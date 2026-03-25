Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milik, Lazio mempertimbangkannya: nilai pasar, kontrak, dan posisi di Juventus

Penyerang asal Polandia itu baru saja kembali bermain setelah absen cukup lama akibat cedera, dan sudah ada pembicaraan mengenai bursa transfer

Arek Milik akhirnya kembali ke lapangan, setelah melalui masa sulit selama dua tahun, dan kini menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Pemain asal Polandia kelahiran 1994 ini, yang diturunkan oleh Luciano Spalletti pada menit-menit akhir pertandingan Juventus vs Sassuolo yang berakhir imbang 1-1, memiliki kontrak bersama Bianconeri hingga 30 Juni 2027, namun kelangsungan kariernya di Turin sama sekali tidak pasti.


La Vecchia Signora tampaknya berencana untuk merombak lini serangnya menjelang musim depan, dengan perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic serta kepergian Jonathan David dan Lois Openda. Dalam konteks ini, Milik memiliki dua opsi: tetap bertahan sebagai 'cadangan', mencoba mencari ruang dalam rotasi tim dan berharap dapat menemukan klub baru setelah statusnya menjadi bebas transfer pada 2027, atau segera mencari klub yang dapat memberinya kesempatan bermain secara lebih konsisten dibandingkan yang mungkin ia dapatkan di Bianconeri.


    Dalam kasus kedua ini, seperti dilaporkan Calciomercato.it, masa depan sang penyerang mungkin masih berada di Serie A: Lazio dilaporkan tertarik pada Milik, klub yang sedang mencari penyerang tengah dengan harga terjangkau di bursa transfer. Lazio akan memantau kondisi fisik Milik di sisa musim ini, dan mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran kepada Juventus atau tidak, mengingat kontrak pemain asal Polandia tersebut akan berakhir pada 2027.


    Nilai transfer Milik, setelah dua tahun absen dan dengan sisa kontrak hanya satu tahun, tidak melebihi 5 juta euro. Jika sang pemain mencapai kesepakatan untuk pindah ke klub lain, Juventus bersedia mendukung keinginannya dan memfasilitasi negosiasi tersebut.

    • Iklan
