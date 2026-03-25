Milik, Lazio mempertimbangkannya: nilai pasar, kontrak, dan posisi di Juventus

Arek Milik akhirnya kembali ke lapangan, setelah melalui masa sulit selama dua tahun, dan kini menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Pemain asal Polandia kelahiran 1994 ini, yang diturunkan oleh Luciano Spalletti pada menit-menit akhir pertandingan Juventus vs Sassuolo yang berakhir imbang 1-1, memiliki kontrak bersama Bianconeri hingga 30 Juni 2027, namun kelangsungan kariernya di Turin sama sekali tidak pasti.





La Vecchia Signora tampaknya berencana untuk merombak lini serangnya menjelang musim depan, dengan perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic serta kepergian Jonathan David dan Lois Openda. Dalam konteks ini, Milik memiliki dua opsi: tetap bertahan sebagai 'cadangan', mencoba mencari ruang dalam rotasi tim dan berharap dapat menemukan klub baru setelah statusnya menjadi bebas transfer pada 2027, atau segera mencari klub yang dapat memberinya kesempatan bermain secara lebih konsisten dibandingkan yang mungkin ia dapatkan di Bianconeri.



