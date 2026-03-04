Miliano Jonathans Tak Tertekan Excelsior Makin Dekat Zona Merah

Penyelesaian akhir diakui menjadi permasalahan utama Excelsior. Mereka perlu memperbaiki kelemahan itu sesegera mungkin, mengingat Eredivisie hanya menyisakan sembilan pertandingan.

“Saya pikir kami memiliki tim yang sangat bagus. Jika Anda melihat bagaimana kami bermain [melawan Go Ahead Eagles], saya pikir kami bermain sangat baik. Kami sedikit kurang maksimal di tahap akhir. Sayang sekali. Kami perlu memperbaiki hal itu,” jelas Jonathans.

“Saya pikir kami perlu tetap positif bersama pada tahap ini, bekerja keras dalam latihan, dan saling berkomunikasi. Maka semua itu akan berjalan lancar, mudah-mudahan.”