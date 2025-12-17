FC Utrecht
Miliano Jonathans Main Setengah Jam, FC Utrecht Lolos Ke 16 Besar KNVB Beker
Jonathans menggantikan pemain yang tampil mengecewakan
Meski memperlihatkan performa tidak meyakinkan, FC Utrecht berhasil melangkah ke 16 Besar KNVB Beker (Piala Belanda) setelah mengalahkan Top Oss dengan skor 2-0 di Stadion Frans Heesen, Kamis (18/12) dini hari WIB, pada pertandingan babak 32 Besar.
Miliano Jonathans mengawali laga dari bangku cadangan, dan penyerang timnas Indonesia itu baru dimasukkan pada menit ke-59 untuk menggantikan Miguel Rodriguez yang tampil mengecewakan. Walau begitu, masuknya Jonathans tidak memberikan banyak pengaruh terhadap permainan Utrecht.
Utrecht memperlihatkan performa mengecewakan melawan klub Eerste Divisie tersebut. Emirhan Demircan membawa Utrecht unggul terlebih dulu saat laga berjalan setengah jam, namun selepas itu mereka mengalami kesulitan. Utrecht baru bisa menjebbol gawang TOP Oss enam menit menjelang laga usai melalui Victor Jensen.
Bertarung melawan pemain keturunan Indonesia
Di laga ini, Jonathans juga bertemu dengan pemain keturunan Indonesia Mauresmo Hinoke yang bermain hingga peluit panjang ditiupkan wasit. Hinoke sebetulnya sudah direkomendasi mantan pelatih timnas Indonesia U-22 Indra Sjafri untuk memperkuat kelompok umur. Hanya saja, pemain berusia 20 tahun ini terbentur dengan regulasi, sehingga tidak bisa mengikuti jejak para pemain diaspora di Belanda.
Menghadapi salah satu klub raksasa Eredivisie
Utrecht kini menantikan calon lawan yang akan mereka hadapi di babak 16 Besar. Sambil menunggu lawan mereka, Utrecht mengalihkan fokus ke Eredivisie, dan bakal menghadapi salah satu dari tiga klub raksasa Belanda. Utrecht akan menyambut kedatangan PSV Eindhoven di Stadion Galgenwaard, Minggu (21/12) malam WIB.
Susunan pemain
TOP Oss: Havekotte; De Lannoy, Miguel, Lambrix, Kuijpers; Vianello, Esajas, Remans; Slagveer, Doucoure, Mauresmo.
FC Utrecht: Brouwer; Horemans, Didden, Eerdhuijzen, El Karouani, Bozdogan, De Wit, Engwanda, Demircan, Rodríguez, Cathline.
