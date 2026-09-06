Liverpool akhirnya menjalankan mesin Premier League mereka dengan kemenangan 2-0 atas Ipswich Town di Portman Road. Dua gol cepat dari Alexander Isak menjadi pembeda, tetapi bagi Kerkez, arti hasil ini lebih dari sekadar tiga poin. Setelah awal yang tersendat di kampanye domestik, bek kiri itu cepat menyoroti bagaimana tim membenahi kegagalan sebelumnya untuk mengamankan hasil yang sangat dibutuhkan dalam laga tandang.

Merefleksikan penampilan tersebut, Kerkez penuh pujian untuk penyelesaian klinis yang ditunjukkan tim. "Sangat menyenangkan. Saya pikir kami sudah masuk ke dalam permainan sejak menit pertama. Itulah yang kami bicarakan [tentang] di dua pertandingan pertama [bahwa] kami perlu tampil lebih baik. Saya pikir kami melakukan itu dengan luar biasa. Jelas Alex mulai mencetak gol dan saya berharap itu berlanjut. Saya senang dengan para pemain dan secara keseluruhan dengan betapa agresifnya kami bermain," kata sang bek kepada situs resmi klub.