruang untuk merayakan sangat tipis. Kerkez menyoroti bahwa tuntutan fisik dari sistem pressing tinggi Iraola akan membutuhkan konsentrasi penuh saat klub bersiap menjalani rangkaian tiga laga kandang beruntun di Anfield.
"Saya pikir semua orang merasa lebih baik di lapangan dan saya juga berpikir, ketika melihatnya, saya semakin terlibat dalam permainan dan semakin baik. Jelas ini nirbobol, terutama di laga tandang kami tahu itu sulit di Premier League, di mana pun. Kami senang tetapi kami tidak bisa terlalu merayakannya, sekarang pertandingan datang setiap tiga hari dan fokus kami beralih ke laga berikutnya," kata Kerkez memperingatkan.
Evolusi taktik di bawah Andoni Iraola
Transisi menuju cetak biru taktik Iraola tampaknya kian berjalan cepat, dengan Kerkez mencatat peningkatan signifikan dalam cara tim mengelola pertandingan. Nirbobol saat melawan Ipswich menjadi kebanggaan tersendiri bagi unit pertahanan, yang harus menahan tekanan setelah gol-gol awal Isak. Kerkez menjelaskan bahwa tim sedang belajar kapan harus memburu bola dan kapan harus tetap menjaga bentuk permainan, sebuah keseimbangan yang krusial untuk kesuksesan jangka panjang di Premier League.
Kerkez menguraikan sulitnya mempertahankan pressing tinggi sepanjang durasi penuh pertandingan, dengan mengatakan: "Ketika Anda menekan seperti kami, agak sulit melakukannya sepanjang laga dan selama 90 menit penuh. Kami bisa melakukannya dalam 30 hingga 35 menit pertama dan dalam beberapa situasi kami bisa melakukan itu pada awal babak kedua, tetapi setelah itu yang terpenting adalah tetap rapat dan saling berbicara."
- Getty Images Sport
Membangun chemistry di sisi kiri lapangan
Salah satu bahan pembicaraan utama dari pengaturan taktik Liverpool pada awal musim adalah rotasi di sektor sayap. Kerkez mendapati dirinya bermain di belakang Cody Gakpo dan Bradley Barcola, dua pemain dengan profil yang sangat berbeda. Sementara Gakpo menawarkan kemampuan menahan bola yang lebih baik dan pergerakan ke tengah, Barcola memberikan kecepatan eksplosif dan permainan yang lebih langsung. Kerkez menegaskan bahwa membangun hubungan ini di lapangan latihan sangat penting untuk kesuksesan tim, terutama ketika menghadapi lingkungan sepak bola Eropa yang penuh tekanan.
"Tugas Anda adalah beradaptasi. Itulah mengapa kami punya sesi latihan. Saya rasa dengan Cody pada tahun ini kami saling memahami jauh lebih baik. Saya pikir ketika Bradley datang, kami punya aksi yang bagus, saya nyaris memberinya umpan terobosan yang bagus. Tapi kami membangun pemahaman itu setiap hari dalam latihan. Kami hanya perlu terus melangkah," pungkasnya.
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