Miliano Jonathans Main Setengah Jam, FC Utrecht Lolos Ke 16 Besar KNVB Beker

Meski memperlihatkan performa tidak meyakinkan, FC Utrecht berhasil melangkah ke 16 Besar KNVB Beker (Piala Belanda) setelah mengalahkan Top Oss dengan skor 2-0 di Stadion Frans Heesen, Kamis (18/12) dini hari WIB, pada pertandingan babak 32 Besar.

Miliano Jonathans mengawali laga dari bangku cadangan, dan penyerang timnas Indonesia itu baru dimasukkan pada menit ke-59 untuk menggantikan Miguel Rodriguez yang tampil mengecewakan. Walau begitu, masuknya Jonathans tidak memberikan banyak pengaruh terhadap permainan Utrecht.

Utrecht memperlihatkan performa mengecewakan melawan klub Eerste Divisie tersebut. Emirhan Demircan membawa Utrecht unggul terlebih dulu saat laga berjalan setengah jam, namun selepas itu mereka mengalami kesulitan. Utrecht baru bisa menjebbol gawang TOP Oss enam menit menjelang laga usai melalui Victor Jensen.