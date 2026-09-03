Millwall menjalani malam yang menyedihkan di The Den ketika darurat medis yang kian bertambah sangat berkontribusi terhadap kekalahan 3-0 di Championship dari Wrexham, klub yang dimiliki bersama oleh aktor Hollywood Ryan Reynolds sebagai ketua. The Lions memasuki laga ini dengan sudah kehilangan delapan pemain senior karena cedera, sehingga memaksa perombakan taktik yang signifikan sebelum kick-off.

Karena tidak adanya pemain sayap yang tersedia, Millwall memulai pertandingan dengan trio bek tengah yang terdiri dari Caleb Taylor, Jake Cooper, dan bek tim nasional Indonesia Elkan Baggott. Namun, masalah mereka memburuk secara dramatis selama pertandingan ketika Casper de Norre, Josh Coburn, dan pemain pengganti Zak Lovelace semuanya mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar.

Korban baru itu membuat daftar pemain Millwall yang absen membengkak menjadi 11 anggota skuad senior. Wrexham memanfaatkan habis-habisan penurunan kondisi fisik tuan rumah, mengamankan kemenangan liga pertama mereka pada musim ini melalui gol bunuh diri, gol Kieffer Moore, dan gol Jacques Ekomie.



