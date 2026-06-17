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SüdkoreaGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Militer menembak jatuh drone yang mencurigakan: Dugaan spionase di Piala Dunia

World Cup
Mexico vs South Korea
Mexico
South Korea

Tampaknya telah terjadi insiden yang sangat aneh saat sesi latihan tim nasional Korea Selatan.

Menurut berbagai laporan media yang sejalan, sesi latihan tertutup tim tersebut di Zapopan, Meksiko, dilaporkan telah disadap menggunakan drone.

  • Saat ini, Korea Selatan sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting kedua di babak penyisihan Grup A melawan tuan rumah bersama, Meksiko. Hingga saat ini, belum dapat diidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas dugaan kegiatan spionase tersebut.

    Menurut laporan tersebut, drone tersebut terlihat pada hari Selasa di awal sesi latihan, saat tim yang dipimpin oleh mantan bintang Liga Premier Heung-Min Son sedang melakukan pemanasan.

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  • Korea Selatan bisa lolos ke babak gugur jika menang

    Seorang anggota militer Meksiko, yang ditempatkan di markas besar tim dan bertugas mengganggu operasi drone, akhirnya menembak jatuh pesawat tak berawak tersebut. Federasi Sepak Bola Korea Selatan kemudian melaporkan insiden tersebut kepada FIFA.

    Korea Selatan memulai turnamen ini dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko pada hari pertandingan pertama. Dengan kemenangan atas Meksiko, yang berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0, tim Asia ini berpotensi memastikan lolos ke babak gugur lebih awal.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
South Korea crest
South Korea
KOR