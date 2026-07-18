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Miliaran Spanyol berhadapan dengan pesona Messi... Angka-angka memanaskan final Piala Dunia

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L. Yamal
L. Messi
E. Fernandez
J. Alvarez
E. Martinez
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Spanyol
Argentina
AS

Spanyol dengan dana dan pemain muda... sedangkan Argentina dengan Messi dan pengalaman

Saat peluit pembuka final Piala Dunia 2026 dibunyikan, dunia tidak hanya akan menyaksikan pertarungan antara dua tim nasional, melainkan juga bentrokan antara dua aliran berbeda dalam sepak bola, serta dua pandangan yang bertolak belakang mengenai resep kesuksesan.

Di satu sisi, Spanyol memasuki pertandingan ini dengan keyakinan generasi muda yang dianggap sebagai masa depan sepak bola, nilai pasar tertinggi di antara semua tim nasional, serta gaya permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan dominasi.

Di sisi lain, Argentina melangkah ke final dengan pengalaman sebagai juara bertahan, dipimpin oleh legenda Lionel Messi, serta karakter juara yang telah berulang kali membuktikan kemampuannya untuk mengatasi situasi tersulit.

Antara angka nilai pasar, rata-rata usia, kekuatan serangan, serta antusiasme penonton dan liputan media, semua indikator seolah-olah menggambarkan skenario khusus untuk salah satu pertandingan paling dinanti dalam sejarah Piala Dunia, sebelum keputusan akhir ditentukan di lapangan.

Pertandingan final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua tim terbaik di dunia. Spanyol, juara Eropa, dan Argentina, juara bertahan Piala Dunia, akan bertanding pada 19 Juli dalam laga yang mencerminkan dua model berbeda dalam meraih kesuksesan.

Angka-angka tersebut dengan jelas mencerminkan perbedaan ini; Tim asuhan Luis de la Fuente mewakili proyek yang dibangun atas dasar talenta muda, penguasaan bola, dan nilai pasar yang tinggi, sementara tim Argentina di bawah kepemimpinan Lionel Scaloni mengandalkan pengalaman, karakter juara, kepemimpinan Lionel Messi, serta kemampuannya untuk menentukan hasil dalam pertandingan-pertandingan tersulit.

Kehadiran kedua tim di final bukanlah kebetulan, karena mereka memasuki turnamen ini dengan menduduki peringkat pertama dan kedua dalam peringkat dunia FIFA, dan membuktikan di lapangan bahwa mereka layak menduduki posisi tersebut.

Selain itu, kedua tim ini mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka, meskipun perjalanan mereka menuju pertandingan final berbeda, serta kondisi ekonomi dan sosial di sekitar masing-masing tim juga berbeda, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Spanyol unggul secara ekonomi dengan selisih yang sangat besar

    Indikator ekonomi menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua tim nasional tersebut. Menurut data dari situs "Football Benchmark", nilai pasar tim nasional Spanyol pada saat turnamen dimulai mencapai 1,47 miliar euro, dibandingkan dengan 818 juta euro untuk tim nasional Argentina, artinya nilai skuad "La Roja" sekitar 80% lebih tinggi daripada nilai juara dunia.

    Sebagian besar perbedaan ini disebabkan oleh Lamine Yamal, yang saat ini dianggap sebagai pemain sepak bola termahal di dunia, dengan nilai pasar sebesar 292,2 juta euro. Timnas Spanyol juga memiliki skuad yang lebih muda, dengan rata-rata usia pemain 26,7 tahun, dibandingkan dengan 29,1 tahun untuk timnas Argentina, yang termasuk salah satu tim dengan usia rata-rata tertua di turnamen ini.

    Keunggulan Spanyol juga terlihat dalam daftar pemain dengan nilai pasar tertinggi, di mana terdapat tujuh pemain dari timnas Spanyol, dengan nilai total melebihi satu miliar euro.

    Selain Lamine Yamal, ada juga Pedri dengan nilai 139 juta euro dan Pau Kubarsi dengan nilai 110 juta euro, sementara Enzo Fernández memimpin daftar pemain Argentina dengan nilai tertinggi sebesar 104 juta euro, diikuti oleh Julián Álvarez dengan 88 juta euro.

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  • FBL-WC-2026-PRESSER-FANS-ESP-ARGAFP

    Messi membawa Argentina unggul di luar lapangan

    Pengaruh tim nasional Argentina tidak hanya terbatas pada penampilan mereka di lapangan, tetapi juga merambah dengan kuat ke ranah media dan digital. Jumlah total pengikut para pemain tim nasional Argentina di Instagram mencapai 667 juta, dibandingkan dengan hanya 140 juta untuk para pemain tim nasional Spanyol.

    Hal ini terutama berkat Lionel Messi, yang diikuti oleh lebih dari 512 juta orang, sehingga ia terus memperkuat kehadirannya di kancah global bahkan di luar lapangan hijau.

    Piala Dunia juga turut memperkuat kehadiran digital Argentina, di mana jumlah pengikut akun resmi tim nasional tersebut meningkat sebesar 2,4 juta pengikut antara 11 Juni dan 14 Juli, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 16,2%, sementara akun resmi tim nasional Spanyol hanya menambah sekitar setengah juta pengikut, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,7%.

    Perbedaan ini semakin mencolok saat membandingkan para pemain dengan pertumbuhan pengikut terbanyak selama turnamen; lima pemain Argentina dengan pertumbuhan terbanyak memperoleh 11,8 juta pengikut baru, lebih dari dua kali lipat dibandingkan rekan-rekan mereka dari Spanyol, yang menambah 5,6 juta pengikut.

    Messi memimpin daftar tersebut dengan penambahan enam juta pengikut, diikuti oleh Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Leandro Paredes, dan Lisandro Martínez, setelah masing-masing dari mereka melampaui angka satu juta pengikut baru.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kelelahan fisik mungkin menjadi kuncinya

    Seiring mendekatnya akhir turnamen, faktor kelelahan fisik menonjol sebagai salah satu elemen utama yang mungkin memengaruhi pertandingan final. Kiper Emiliano Martínez memimpin daftar pemain dengan menit bermain terbanyak di turnamen ini dengan total 795 menit, setelah tampil penuh dalam setiap menit perjalanan Argentina hingga final.

    Alexis McAllister berada di posisi kedua dengan 730 menit, sementara tim nasional Spanyol tampil dominan dalam daftar pemain dengan menit bermain terbanyak, dengan lima pemainnya masuk dalam delapan besar berdasarkan jumlah menit.

    Mark Cucurella, Unai Simón, dan Pau Cubarsi masing-masing telah bermain selama 717 menit, sementara Émerick Laporte dan Rodri telah melampaui angka 700 menit, yang mencerminkan besarnya usaha fisik yang dilakukan para bintang kedua tim sepanjang turnamen.

    Dengan kurang dari sebulan menjelang dimulainya musim 2026-2027, banyak klub Eropa akan dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan kebugaran para bintang mereka, yang hanya akan memiliki waktu persiapan yang sangat singkat sebelum dimulainya musim baru.

    Namun, semua perhitungan ini akan sirna begitu peluit kick-off dibunyikan. Spanyol memasuki final dengan skuad termahal, sistem pertahanan terkuat, serta bakat luar biasa yang diwakili oleh Lamine Yamal, yang dipandang sebagai masa depan sepak bola dunia.

    Sedangkan Argentina, datang sebagai juara dunia bertahan, memiliki lini serang terkuat di turnamen ini, ditambah kaptennya, Lionel Messi, yang terus menantang waktu dan menciptakan sejarah.

    Angka-angka mungkin memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik final ini, tetapi, seperti biasa dalam sepak bola, angka-angka tersebut tidak akan menjadi penentu akhir, karena juara sejati akan ditentukan di atas lapangan.

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