Miliano Jonathans Ingin Tumbuhkan Kembali Kepercayaan Diri Di Excelsior

“Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Saya datang ke Excelsior untuk mendapatkan waktu bermain. Untuk meningkatkan peluang saya mendapatkan waktu bermain. Karena saya tidak mendapatkan banyak waktu bermain di Utrecht, dan itulah mengapa saya pindah,” tutur Jonathans.

“Utrecht juga memiliki banyak pemain bagus. Saya pikir mungkin ada beberapa masalah penyesuaian bagi saya pada awalnya. Lingkungan yang berbeda, gaya bermain yang baru. Latihan yang berbeda lagi. Saya juga harus mendapatkan waktu bermain. Tentu saja, saya lebih suka mendapatkan menit bermain sebagai starter. Tapi kemudian terserah pelatih untuk memutuskan di mana saya bermain. Itulah mengapa saya sesekali bermain untuk tim muda.”

“Pada akhirnya, saya pikir saya memiliki sedikit peluang di Utrecht. Saya juga membutuhkan kepercayaan diri bahwa saya bisa bermain. Saya berharap bisa mendapatkannya di sini (Excelsior).”