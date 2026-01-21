Excelsior Rotterdam
Miliano Jonathans Ingin Tumbuhkan Kembali Kepercayaan Diri Di Excelsior
Jonnathans mengaku rasa percaya dirinya sempat hilang
Miliano Jonathans mempunyai alasan lain yang membuat dirinya bersedia dipinjamkan ke Excelsior dari FC Utrecht hingga akhir musim 2025/26. Di samping ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak, Jonathans juga mau mengembalikan kepercayaan dirinya yang sempat hilang kala masih memperkuat Utrecht. Jonathans sudah menjalani debutnya bersama klub Eredivisie Belanda itu pada akhir pekan kemarin melawan Telstar setelah satu hari mengikuti latihan bersama tim. Dia dimasukkan pada menit ke-74 untuk menggantikan Derensili Sanches Fernandes.
Sang pemain kalah bersaing di klub sebelumnya
Jonathans didatangkan dari Vitesse Arnhem ke Utrecht pada 1 Januari 2025 dengan nilai yang diperkirakan mencapai €300 ribu. Disebut sebagai pemain dengan talenta yang bagus, Jonathans justru lebih sering berada di bangku cadangan. Bahkan beberapa kali dia dimainkan di Jong Utrecht yang tampil di Eerste Divisie. Dia sudah memperkuat tim utama sebanyak 14 kali di semua kompetisi pada musim ini, empat di antaranya sebagai starter, serta menyumbang satu asis. Bahkan pemain berusia 21 tahun itu hanya selama 28 menit di Eredivisie sejak November.
Jonathans menyebutkan banyak pemain hebat di Utrecht
“Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Saya datang ke Excelsior untuk mendapatkan waktu bermain. Untuk meningkatkan peluang saya mendapatkan waktu bermain. Karena saya tidak mendapatkan banyak waktu bermain di Utrecht, dan itulah mengapa saya pindah,” tutur Jonathans.
“Utrecht juga memiliki banyak pemain bagus. Saya pikir mungkin ada beberapa masalah penyesuaian bagi saya pada awalnya. Lingkungan yang berbeda, gaya bermain yang baru. Latihan yang berbeda lagi. Saya juga harus mendapatkan waktu bermain. Tentu saja, saya lebih suka mendapatkan menit bermain sebagai starter. Tapi kemudian terserah pelatih untuk memutuskan di mana saya bermain. Itulah mengapa saya sesekali bermain untuk tim muda.”
“Pada akhirnya, saya pikir saya memiliki sedikit peluang di Utrecht. Saya juga membutuhkan kepercayaan diri bahwa saya bisa bermain. Saya berharap bisa mendapatkannya di sini (Excelsior).”
Ingin lebih dari sekadar memberikan energi
Pemain berusia 21 tahun ini kemudian mengomentari debutnya bersama Excelsior saat bermain imbang 2-2 melawan Telstar. Menurut Jonathans ia berada dalam kondisi yang bagus.
“Saya masuk sebagai pemain pengganti selama sekitar 15 menit. Saat itu skor 2-0 [utuk keunggulan Telstar]. Kemudian jenis sepakbola yang berbeda dimainkan di awal pertandingan. Jadi banyak bola ke depan. Pada akhirnya, saya senang kami berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Itu yang terpenting saat ini. Saya rasa saya hanya membawa energi ke tim, dan saya rasa itu penting saat ini,” jelas Jonathans.
“Saya berlatih dengan bugar, tentu saja. Hanya saja, saya belum banyak bermain. Jadi saya benar-benar perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain untuk benar-benar meningkatkan kebugaran pertandingan. Saya rasa saya bisa bermain lebih lama.”
Disinggung mengenai seberapa cepat dia mendapatkan tempat di skuad utama, Jonathans mengatakan: “Itu terserah pelatih. Saya mencoba yang terbaik di setiap sesi latihan. Untuk menunjukkan yang terbaik dalam menit yang saya dapatkan saat ini.”
Apa selanjutnya untuk Miliano Jonathans?
Excelsior memiliki agenda pertandingan pada pertengahan pekan ini dalam laga tunda pekan ke-16. Excelsior akan berkunjung ke Stadion AFAS untuk menghadapi AZ Alkmaar, (22/1) dini hari WIB. Pemain berusia 21 tahun ini berharap bisa tampil sebagai starter di pertandingan ini.
