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Millwall terpuruk! Millwall dihantam 11 cedera dalam kekalahan buruk 3-0 dari Wrexham
Mimpi buruk cedera menghantui Inggris
Millwall menjalani malam yang menyedihkan di The Den ketika darurat medis yang kian bertambah sangat berkontribusi terhadap kekalahan 3-0 di Championship dari Wrexham, klub yang dimiliki bersama oleh aktor Hollywood Ryan Reynolds sebagai ketua. The Lions memasuki laga ini dengan sudah kehilangan delapan pemain senior karena cedera, sehingga memaksa perombakan taktik yang signifikan sebelum kick-off.
Karena tidak adanya pemain sayap yang tersedia, Millwall memulai pertandingan dengan trio bek tengah yang terdiri dari Caleb Taylor, Jake Cooper, dan bek tim nasional Indonesia Elkan Baggott. Namun, masalah mereka memburuk secara dramatis selama pertandingan ketika Casper de Norre, Josh Coburn, dan pemain pengganti Zak Lovelace semuanya mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar.
Korban baru itu membuat daftar pemain Millwall yang absen membengkak menjadi 11 anggota skuad senior. Wrexham memanfaatkan habis-habisan penurunan kondisi fisik tuan rumah, mengamankan kemenangan liga pertama mereka pada musim ini melalui gol bunuh diri, gol Kieffer Moore, dan gol Jacques Ekomie.
- PPAUK
Neil menyesali skuad yang menipis
Manajer Millwall Alex Neil mengungkapkan frustrasi mendalamnya setelah peluit akhir berbunyi, dengan menjelaskan bagaimana badai cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya mengganggu kekompakan tim. Dipaksa mengubah formasi dan menurunkan susunan darurat yang memasukkan Baggott, Cooper, dan Taylor di lini belakang, Neil mengakui skuadnya telah didorong hingga batas maksimal.
"Ini membuat frustrasi karena kami mungkin tinggal memiliki sepertiga terakhir dari skuad dalam hal mencoba menurunkan tim ke lapangan dan berusaha tetap kompetitif di level ini," kata Neil. "Itu jelas tidak membantu kami saat ini. Kami mengubah bentuk permainan kami malam ini karena kami tidak memiliki pemain sayap yang siap."
"Pada akhirnya kami harus melakukan perubahan besar-besaran, dan kesulitannya dengan itu adalah pemahaman antarpemain di lapangan menjadi berkurang," tambah Neil. "Ketika Anda menghadapi tim berpengalaman seperti Wrexham, itu membuat tugas ini menjadi sulit."
Unit pertahanan sepenuhnya terbatas
Parahnya krisis skuad Millwall terlihat jelas di lapangan, ketika tuan rumah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Tim Wrexham yang disiplin racikan Phil Parkinson membatasi Millwall hanya pada catatan expected goals sebesar 0,24.
Millwall sudah lebih dulu kehilangan sejumlah figur kunci, termasuk Tristan Crama, Derek Mazou-Sacko, Alfie Doughty, Mathis Servais, Ryan Leonard, Mihailo Ivanovic, Lukas Jensen, dan Luke Cundle. Hilangnya tiga opsi tambahan saat pertandingan berlangsung sepenuhnya menghapus peluang tim tuan rumah untuk bangkit pada babak kedua.
Tim tamu mempertahankan kontrol penuh atas pertandingan, meraih clean sheet pertama mereka musim ini sekaligus naik ke peringkat ke-11 klasemen Championship.
- Getty Images Sport
Jadwal yang menipu menanti
Millwall kini harus segera menemukan solusi untuk melewati periode yang sangat berat, dengan lima pertandingan tersisa di semua kompetisi sebelum jeda internasional mendatang. Skuad Neil yang menipis drastis, termasuk sosok-sosok kunci di lini belakang seperti pemain internasional Indonesia Baggott, menghadapi perjuangan berat untuk tetap kompetitif.
Sementara itu, Wrexham akan berupaya membangun momentum dari penampilan dominan mereka di London dan melaju menuju posisi play-off.
Millwall akan bekerja tanpa lelah di ruang medis untuk memulihkan para pemain sebelum kembali ke lapangan pada laga Championship berikutnya.
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