Militer menembak jatuh drone yang mencurigakan: Dugaan spionase di Piala Dunia

Saat ini, Korea Selatan sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting kedua di babak penyisihan Grup A melawan tuan rumah bersama, Meksiko. Hingga saat ini, belum dapat diidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas dugaan kegiatan spionase tersebut.

Menurut laporan tersebut, drone tersebut terlihat pada hari Selasa di awal sesi latihan, saat tim yang dipimpin oleh mantan bintang Liga Premier Heung-Min Son sedang melakukan pemanasan.